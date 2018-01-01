Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой

Вилла
Площадь:
Площадь виллы - 95 м²
Земли - 100 м²
Цена: 150 000 $ (1 579 $ за м²)
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 200 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 160 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 57 600 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 43 200 $ (29 %)
Окупаемость - 3 - 5 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
165 000 $
Цена продажи:
240 000 $
Прибыль:
75 000 $ (45 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: октябрь 2025 г.
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + продление