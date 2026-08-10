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Новостройки в Риге, Латвия

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Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
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Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Рига, Латвия
от
$884
Год сдачи 2020
Домовладение располагается в престижном районе. В квартале распологаются дипломатические и посольские службы различных государств, рядом расположен международный торговый центр. Общая площадь здания 2504,1 m2. На первом этаже расположены помещения офисного и коммерческого типа, на 2 - 5 этаж…
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Коммерция Шефела Намс
Коммерция Шефела Намс
Коммерция Шефела Намс
Коммерция Шефела Намс
Коммерция Шефела Намс
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Коммерция Шефела Намс
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2025
«Дом Шеффеля» - это очаровательный жилой дом в стиле модерн на улице Базницас, 5, построенный в 1907 году по проекту Фридриха Шеффеля. Объект состоит из двух зданий - парадного и дворового, и хотя свободные площади и предложение квартир в двух зданиях различаются, их объединяет высокий потен…
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Коммерция Island Park
Коммерция Island Park
Коммерция Island Park
Коммерция Island Park
Коммерция Island Park
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Коммерция Island Park
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Island Park – Где Рай Встречается с Возможностями Island Park — это современное прибрежное жилое сообщество на Заķусале, где сочетаются роскошь, природа и удобства большого города. В центре проекта — эксклюзивный трёхэтажный жилой дом с подземной парковкой и просторными террасами, расположен…
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Бизнес-центр Barons Kvartāls
Бизнес-центр Barons Kvartāls
Бизнес-центр Barons Kvartāls
Бизнес-центр Barons Kvartāls
Бизнес-центр Barons Kvartāls
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Бизнес-центр Barons Kvartāls
Рига, Латвия
от
$130
Год сдачи 2012
Офисов и центра "Barona Kvartals" представляет собой комплекс с общей офисов и магазинов площадью более 50 000 кв.м., расположен в центре города и имеет легкий доступ к государственным и частным транспортом. Для удобства клиентов "Barona Kvartals" комплекс строений девять лифтов, а также под…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Бюро Астрас
Бизнес-центр Бюро Астрас
Бизнес-центр Бюро Астрас
Бизнес-центр Бюро Астрас
Бизнес-центр Бюро Астрас
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Бизнес-центр Бюро Астрас
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2006
Бюро «Астрас» находятся в одной из более активных зон развития недвижимости. Комплекс хорошо обозревается на главных улиц района - улиц A.Деглавас Дзелзавас. Это удобно достижимо как на частном, так и публичной транспорте. На фасаде и крыше возможно создать рекламу. На первом этаже здания н…
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REALAT real estate
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Коммерция Braslas industriālais parks
Коммерция Braslas industriālais parks
Коммерция Braslas industriālais parks
Коммерция Braslas industriālais parks
Коммерция Braslas industriālais parks
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Коммерция Braslas industriālais parks
Рига, Латвия
Цена по запросу
Просторный и современный индустриальный парк Brasla расположен в перспективном и стратегически важном районе недалеко от центра Риги, в непосредственной близости от Земитани и Южного моста. Из Брасла легко добраться по улицам Дзелзавас или Деглава до объездной дороги Риги, по улице Пьедруяс …
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REALAT real estate
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Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
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Бизнес-центр B171 (Brivības iela 171)
Рига, Латвия
от
$1,268
Год сдачи 2006
На территории есть стоянка автомобилей закрытого типа на двух уровнях для 62 автомашин: 33 места на уровнях подвального этажа и 29 мест - на уровнях первого этажа. Всё здание обеспеченно кондиционированием воздуха и вентиляцией. Центральное отопление, радиаторы с терморегуляторами во всех по…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
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Бизнес-центр BC Dzelzavas 117
Рига, Латвия
от
$1,345
Год сдачи 2024
Бизнес-центр на улице Дзелзавас 117 является одним из самых узнаваемых деловых комплексов класса B в Пурвциемсе, предлагая стабильную и упорядоченную рабочую среду. Здание расположено в стратегически выгодном месте, обеспечивая отличную видимость и удобный доступ со всех главных магистралей …
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Place 11
Бизнес-центр Place 11
Бизнес-центр Place 11
Бизнес-центр Place 11
Бизнес-центр Place 11
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Бизнес-центр Place 11
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2016
PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши. Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного разви…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Lāčplēša 36
Коммерция Lāčplēša 36
Коммерция Lāčplēša 36
Коммерция Lāčplēša 36
Коммерция Lāčplēša 36
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Коммерция Lāčplēša 36
Рига, Латвия
от
$116,799
Год сдачи 2023
Мы предлагаем вам эксклюзивную возможность забронировать квартиры в самом центре Риги, где вам будут доступны отличная инфраструктура и удобства. Рядом находятся рестораны, развлекательные заведения, магазины, кондитерские, аптеки, детские сады и школы. Это новый проект, состоящий из двух зд…
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REALAT real estate
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Коммерция Manufaktūra
Коммерция Manufaktūra
Коммерция Manufaktūra
Коммерция Manufaktūra
Коммерция Manufaktūra
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Коммерция Manufaktūra
Рига, Латвия
Цена по запросу
Мануфактура - один из самых быстрорастущих бизнес-парков в нашем портфолио. На территории отеля расположено множество предприятий из различных отраслей промышленности, которые работают в области полиграфии, производства мебели, продажи товаров для велоспорта и мотоспорта. Предлагаемые помещ…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Dzirnavu 57
Бизнес-центр Dzirnavu 57
Бизнес-центр Dzirnavu 57
Бизнес-центр Dzirnavu 57
Бизнес-центр Dzirnavu 57
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Бизнес-центр Dzirnavu 57
Рига, Латвия
от
$266
Год сдачи 2021
Аренда в бизнес-центре «DOMINANTE» – ул. Дзирнаву 57 Предлагаются в аренду коммерческие площади различного формата в историческом бизнес-центре «Dominante» – архитектурной жемчужине в стиле ампир. Финансовые условия и площади: Доступная площадь: от 38 м² до 755 м². Арендная плата: 10,00 – 1…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Рига, Латвия
Цена по запросу
Jaunā Teika – крупнейший современный бизнес-центр в Латвии. Четыре офисных здания – Valters, Ausma, Teodors и Henrihs, которые дополняются хорошо продуманной и специально адаптированной инфраструктурой, чтобы люди, которые здесь работают, ежедневно чувствовали себя хорошо. Не случайно нас вы…
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REALAT real estate
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Коммерция Merķeļa 2
Коммерция Merķeļa 2
Коммерция Merķeļa 2
Коммерция Merķeļa 2
Коммерция Merķeļa 2
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Коммерция Merķeļa 2
Рига, Латвия
от
$188,597
Год сдачи 2025
Выберите квартиру с видом на парк Вермана! Предлагаются квартиры в центре Риги, непосредственно рядом с парком Вермана - в локации, где городская элегантность сочетается с зелёной средой. Здание полностью реновировано, что делает данный объект надёжной и долгосрочной инвестицией, сохраняюще…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Mežaparka Rezidences
Коммерция Mežaparka Rezidences
Коммерция Mežaparka Rezidences
Коммерция Mežaparka Rezidences
Коммерция Mežaparka Rezidences
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Коммерция Mežaparka Rezidences
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2020
Проект Mežaparka Rezidences будет охватывать благоустроенную территорию площадью 31 га. При разработке концепции проекта учитывался исторический и природный контекст Межапарка. Продуманная концепция вилл позволяет их хозяевам одновременно оградиться от улицы, но быть открытыми к красивой окр…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Homly S22
Коммерция Homly S22
Коммерция Homly S22
Коммерция Homly S22
Коммерция Homly S22
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Коммерция Homly S22
Рига, Латвия
от
$67,391
Год сдачи 2023
S22-это удобный и перспективный жилой среды проект недалеко от центра Риги. Здесь, только в обновленном здании, вы priecāsieties о своем доме и новым стилем жизни. Недалеко от образовательного учреждения, факультет Социальных наук факультет, магазины, торговые центры и сердце Риги - старый …
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REALAT real estate
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Коммерция Heart of Hanza
Коммерция Heart of Hanza
Коммерция Heart of Hanza
Коммерция Heart of Hanza
Коммерция Heart of Hanza
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Коммерция Heart of Hanza
Рига, Латвия
Цена по запросу
Если вы выбираете жить в “Heart of Hanza”, вы оказываетесь там, где кипит жизнь - в самом центре. Здесь всё важное встречается в одном месте - стиль жизни, работа, образование, культура, спорт и отдых. Всё находится всего в нескольких шагах. Это не случайность -это ритм, в котором вся суть с…
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REALAT real estate
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Коммерция Torņkalna Terases
Коммерция Torņkalna Terases
Коммерция Torņkalna Terases
Коммерция Torņkalna Terases
Коммерция Torņkalna Terases
Коммерция Torņkalna Terases
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2028
Torņakalna Terases расположен на улице Виенибас гатве — одной из старейших и самых известных улиц Латвии, и это придаёт проекту историческую нотку. Стоит выйти из дома — и рядом парки, школы, кафе и главные академические учреждения города. А всего в 500 метрах пешей прогулки находится река Д…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Elizabetes 45
Бизнес-центр Elizabetes 45
Бизнес-центр Elizabetes 45
Бизнес-центр Elizabetes 45
Рига, Латвия
Цена по запросу
Офисные помещения доступны в центре Риги, на улице Элизабетес, 45/47. Эти офисы полностью оборудованы современными системами вентиляции и кондиционирования, обеспечивая комфортное рабочее пространство для сотрудников. Исторические лестничные пролеты оформлены элегантными витражами, что прида…
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REALAT real estate
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Коммерция Place four
Коммерция Place four
Коммерция Place four
Коммерция Place four
Коммерция Place four
Показать все Коммерция Place four
Коммерция Place four
Рига, Латвия
от
$167,839
Год сдачи 2026
Премиальный инвестиционный проект в центре Риги с высокой доходностью Проект включает 79 квартир, которые отлично подойдут как для первого жилья, так и для инвестиций. Одним из ключевых преимуществ Place 4 является его превосходное расположение на одном из самых значимых перекрёстков центра…
Агентство
REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Показать все Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Рига, Латвия
от
$293
Год сдачи 2019
Lāčplēša iela 18 1906. Иоанн Ольха Одним из первых зданий в Риге в вертикальном модерн форма языка, особенностей фасада в архитектуре. Фасад украшен изысканным ornamentāliem рельефах. Zelmiņus гребни выразительные фигуральные композиции зданий югендстиля в декоративной отделке распределенны…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Показать все Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Рига, Латвия
от
$499
Год сдачи 2007
Офисный центр MCITY GERTRUDES в центре Риги предлагает современные, удобные, с отлично продуманным естественным освещением, оснащенные всем необходимым для продуктивной работы офисы небольшой площади – от 45 до 330 кв. метров. Есть возможность установить перегородки для одного кабинета за сч…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Улица Греду 4a
Бизнес-центр Улица Греду 4a
Бизнес-центр Улица Греду 4a
Бизнес-центр Улица Греду 4a
Бизнес-центр Улица Греду 4a
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Бизнес-центр Улица Греду 4a
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2009
Улица Греду 4a предлагаются бюро класса B+ начиная с 42м2 Предлагаются в наем помещения бюро и торговли в новом 8-этажном здании бюро, которое находится недалеко от , находящегося центра OPEL и магазина KIMKO на улице Краста в Риге. В здании есть принудительная вентиляция и кондиционер в…
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REALAT real estate
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Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Коммерция Kipsala
Рига, Латвия
Цена по запросу
