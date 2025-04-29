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Продажа новостроек в Lampung Timur

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Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Bandar Agung, Индонезия
от
$168,000
Год сдачи 2027
Площадь 50–87 м²
3 объекта недвижимости 3
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Bandar Agung, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 125 м²
1 объект недвижимости 1
Pandawa Hills  Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ Полное юридическое сопровождение Внутренняя отделка и мебелирование Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи Проектирование и разработка дизайн прое…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
На карте
Realting.com
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