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Жилой комплекс Новый жилой комплекс со спа-зоной, коворкингом и рестораном рядом с океаном, Нуану, Бали, Индонезия

Табанан, Индонезия
от
$135,427
18.05.2025
$135,427
17.05.2025
$134,927
16.05.2025
$135,018
14.05.2025
$136,104
13.05.2025
$134,653
11.05.2025
$134,363
10.05.2025
$134,812
09.05.2025
$133,717
08.05.2025
$133,230
07.05.2025
$133,691
14.04.2025
$133,091
13.04.2025
$133,169
12.04.2025
$133,666
11.04.2025
$136,687
10.04.2025
$137,243
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08.04.2025
$137,847
06.04.2025
$137,928
05.04.2025
$136,672
04.04.2025
$138,497
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22478
ID новостройки на Realting
In CRM: 2408809
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Табанан

О комплексе

Предлагаются апартаменты в строящимся комплексе в шаговой доступности до перспективного инновационного города Нуану. На выбор предлагаются односпальные и двухспальные квартиры площадью от 44 до 92 квадратных метров. Комплекс расположен в туристической зоне, поэтому апартаменты можно сдавать в краткосрочную аренду. Инфраструктура комплекса:

  • бар у бассейна
  • коворкинг
  • тренажерный зал
  • консьерж-сервис
  • площадка для йоги
  • переговорные комнаты
  • спа-зона
  • ресторан

Но помимо собственной инфраструктуры постояльцы комплексы будут иметь доступ ко всей инфраструктуре города Нуану, которая представлена:

  • 9 рекреационными зонами для отдыха и общественных мероприятий
  • 32 уникальными проектами, ориентированных на различные аспекты жизни и и инновации
  • Пространствами для образования, оздоровления, искусства и культуры
  • Оздоровительными центрами для поддержания сбалансированного образа жизни
  • Яркими площадками для мероприятий и проведения культурных и творческих событий
  • Беговыми и спортивными зонами для активного образа жизни

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Дополнительные возможности

Управляющая компания с более чем 15-летним опытом в управлении элитной недвижимостью предлагает уникальный уровень сервиса для арендаторов и инвесторов.

Успешный опыт ведения крупных отельных сетей, позволяет внедрять ключевые навыки в управлении и предоставлении услуг премиум-класса для нынешних проектов, например, RAHYA Villas Complex.

Благодаря многолетнему опыту команда создала идеальные условия в недавно сданном комплексе для арендаторов, что обеспечило 90% заполняемость юнитов уже с первых дней работы.

По оценке застройщика средний ROI в проекте будет 12-14% при средней заполняемости в 78% и суточной ставке 94 доллара за минимальный апартаменты.

Управляющая компания застройщика берет на себя все аспекты посуточной аренды:

  • Уборку и чистку бассейна;
  • Интернет, электричество, воду и газ;
  • Охрану и вывоз мусора;
  • Реновацию апартаментов и уход за садом;
  • Уплату налогов с арендной деятельности;
  • Оплату ежемесячных коммунальных услуг;
  • Маркетинг и заселение арендаторов.
Преимущества
  1. В партнерстве с художником Taras Yoom (создателем арт-вселенной Yoomoota), застройщик разместил по всему комплексу уникальные объекты современного искусства. Вы получаете не только прогрессивный доход от недвижимости, но и рост стоимости арт-объектов внутри юнитов от одного из самых быстрорастущих художников мира нашего времени.
  2. Разрабатывается мобильное приложение комплекса ICON HOME, которое поможет в решении бытовых вопросов, а также в заказе еды из ресторанов на территории комплекса, бронировании коворкинга и многое другое.
  3. Застройщик использует забивные сваи и сейсмозащитные устройства что обеспечивает надёжность и более быстрое возведение комплекса.
  4. Будут установлены водные резервуары для бесперебойной подачи воды.
Расположение и объекты поблизости

Нуану — это главный креативный город Бали прямо на берегу океана. Здесь вы найдете зоны для отдыха и мероприятий, образовательные и оздоровительные площадки, современные беговые дорожки и спортивные площадки.

От комплекса за 15 минут можно доехать до центра Чангу.

  • 350 м до пляжа Пантай
  • 400 м до Кембриджской международной школы
  • 500 м до пляжного клуба Луна

Местонахождение на карте

Табанан, Индонезия

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс со спа-зоной, коворкингом и рестораном рядом с океаном, Нуану, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
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$135,427
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