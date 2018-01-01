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Апартаменты с бассейном на крыше

Canggu, Индонезия
от
€320,245
;
7
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О комплексе

Апартаменты
 

  • Видовая квартира
  • Развитая инфраструктура комплекса
  • Вид на город или океан
  • 1 спальня
  • Бассейн
  • Фитнес центр


Площадь:
Здание - 81 м²

Цена: 350 000 $ (4 321 $ за м² )

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки - 250 $
Загрузка - 75 %
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 68 500 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 47 393 $ (15,8 %)
Окупаемость - 7-10 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
350 000 $
Цена продажи:
450 000 $
Прибыль:
100 000 $ (28 %)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: июнь 2025 г.
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Апартаменты с бассейном на крыше
Canggu, Индонезия
от
€320,245
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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