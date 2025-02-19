Вилла GREEN #2

Вилла в нескольких минутах от океана. Вилла в популярном районе с высоким спросом аренды. 2-3 спальни самый востребованный сегмент в аренде. Вилла с современным дизайном и полностью готова к заселению. Все удобства, включая высококачественную мебель, сделают Вашу жизнь комфортной и уютной. Инфраструктура очень развита, поблизости находятся рестораны, магазины и развлекательные заведения, что делает его идеальным местом для проживания и отдыха. Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы! *стоимость указана на 10.10.2024г.