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Продажа новостроек в Lombok Tengah

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Апарт - отель Atrium Lombok с ROI от 12%
Апарт - отель Atrium Lombok с ROI от 12%
Kuta, Индонезия
от
$86,667
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс дизайнерских апартаментов, расположенный в самом сердце острова Ломбок в процветающем туристическом районе Кута Мандалика. Новый проект представляет собой роскошный курорт со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой на территории. Комплекс представлен 78 первоклассны…
Агентство
Alesinvest Group
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Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Lombok Tengah, Индонезия
от
$88,257
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
5 объектов недвижимости 5
Самый необычный и амбициозный проект на южном побережье острова Ломбок, состоящий из 88 бамбуковых вилл, расположенный в современной одноименной эко-деревне. Концепция комплекса отражает новый более устойчивый образ жизни, направленный на экологически ориентированную динамику и находящийся в…
Агентство
Alesinvest Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
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