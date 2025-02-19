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Вилла GREEN #2

Wana Giri, Индонезия
от
$438,000
12.05.2025
$438,000
05.08.2024
$479,160
;
14
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ID: 20887
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Булеленг
  • Деревня
    Wana Giri

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Вилла в нескольких минутах от океана. Вилла в популярном районе с высоким спросом аренды. 2-3 спальни самый востребованный сегмент в аренде. Вилла с современным дизайном и полностью готова к заселению. Все удобства, включая высококачественную мебель, сделают Вашу жизнь комфортной и уютной. Инфраструктура очень развита, поблизости находятся рестораны, магазины и развлекательные заведения, что делает его идеальным местом для проживания и отдыха. Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы! *стоимость указана на 10.10.2024г.

Местонахождение на карте

Wana Giri, Индонезия

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Вилла GREEN #2
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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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