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Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$381,203
18.05.2025
$381,203
17.05.2025
$379,797
16.05.2025
$380,050
14.05.2025
$383,109
13.05.2025
$379,024
11.05.2025
$378,207
10.05.2025
$379,470
09.05.2025
$376,388
08.05.2025
$375,019
07.05.2025
$376,315
14.04.2025
$374,627
13.04.2025
$374,847
12.04.2025
$376,242
11.04.2025
$384,747
10.04.2025
$386,316
09.04.2025
$388,254
08.04.2025
$388,012
06.04.2025
$388,243
05.04.2025
$384,705
04.04.2025
$389,844
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ID: 22361
ID новостройки на Realting
In CRM: 2395390
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Откройте для себя уникальное сочетание комфорта, стиля и природной красоты на одном из самых живописных островов мира. Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы в привлекательной локации по соседству с Parq Ubud. Инфраструктура комплекса:

  • спортивные площадки
  • 2 бассейна
  • детский аквапарк
  • детский клуб
  • ресторан и бар
  • зона для йоги
  • парковка
  • круглосуточное обслуживание
  • конференц-зал
  • консьерж-сервис
  • спа-центры
Удобства и оснащение в доме

При покупке апартаментов вы получите полностью обставленное и готовое к проживанию жилье, без дополнительных хлопот.

Преимущества

Круглогодичный спрос в этой локации является гарантом высокой доходности.

3-летняя гарантия.

Доходность от инвестиций 14-16% в год.

Находясь в прекрасной локации с высоким туристическим потоком, апартаменты гарантируют стабильный трафик для аренды. Это создает высокий спрос и обеспечивает отличную доходность. Что делает поселок идеальным выбором для инвесторов и отдыхающих.

Расположение и объекты поблизости

Все, что нужно для комфортной жизни находится в шаговой доступности — от кафе и ресторанов до прачечной и спортзала. При этом, основные достопримечательности находятся в пределах часовой поездки.

Комплекс граничит с живописными рисовыми полями, предоставляя возможность наслаждаться уникальными пейзажами Бали прямо из окна вашего апартамента.

Комплекс находится в самом благоустроенном месте о. Бали - Убуде. За посёлком располагается самый известный мультифункциональный центр на Бали - Parq Ubud, общей площадью в 6,5 гектар! Здесь проходят самые знакомые мероприятия и более 2000 людей посещают его в день. В Parq Ubud находятся:

  • 10 Ресторанов
  • Офисные помещения
  • Бесплатный коворкинг
  • Детский сад
  • Сауна и хамам
  • Luxury-SPA c видом на джунгли
  • Beauty-центр
  • Различные бутики
  • Фитнес-центр в 700 м2 (самый большой в Убуде)
  • 80 метровый бассейн и многое другое

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$381,203
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