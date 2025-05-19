Жилой комплекс Новый жилой комплекс со спа-зоной, коворкингом и рестораном рядом с океаном, Нуану, Бали, Индонезия

Предлагаются апартаменты в строящимся комплексе в шаговой доступности до перспективного инновационного города Нуану. На выбор предлагаются односпальные и двухспальные квартиры площадью от 44 до 92 квадратных метров. Комплекс расположен в туристической зоне, поэтому апартаменты можно сдавать в краткосрочную аренду. Инфраструктура комплекса:

бар у бассейна

коворкинг

тренажерный зал

консьерж-сервис

площадка для йоги

переговорные комнаты

спа-зона

ресторан

Но помимо собственной инфраструктуры постояльцы комплексы будут иметь доступ ко всей инфраструктуре города Нуану, которая представлена:

9 рекреационными зонами для отдыха и общественных мероприятий

32 уникальными проектами, ориентированных на различные аспекты жизни и и инновации

Пространствами для образования, оздоровления, искусства и культуры

Оздоровительными центрами для поддержания сбалансированного образа жизни

Яркими площадками для мероприятий и проведения культурных и творческих событий

Беговыми и спортивными зонами для активного образа жизни

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Дополнительные возможности

Управляющая компания с более чем 15-летним опытом в управлении элитной недвижимостью предлагает уникальный уровень сервиса для арендаторов и инвесторов.

Успешный опыт ведения крупных отельных сетей, позволяет внедрять ключевые навыки в управлении и предоставлении услуг премиум-класса для нынешних проектов, например, RAHYA Villas Complex.

Благодаря многолетнему опыту команда создала идеальные условия в недавно сданном комплексе для арендаторов, что обеспечило 90% заполняемость юнитов уже с первых дней работы.

По оценке застройщика средний ROI в проекте будет 12-14% при средней заполняемости в 78% и суточной ставке 94 доллара за минимальный апартаменты.

Управляющая компания застройщика берет на себя все аспекты посуточной аренды:

Уборку и чистку бассейна;

Интернет, электричество, воду и газ;

Охрану и вывоз мусора;

Реновацию апартаментов и уход за садом;

Уплату налогов с арендной деятельности;

Оплату ежемесячных коммунальных услуг;

Маркетинг и заселение арендаторов.

В партнерстве с художником Taras Yoom (создателем арт-вселенной Yoomoota), застройщик разместил по всему комплексу уникальные объекты современного искусства. Вы получаете не только прогрессивный доход от недвижимости, но и рост стоимости арт-объектов внутри юнитов от одного из самых быстрорастущих художников мира нашего времени. Разрабатывается мобильное приложение комплекса ICON HOME, которое поможет в решении бытовых вопросов, а также в заказе еды из ресторанов на территории комплекса, бронировании коворкинга и многое другое. Застройщик использует забивные сваи и сейсмозащитные устройства что обеспечивает надёжность и более быстрое возведение комплекса. Будут установлены водные резервуары для бесперебойной подачи воды.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Нуану — это главный креативный город Бали прямо на берегу океана. Здесь вы найдете зоны для отдыха и мероприятий, образовательные и оздоровительные площадки, современные беговые дорожки и спортивные площадки.

От комплекса за 15 минут можно доехать до центра Чангу.