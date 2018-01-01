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Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия

Canggu, Индонезия
от
€320,896
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8
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О комплексе

Инвестиционные таунхаусы в районе Умалас с видом на вулкан.

Комплекс из 40 таунхаусов класса «премиум» с отличной инфраструктурой и лёгким доступом к другим популярным локациям на Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан. Инфраструктура комплекса:

  • Кафе
  • Зона коворкинга
  • «Умный дом»
  • Детский клуб
  • Прачечная
  • Гольф-кары
  • Парковка

Окончание строительства - июль 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Стенные шкафы
  • Кондиционеры
  • Кухонная бытовая техника
  • ТВ
Преимущества

Прогнозная арендная доходность 11,8% годовых

Форма владения: лизхолд на 30 лет с правом продления

Расположение и объекты поблизости

Тихая улица в Умаласе всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Большой супермаркет Pepito находится в 300 метрах от комплекса.

Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€320,896
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