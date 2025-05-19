Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия

Откройте для себя уникальное сочетание комфорта, стиля и природной красоты на одном из самых живописных островов мира. Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы в привлекательной локации по соседству с Parq Ubud. Инфраструктура комплекса:
При покупке апартаментов вы получите полностью обставленное и готовое к проживанию жилье, без дополнительных хлопот.Преимущества
Круглогодичный спрос в этой локации является гарантом высокой доходности.
3-летняя гарантия.
Доходность от инвестиций 14-16% в год.
Находясь в прекрасной локации с высоким туристическим потоком, апартаменты гарантируют стабильный трафик для аренды. Это создает высокий спрос и обеспечивает отличную доходность. Что делает поселок идеальным выбором для инвесторов и отдыхающих.Расположение и объекты поблизости
Все, что нужно для комфортной жизни находится в шаговой доступности — от кафе и ресторанов до прачечной и спортзала. При этом, основные достопримечательности находятся в пределах часовой поездки.
Комплекс граничит с живописными рисовыми полями, предоставляя возможность наслаждаться уникальными пейзажами Бали прямо из окна вашего апартамента.
Комплекс находится в самом благоустроенном месте о. Бали - Убуде. За посёлком располагается самый известный мультифункциональный центр на Бали - Parq Ubud, общей площадью в 6,5 гектар! Здесь проходят самые знакомые мероприятия и более 2000 людей посещают его в день. В Parq Ubud находятся: