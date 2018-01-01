Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия

Инвестиционные таунхаусы в районе Умалас с видом на вулкан.
Комплекс из 40 таунхаусов класса «премиум» с отличной инфраструктурой и лёгким доступом к другим популярным локациям на Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан. Инфраструктура комплекса:
Окончание строительства - июль 2024 года.Удобства и оснащение в доме
Прогнозная арендная доходность 11,8% годовых
Форма владения: лизхолд на 30 лет с правом продленияРасположение и объекты поблизости
Тихая улица в Умаласе всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Большой супермаркет Pepito находится в 300 метрах от комплекса.