Складской центр Ķīpsala предлагает арендовать холодные и отапливаемые склады, офисы класса Б, помещения для оптовой и розничной торговли, а также асфальтированную территорию. Местонахождение в непосредственной близости от берега Даугавы позволяет нам предлагать также зимнее хранение яхт и ка…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Показать все Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Рига, Латвия
Цена по запросу
Офисное здание на ул. Элайджа, 17 было полностью отремонтировано в местах общего пользования и в подъездном узле. Для безопасности и комфорта установлены новые лифты. Чтобы обустроить внешний вид здания, был отремонтирован фасад, а также установлено освещение, что добавило очарования темному…
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REALAT real estate
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Коммерция Augustines Darzs
Коммерция Augustines Darzs
Коммерция Augustines Darzs
Коммерция Augustines Darzs
Коммерция Augustines Darzs
Показать все Коммерция Augustines Darzs
Коммерция Augustines Darzs
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2025
«Августинский сад» – историческое очарование и современный комфорт. «Сад Августина» — реализованный в 2024 году жилой проект, объединяющий три разных здания в единый ансамбль. В центре проекта – доходный дом, спроектированный архитектором Александрой Ванагасом в 1907 году в стиле национальн…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Stabu iela 47
Бизнес-центр Stabu iela 47
Бизнес-центр Stabu iela 47
Бизнес-центр Stabu iela 47
Бизнес-центр Stabu iela 47
Показать все Бизнес-центр Stabu iela 47
Бизнес-центр Stabu iela 47
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2016
Stabu iela 47 – представительские офисные помещения в центре Риги Предлагаются качественные офисные помещения в одном из самых востребованных районов центра Риги – на улице Stabu 47, между улицами Krišjāņa Barona и Aleksandra Čaka. Здание построено в 1928 году по проекту архитектора Паулса М…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Берзаунес 11a
Бизнес-центр Берзаунес 11a
Бизнес-центр Берзаунес 11a
Бизнес-центр Берзаунес 11a
Бизнес-центр Берзаунес 11a
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2008
В здании бюро капитально реконструирован один из корпусов бывшего завода VEF, для которого в ходе реновации дополнительно пристроены 2 этажа. Формируя бюроб большая стоимость обращена на эргономичность,функциональность и естественность. Здание оборудовано противопожарной и охранной сигнали…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Рижский технологический парк
Бизнес-центр Рижский технологический парк
Бизнес-центр Рижский технологический парк
Бизнес-центр Рижский технологический парк
Бизнес-центр Рижский технологический парк
Показать все Бизнес-центр Рижский технологический парк
Бизнес-центр Рижский технологический парк
Рига, Латвия
от
$1,678
Латвийский технологический парк (LTP) — это центр науки, исследований и наукоемких предприятий в Пардаугаве. Он действует как инновационная среда и бизнес-инкубатор, объединяющий стартапы, исследовательские лаборатории и современную инфраструктуру в сфере ИТ и инженерных наук. Основные преим…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Katrīnas Pagalms
Коммерция Katrīnas Pagalms
Коммерция Katrīnas Pagalms
Коммерция Katrīnas Pagalms
Коммерция Katrīnas Pagalms
Показать все Коммерция Katrīnas Pagalms
Коммерция Katrīnas Pagalms
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Новый проект "Katrīnas Pagalms" в тихом центре, на пересечении улицы Катринас Дамбис и Пьена, рядом с Виестурдарзсом. Новый проект состоит из трех зданий. Квартиры предлагаются полностью отремонтированном здании. Собственность находится в очень выгодном месте, рядом с торговым центром Rim…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Показать все Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Рига, Латвия
от
$1,018
Год сдачи 2008
Офисное помещение класса А в бизнес-центре Terbatas. - Одно из самых представительных офисных зданий в центре Риги. - Планировка помещений может быть скорректирована в соответствии с требованиями арендатора. - Централизованная система вентиляции и кондиционирования воздуха. - Охрана и видео…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Club Central Residence II
Коммерция Club Central Residence II
Коммерция Club Central Residence II
Коммерция Club Central Residence II
Коммерция Club Central Residence II
Показать все Коммерция Club Central Residence II
Коммерция Club Central Residence II
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2020
Это уникальный проект возрождения исторического центра Риги не только из за масштаба и архитектуры, но и потому, что в центральной части столицы в последнее время не были реализованы такие - соответствующие высочайшим стандартам недвижимости - проекты. Реализуя проект возрождения квартала ул…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Lacplesa plaza
Бизнес-центр Lacplesa plaza
Бизнес-центр Lacplesa plaza
Бизнес-центр Lacplesa plaza
Бизнес-центр Lacplesa plaza
Показать все Бизнес-центр Lacplesa plaza
Бизнес-центр Lacplesa plaza
Рига, Латвия
от
$609
Год сдачи 2026
Lāčplēša Plaza: Индустриальное наследие в исполнении А-класса В историческом индустриальном районе Риги открывается новый символ бизнеса – Lāčplēša Plaza. Здание сочетает в себе историческую суровость с современным комфортом А-класса и высочайшими стандартами строительства. Характеристики п…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Показать все Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2008
Rietumu Capital Centre АО Rietumu Banka - один из крупнейших банков балтийского региона, который специализируется на обслуживании крупных предприятий и состоятельных частных лиц. Центральное бюро АО Rietumu Banka - Rietumu Capital Centre – один из современнейших деловых центров в Балтии, за …
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Dignājas 4
Коммерция Dignājas 4
Коммерция Dignājas 4
Коммерция Dignājas 4
Коммерция Dignājas 4
Показать все Коммерция Dignājas 4
Коммерция Dignājas 4
Рига, Латвия
от
$117,753
Год сдачи 2023
Проект Dignājas 4 от девелоперской компании HouseNet – это новый, умный и энергоэффективный дом А класса с отличным местоположением в Риге, район Зиепниеккалнс. Выбрав квартиру в нашем новом проекте, Вы приобретаете качественно новый уровень проживания в эксклюзивном квартирном доме клубног…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Zunda Towers
Бизнес-центр Zunda Towers
Бизнес-центр Zunda Towers
Бизнес-центр Zunda Towers
Бизнес-центр Zunda Towers
Показать все Бизнес-центр Zunda Towers
Бизнес-центр Zunda Towers
Рига, Латвия
от
$1,200
Год сдачи 2022
Офисы класса «А» с панорамными окнами из прочного и сверхпрозрачного стекла и современными инженерными решениями создают все условия для максимально комфортного и успешного ведения бизнеса. Воспользуйтесь одним из семи скоростных лифтов, чтобы почувствовать себя на высоте или станьте центром…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Delu 4
Бизнес-центр Delu 4
Бизнес-центр Delu 4
Бизнес-центр Delu 4
Бизнес-центр Delu 4
Показать все Бизнес-центр Delu 4
Бизнес-центр Delu 4
Рига, Латвия
от
$908
Год сдачи 2025
Проект: Масштабная реконструкция исторического индустриального здания в офис-центр класса А. Площадь: Общая арендуемая площадь ~12 000 м2 (площадь этажа до 2000 м2, деление от 330 м2). Аренда: Около 16,00 EUR/м2 (включая отделку под требования арендатора). Обслуживание: ~2,50 EUR/м2 + коммун…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Центр Тербатас
Бизнес-центр Центр Тербатас
Бизнес-центр Центр Тербатас
Бизнес-центр Центр Тербатас
Бизнес-центр Центр Тербатас
Показать все Бизнес-центр Центр Тербатас
Бизнес-центр Центр Тербатас
Рига, Латвия
от
$11,02 млн
Год сдачи 2008
Эксклюзивное здание бюро. Помещение находятся в перекрестке улицы Тербатес и Ласплеса. Здание оборудовано подземной автостоянкой и надземной. Каждое помещение оборудовано кондиционером воздуха, 2 лифтами, а также здание охраняется как и видеонаблюдением, так и физической охраной 24/7 В б…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Показать все Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Коммерция Kalnciema Biznesa parks
Рига, Латвия
Цена по запросу
Благоустроенное, полностью настраиваемое офисное помещение для нужд вашего бизнеса 24-часовая охрана и контроль доступа Высокоскоростной оптический интернет Просторная парковка для сотрудников и гостей вашей компании
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция A6 Logistics Park
Коммерция A6 Logistics Park
Коммерция A6 Logistics Park
Коммерция A6 Logistics Park
Рига, Латвия
от
$145
Год сдачи 2021
Новые склады класса А в Риге Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги. Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологич…
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Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
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Многоквартирный жилой дом Vīlandes iela 10
Рига, Латвия
от
$1,004
Год сдачи 2019
Жемчужина национального романтизма в Тихом центре Риги Vīlandes iela 10 — выдающийся образец архитектуры национального романтизма 1908 года. Автор проекта — один из самых известных латвийских архитекторов, Konstantīns Pēkšēns. Фасад здания отличается асимметричной композицией и богатым деко…
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Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Бизнес-центр Peldu iela 26/28
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Бизнес-центр Peldu iela 26/28
Рига, Латвия
Цена по запросу
СДАЮТСЯ ПРЕСТИЖНЫЕ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СЕРДЦЕ СТАРОГО ГОРОДА – УЛ. ПЕЛДУ 26/28 Работайте там, где встречаются история, престиж и деловая энергия. Офисные помещения на ул. Пелду 26/28 предлагают уникальную возможность развивать ваш бизнес в одном из самых востребованных районов Риги — в само…
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Коммерция Jaunā Mežaparka 34
Коммерция Jaunā Mežaparka 34
Коммерция Jaunā Mežaparka 34
Коммерция Jaunā Mežaparka 34
Коммерция Jaunā Mežaparka 34
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Коммерция Jaunā Mežaparka 34
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2020
Новые квартиры в современном жилом комплексе в Риге Новый проект квартир в Риге, по улице Яуна Межапарка 32 — это малоэтажное жилое здание премиум класса, которое является частью уникального проекта по застройке недвижимого имущества «Mežaparka Rezidences». В рамках проекта на площади 31га и…
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Коммерция Magdelēnas kvartāls
Коммерция Magdelēnas kvartāls
Коммерция Magdelēnas kvartāls
Коммерция Magdelēnas kvartāls
Коммерция Magdelēnas kvartāls
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Коммерция Magdelēnas kvartāls
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2020
Magdelēnas kvartāls – vieta ar (īs)to sajūtu! В самом престижном районе риги — тихом центре, между улицами антонияс, эмиля мелнгайля и стрелниеку, возводится magdelēnas kvartāls — пространство для жизни и работы совершенно нового типа, где сделано всё, чтобы жильцы чувствовали себя превосхо…
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Коммерция Raņķa Dambis 31
Коммерция Raņķa Dambis 31
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Красивое здание Ranki Dambis 31 было спроектировано известным рижским архитектором Вильгельмом Хофманисом. Здание построено 20. начало века и характеризуется средствами художественной выразительности в стиле модерн, появляющимися в декоративном оформлении фасадов здания. Здание будет полнос…
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Коммерция Stērstu nami
Коммерция Stērstu nami
Коммерция Stērstu nami
Коммерция Stērstu nami
Коммерция Stērstu nami
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Коммерция Stērstu nami
Рига, Латвия
от
$68,539
Год сдачи 2025
Stērstu Nami — современный жилой комплекс из трёх зданий, расположенный в зелёном и быстро развивающемся районе Зиепниеккалнс. Этот проект объединяет гармонию природы и преимущества городской жизни, создавая пространство, где можно почувствовать спокойствие и комфорт. Каждая квартира спроект…
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Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
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Бизнес-центр M4A (Mednieku iela 4A)
Рига, Латвия
от
$1,579
Год сдачи 2019
Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»; Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия; Недалеко от здания…
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Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
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Бизнес-центр Preses Nama Kvartāls
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Preses Nama Kvartāls – новый центральный деловой район Риги Preses Nama Kvartāls — это самый масштабный многофункциональный проект в Риге с общим объемом инвестиций около 500 миллионов евро. Проект превращает левый берег Даугавы в современный деловой центр города. Предложение и инфраструкту…
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REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
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Многоквартирный жилой дом Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2019
CĒSU TERRACES – современный комплекс из пяти зданий, расположенных по адресу ул. Цесу 7 и ул. Цесу 9, Рига. Это абсолютно новый проект в сфере жилой недвижимости, который соответствует всем стандартам комфортного проживания в городе. Своим будущим владельцам он предлагает удобное и безопасн…
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Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Показать все Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Бизнес-центр Miera 1 (M1)
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Проект: Новостройка премиум-класса (2025/2026), сочетающая экологичность и футуристическую архитектуру. Площадь: Общая площадь ~11 000 м2. Площадь типового этажа ~1 500 м2. Аренда: ~16,00 – 18,00 EUR/м2 + НДС. Обслуживание: Triple Net, около 2,50 EUR/м2 + коммунальные. Устойчивость: Сертифик…
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Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
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Многоквартирный жилой дом S22
Рига, Латвия
от
$571
Год сдачи 2024
S22-это удобный и перспективный жилой среды проект недалеко от центра Риги. Здесь, только в обновленном здании, вы priecāsieties о своем доме и новым стилем жизни. Недалеко от образовательного учреждения, факультет Социальных наук факультет, магазины, торговые центры и сердце Риги - старый …
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REALAT real estate
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Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
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Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
Рига, Латвия
от
$4,652
Год сдачи 2025
Офисы класса А нового поколения Satekles biznesa centrs — это открытый в 2025 году устойчивый офис-комплекс класса А, удостоенный высшего сертификата BREEAM Outstanding. Он создан для дальновидных компаний, ценящих бескомпромиссное качество, энергоэффективность и передовую рабочую среду. Пр…
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REALAT real estate
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Коммерция Trebū HOME
Коммерция Trebū HOME
Коммерция Trebū HOME
Коммерция Trebū HOME
Коммерция Trebū HOME
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Коммерция Trebū HOME
Рига, Латвия
от
$104,223
Год сдачи 2020
Trebū HOME — это новая концепция жилой среды которая была сформирована в результате гармоничного объединения всего, что необходимо для комфортного проживания. Ваш дом – это не просто место жительства, а источник радости и душевного тепла. В проекте использованы все современные технически…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Skanstes 12
Бизнес-центр Skanstes 12
Бизнес-центр Skanstes 12
Бизнес-центр Skanstes 12
Рига, Латвия
Цена по запросу
На Saknstes iela 12 предлагаются офисные помещения класса A. Общая площадь варьируется от 184 до 2500 кв.м., обеспечивая просторное и современное рабочее пространство. Эти помещения имеют открытую планировку с изолированными переговорными комнатами и кухонной зоной, соответствующей самым выс…
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REALAT real estate
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Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Показать все Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Коммерция Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Рига, Латвия
Цена по запросу
Складской комплекс на пересечении улиц Булли и Клейсту расположен на 2 га земельного участка с возможностью будущего расширения и состоит из складских и офисных зданий общей площадью почти 6000 кв. м.м. Объект расположен в стратегически выгодном месте, недалеко от Рижской кольцевой дороги и …
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр K26
Бизнес-центр K26
Бизнес-центр K26
Бизнес-центр K26
Бизнес-центр K26
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Офисное здание K26 – Ваш бизнес-адрес в самом сердце Старой Риги Улица Калью, 26 — это уникальное сочетание исторической архитектуры и современных инноваций. Здание, расположенное на одной из самых активных и престижных улиц Риги, в настоящее время проходит масштабную реконструкцию, чтобы ст…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Показать все Бизнес-центр Остас Скаты
Бизнес-центр Остас Скаты
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2007
«Остас Скаты» Новый дом сделан так, чтобы в нём было удобно работать большим предприятиям. Площади бюро здесь достигают от 150 - 940 м2. Это четырехэтажное здание выделяется максимально обдуманой, функциональной и эргономичной планировкой. В новом доме удалось достичь удивительного равновес…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Forštate biroji
Бизнес-центр Forštate biroji
Бизнес-центр Forštate biroji
Бизнес-центр Forštate biroji
Бизнес-центр Forštate biroji
