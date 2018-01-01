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Апартаменты у океана

Денпасар, Индонезия
от
€228,747
;
15
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О комплексе

Апартаменты

  • Видовая квартира
  • Развитая инфраструктура комплекса
  • Бассейн на крыше
  • Фитнес центр


Цена: 250 000 (4 990 $ за м2)

Площадь:
Площадь объекта - 40, 1 м²

Доход от сдачи в аренду: 
Загрузка - 60%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 150 $ (52 563 $ в год )
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 32 309 $ (12,9 %)
Окупаемость - 7 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
250 000 $
Цена продажи:
375 000 $
Прибыль:
125 000 $ (50%)

Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)


Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 80 лет + продление
Срок окончания строительства: май-июнь 2024 год

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Денпасар, Индонезия

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Апартаменты у океана
Денпасар, Индонезия
от
€228,747
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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