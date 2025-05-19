Жилой комплекс Новый жилой комплекс со спа-зоной, коворкингом и рестораном рядом с океаном, Нуану, Бали, Индонезия

Предлагаются апартаменты в строящимся комплексе в шаговой доступности до перспективного инновационного города Нуану. На выбор предлагаются односпальные и двухспальные квартиры площадью от 44 до 92 квадратных метров. Комплекс расположен в туристической зоне, поэтому апартаменты можно сдавать в краткосрочную аренду. Инфраструктура комплекса:
- бар у бассейна
- коворкинг
- тренажерный зал
- консьерж-сервис
- площадка для йоги
- переговорные комнаты
- спа-зона
- ресторан
Но помимо собственной инфраструктуры постояльцы комплексы будут иметь доступ ко всей инфраструктуре города Нуану, которая представлена:
- 9 рекреационными зонами для отдыха и общественных мероприятий
- 32 уникальными проектами, ориентированных на различные аспекты жизни и и инновации
- Пространствами для образования, оздоровления, искусства и культуры
- Оздоровительными центрами для поддержания сбалансированного образа жизни
- Яркими площадками для мероприятий и проведения культурных и творческих событий
- Беговыми и спортивными зонами для активного образа жизни
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.
Дополнительные возможности
Управляющая компания с более чем 15-летним опытом в управлении элитной недвижимостью предлагает уникальный уровень сервиса для арендаторов и инвесторов.
Успешный опыт ведения крупных отельных сетей, позволяет внедрять ключевые навыки в управлении и предоставлении услуг премиум-класса для нынешних проектов, например, RAHYA Villas Complex.
Благодаря многолетнему опыту команда создала идеальные условия в недавно сданном комплексе для арендаторов, что обеспечило 90% заполняемость юнитов уже с первых дней работы.
По оценке застройщика средний ROI в проекте будет 12-14% при средней заполняемости в 78% и суточной ставке 94 доллара за минимальный апартаменты.
Управляющая компания застройщика берет на себя все аспекты посуточной аренды:
- Уборку и чистку бассейна;
- Интернет, электричество, воду и газ;
- Охрану и вывоз мусора;
- Реновацию апартаментов и уход за садом;
- Уплату налогов с арендной деятельности;
- Оплату ежемесячных коммунальных услуг;
- Маркетинг и заселение арендаторов.
Преимущества
- В партнерстве с художником Taras Yoom (создателем арт-вселенной Yoomoota), застройщик разместил по всему комплексу уникальные объекты современного искусства. Вы получаете не только прогрессивный доход от недвижимости, но и рост стоимости арт-объектов внутри юнитов от одного из самых быстрорастущих художников мира нашего времени.
- Разрабатывается мобильное приложение комплекса ICON HOME, которое поможет в решении бытовых вопросов, а также в заказе еды из ресторанов на территории комплекса, бронировании коворкинга и многое другое.
- Застройщик использует забивные сваи и сейсмозащитные устройства что обеспечивает надёжность и более быстрое возведение комплекса.
- Будут установлены водные резервуары для бесперебойной подачи воды.
Расположение и объекты поблизости
Нуану — это главный креативный город Бали прямо на берегу океана. Здесь вы найдете зоны для отдыха и мероприятий, образовательные и оздоровительные площадки, современные беговые дорожки и спортивные площадки.
От комплекса за 15 минут можно доехать до центра Чангу.
- 350 м до пляжа Пантай
- 400 м до Кембриджской международной школы
- 500 м до пляжного клуба Луна