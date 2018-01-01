Апартаменты у океана

Апартаменты
Цена: 250 000 (4 990 $ за м2)
Площадь:
Площадь объекта - 40, 1 м²
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 60%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 150 $ (52 563 $ в год )
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 32 309 $ (12,9 %)
Окупаемость - 7 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
250 000 $
Цена продажи:
375 000 $
Прибыль:
125 000 $ (50%)
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 80 лет + продление
Срок окончания строительства: май-июнь 2024 год