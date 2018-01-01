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Вилла на Бали в Убуде № 283

Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€301,361
;
9
Описание Описание
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О комплексе

Вилла

  • 3 спальни
  • Развитая инфраструктура района
  • Вид на рисовые поля
  • Бассейн


Площадь:
Здание - 230 м²

Цена: 329 000 $ ( 1 430 $ за м²)

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 260 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 208 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 74 880 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 66 643 $ (20%)
Окупаемость - 6,5 лет

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия оплаты и владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 24 года + продление
Окончание строительства: 3 квартал 2024

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
1
Местонахождение новостройки
Bangkiang Sidem, Индонезия

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Вилла на Бали в Убуде № 283
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€301,361
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