Вилла на Бали в Убуде № 283

Вилла
Площадь:
Здание - 230 м²
Цена: 329 000 $ ( 1 430 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 260 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 208 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 74 880 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 66 643 $ (20%)
Окупаемость - 6,5 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия оплаты и владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 24 года + продление
Окончание строительства: 3 квартал 2024