Апартаменты с бассейном на крыше

Апартаменты
Площадь:
Здание - 81 м²
Цена: 350 000 $ (4 321 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки - 250 $
Загрузка - 75 %
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 68 500 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 47 393 $ (15,8 %)
Окупаемость - 7-10 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
350 000 $
Цена продажи:
450 000 $
Прибыль:
100 000 $ (28 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: июнь 2025 г.
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление