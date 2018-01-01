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Апартаменты на Бали в Бераве

Tibubeneng, Индонезия
от
€127,217
;
6
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О комплексе

Апартаменты 

  • Зона отдыха на крыше
  • 1 спальня
  • Бассейн с видом на океан
  • Океан в 5 минутах
  • Лучшие пляжные клубы в пешей доступности


Площадь:
Апартаменты - 34 м²

Цена: 140 000 $ (4 118 $ за м2)

Доход от сдачи апартаментов в аренду:
Выручка в сутки: 100 $
Загрузка - 85 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 85 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 31 025$
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 22 186 $ (15,8 %)
Окупаемость - 6-7 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
140 000 $
Цена продажи:
162 500 $
Прибыль:
22 500 $ (16 %)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 1 квартал 2025 г.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Tibubeneng, Индонезия

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Апартаменты на Бали в Бераве
Tibubeneng, Индонезия
от
€127,217
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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