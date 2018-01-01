Апартаменты на Бали в Бераве

Апартаменты
Площадь:
Апартаменты - 34 м²
Цена: 140 000 $ (4 118 $ за м2)
Доход от сдачи апартаментов в аренду:
Выручка в сутки: 100 $
Загрузка - 85 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 85 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 31 025$
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 22 186 $ (15,8 %)
Окупаемость - 6-7 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
140 000 $
Цена продажи:
162 500 $
Прибыль:
22 500 $ (16 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 1 квартал 2025 г.