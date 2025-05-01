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Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Pandawa Hills
Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана
ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
Полное юридическое сопровождение
Внутренняя отделка и мебелирование
Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
Проектирование и разработка дизайн прое…
Рекомендовать
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com