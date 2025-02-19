  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с ресторанами, бассейном и панорамными видами в 5 минутах от пляжа Саванган, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с ресторанами, бассейном и панорамными видами в 5 минутах от пляжа Саванган, Бали, Индонезия

Беноа, Индонезия
от
$160,568
08.05.2025
$160,568
07.05.2025
$161,123
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25858
ID новостройки на Realting
In CRM: 2443463
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

О комплексе

Добро пожаловать в жилой комплекс, который объединяет философию внутреннего покоя и баланса с роскошным курортным отдыхом мирового уровня. Здесь гостей ожидает не только комфорт, но и возможность полного погружения в природу, отдых и восстановление. Проект предназначен для тех, кто ценит качество жизни, уединение, индивидуальность и первоклассный сервис.

Комплекс включает апарт-отель на 116 юнитов и 38 вилл.

Особенности:

  • захватывающие виды на океан и близость к пляжу
  • собственная территория с богатой инфраструктурой
  • полная комплектация мебелью и бытовой техникой
  • консьерж-сервис
  • рестораны
  • фитнес-зал
  • спа
  • бассейн
  • бар у бассейна
  • детская игровая комната
  • прачечная
  • парковка
  • круглосуточная охрана

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Преимущества

Гарантированная доходность 8% на 3 года с момента сдачи комплекса.

Комплекс будет находиться под управлением Accor Group - отельного бренда с мировым именем. Под управлением Accor находится 5500+ отелей в 110 странах мира, в том числе Raffles,Rixos, Movenpick, Novotel, ibis (в портфеле компании 50+ брендов).

Проект войдет в линейку Handwritten Collection - сегмент Premium, это премиальные отели с авторским дизайном и индивидуальным сервисом.

Гарантии:

  • 10 лет гарантии на несущие конструкции и чашу бассейна
  • 1 год гарантии на чистовую отделку
  • Цвет земли - розовый, туристический
  • Гарантированное продление земли
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа Саванган.

Нуса-Дуа - это одно из самых востребованных и престижных мест на острове Бали. Данная часть острова сочетает в себе природные красоты, высококлассную инфраструктуру и доступность основных достопримечательностей. Международный аэропорт располагается в 30 минутах езды.

  • Теннисный корт - 2 минуты
  • Лучшие рестораны острова - 2-10 минут
  • Пляж - 5 минут ходьбы
  • Водопад Waterblow - 10 минут
  • Торговый центр - 10 минут

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$350,000
Жилой комплекс под управлением Ramada. Покупка юнита
Кутух, Индонезия
от
$124,131
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$146,563
Жилой комплекс DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Pejeng Kawan, Индонезия
от
$240,000
Апарт - отель Предложение по покупке уникального отеля
Toya Bungkah, Индонезия
от
$8,00 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с ресторанами, бассейном и панорамными видами в 5 минутах от пляжа Саванган, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$160,568
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Ялан Умалас, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$274,183
Самый большой на Бали комплекс таунхаусов, оснащённый развитой внутренней инфраструктурой, имеет семейную направленность. Проект идеально подойдет инвесторам, желающим приобрести не только эффективный инвестиционный инструмент, но и тем, кто хочет иметь свой собственный комфортный дом с прил…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$299,109
Виллы в идеальной курортной локации для инвестиций, спокойного отдыха и жизни. Проект на стадии pre-sale. После старта продаж порог входа значительно вырастет. В стоимость вилл включена отделка, мебель и бытовая техника. Доступна рассрочка 30/70. Персональный консьерж-сервис: бронирование ре…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Чангу, Индонезия
от
$145,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 46–101 м²
2 объекта недвижимости 2
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Устойчивость и стабильность. Эксперт посчитал премию странового риска для Индонезии
07.09.2023
Устойчивость и стабильность. Эксперт посчитал премию странового риска для Индонезии
Как купить недвижимость в Индонезии: пошаговый гайд
22.06.2023
Как купить недвижимость в Индонезии: пошаговый гайд
Показать все публикации