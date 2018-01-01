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Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой

Lingk Bukit Ngandang, Индонезия
от
€136,304
;
6
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О комплексе

Вилла 

  • 2 этажа
  • 2 спальни
  • 10 минут до пляжа


Площадь:
Площадь виллы - 95 м²
Земли - 100 м²

Цена: 150 000 $ (1 579 $ за м²)

Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 200 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 160 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 57 600 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 43 200 $ (29 %)
Окупаемость - 3 - 5 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
165 000 $
Цена продажи:
240 000 $
Прибыль:
75 000 $ (45 %)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: октябрь 2025 г.
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + продление

Дополнительно

  • Охрана
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Lingk Bukit Ngandang, Индонезия

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Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Lingk Bukit Ngandang, Индонезия
от
€136,304
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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