Жилой комплекс Новый жилой комплекс с ресторанами, бассейном и панорамными видами в 5 минутах от пляжа Саванган, Бали, Индонезия

Добро пожаловать в жилой комплекс, который объединяет философию внутреннего покоя и баланса с роскошным курортным отдыхом мирового уровня. Здесь гостей ожидает не только комфорт, но и возможность полного погружения в природу, отдых и восстановление. Проект предназначен для тех, кто ценит качество жизни, уединение, индивидуальность и первоклассный сервис.

Комплекс включает апарт-отель на 116 юнитов и 38 вилл.

Особенности:

захватывающие виды на океан и близость к пляжу

собственная территория с богатой инфраструктурой

полная комплектация мебелью и бытовой техникой

консьерж-сервис

рестораны

фитнес-зал

спа

бассейн

бар у бассейна

детская игровая комната

прачечная

парковка

круглосуточная охрана

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Преимущества

Гарантированная доходность 8% на 3 года с момента сдачи комплекса.

Комплекс будет находиться под управлением Accor Group - отельного бренда с мировым именем. Под управлением Accor находится 5500+ отелей в 110 странах мира, в том числе Raffles,Rixos, Movenpick, Novotel, ibis (в портфеле компании 50+ брендов).

Проект войдет в линейку Handwritten Collection - сегмент Premium, это премиальные отели с авторским дизайном и индивидуальным сервисом.

Гарантии:

10 лет гарантии на несущие конструкции и чашу бассейна

1 год гарантии на чистовую отделку

Цвет земли - розовый, туристический

Гарантированное продление земли

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа Саванган.

Нуса-Дуа - это одно из самых востребованных и престижных мест на острове Бали. Данная часть острова сочетает в себе природные красоты, высококлассную инфраструктуру и доступность основных достопримечательностей. Международный аэропорт располагается в 30 минутах езды.