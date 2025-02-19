Жилой комплекс Новый жилой комплекс с ресторанами, бассейном и панорамными видами в 5 минутах от пляжа Саванган, Бали, Индонезия

Добро пожаловать в жилой комплекс, который объединяет философию внутреннего покоя и баланса с роскошным курортным отдыхом мирового уровня. Здесь гостей ожидает не только комфорт, но и возможность полного погружения в природу, отдых и восстановление. Проект предназначен для тех, кто ценит качество жизни, уединение, индивидуальность и первоклассный сервис.
Комплекс включает апарт-отель на 116 юнитов и 38 вилл.
Особенности:
Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.Преимущества
Гарантированная доходность 8% на 3 года с момента сдачи комплекса.
Комплекс будет находиться под управлением Accor Group - отельного бренда с мировым именем. Под управлением Accor находится 5500+ отелей в 110 странах мира, в том числе Raffles,Rixos, Movenpick, Novotel, ibis (в портфеле компании 50+ брендов).
Проект войдет в линейку Handwritten Collection - сегмент Premium, это премиальные отели с авторским дизайном и индивидуальным сервисом.
Гарантии:
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа Саванган.
Нуса-Дуа - это одно из самых востребованных и престижных мест на острове Бали. Данная часть острова сочетает в себе природные красоты, высококлассную инфраструктуру и доступность основных достопримечательностей. Международный аэропорт располагается в 30 минутах езды.