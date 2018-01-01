Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия

Pecatu, Индонезия

от €137,323

60–500 м² 2

Сдача в: 2025

Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, семейные апартаменты с собсвенным двором, студии, апартаменты 1-3 комн, пентхаусы. Все видовые на океан с высоты 100 м. Уникальная топ локация в сердце Улувату на склоне скалы. 5 мин до Паданг Паданг бич и Дримленд Бич. Комплекс имеет в наличии ресторан с терассами, спа, фитнес зал, детскую игровую комнату, коворкинг и все необходимую инфраструктуру для комфортного проживания и отдыха. Минимальный размер апартаментов от 50м2 + 10м2 терасса, до 350м2. Доступна опция ндивидуальных планировок. Старт продаж от 149500$ Фрихолд или Лизхолд на 90 лет. ROI от сдачи в аренду до 25% годовых. Собственная управляющая компания. Доход от инвестирования в строительство на перепродажу до 67%. За подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам селлс офиса по указанным контактам в профиле. Инвестиционно-девелоперская компания BIG BALI GROUP PROPERTY | INVESTMENT | DEVELOPMENT instagram.com/bigbaligroup bigbaligroup.com