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Бизнес-центр Forštate biroji
Рига, Латвия
Цена по запросу
Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу. Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для со…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Jupiter centre
Бизнес-центр Jupiter centre
Бизнес-центр Jupiter centre
Бизнес-центр Jupiter centre
Бизнес-центр Jupiter centre
Показать все Бизнес-центр Jupiter centre
Бизнес-центр Jupiter centre
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2013
Jupiter Tower возвышается над деловым центром Риги – Скансте. Этот стремительно развивающийся молодой район выбирают как для развития бизнеса, так и для жизни в современной и благоустроенной среде. Популярность Скансте закономерна — Jupiter Tower окружает продуманная инфраструктура. Торговы…
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REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Показать все Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Рига, Латвия
от
$1
Год сдачи 2019
Функционализм, многоквартирный дом Риги в далеком центра районе. 18-квартирный дом с komerttelpām 1.этаж Есть возможность припарковать автомобиль во дворе
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Показать все Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Бизнес-центр ул. Персес, 2а
Рига, Латвия
от
$9,244
Год сдачи 2023
Офисное здание класса А в центре Риги. Сертификация BREEAM уровня Excellent (высший стандарт энергоэффективности и устойчивости). Зарядка для электромобилей и велопарковки. Просторный, благоустроенный внутренний двор. Просторные помещения с высотой потолков от 2,76 м до 4,08 м. Широкие балк…
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REALAT real estate
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Коммерция Dainas
Коммерция Dainas
Коммерция Dainas
Коммерция Dainas
Коммерция Dainas
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Тихая улица Дайнас, где у вас скоро появится возможность стать одним из 114 жителей нового проекта. Если улица тихая, то и сам проект будет тише – его окружат уже существующие постройки, которые будут гасить все нежелательные шумы, а доступ к нему будет только через двор. На улице Дайнас бу…
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REALAT real estate
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Коммерция Rembates 8
Коммерция Rembates 8
Коммерция Rembates 8
Коммерция Rembates 8
Коммерция Rembates 8
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Коммерция Rembates 8
Рига, Латвия
от
$49,767
Год сдачи 2019
Комплекс составляют два 10-ти этажных жилых дома расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га в районе улицы Рембатес 8,10 (рядом с А. Деглава 166). Вся территория озеленена и огорожена живой изгородью, на въезде установлен шлагбаум. Во дворе обустроена детская площадка. Дополнит…
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REALAT real estate
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Коммерция Brivibas 68
Коммерция Brivibas 68
Коммерция Brivibas 68
Коммерция Brivibas 68
Коммерция Brivibas 68
Показать все Коммерция Brivibas 68
Коммерция Brivibas 68
Рига, Латвия
от
$88,945
Год сдачи 2026
Полностью обновлённый жилой проект в самом центре Риги — в югендстильном доме на ул. Бривибас. Это тот редкий случай, когда исторический характер здания сохранён и аккуратно восстановлен, а внутри выполнена полноценная реконструкция: заменены инженерные коммуникации и электропроводка, привед…
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REALAT real estate
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Коммерция Rolands S warehouses
Коммерция Rolands S warehouses
Коммерция Rolands S warehouses
Коммерция Rolands S warehouses
Коммерция Rolands S warehouses
Показать все Коммерция Rolands S warehouses
Коммерция Rolands S warehouses
Рига, Латвия
Цена по запросу
Удобный подъезд, охраняемая территория, рампа, своя ж/д ветка, ж/д рампа. SIA “Tālbergs“ акцизные и таможенные помещения находятся в Плявниеках. Rīga, Rencēnu 10A. Организация погрузки/разгрузки габаритных и негабаритных грузов: Сортировка и упаковка грузов; Возможность комплектации грузов …
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REALAT real estate
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Коммерция KERN RESIDENCES
Коммерция KERN RESIDENCES
Коммерция KERN RESIDENCES
Коммерция KERN RESIDENCES
Коммерция KERN RESIDENCES
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Коммерция KERN RESIDENCES
Рига, Латвия
от
$209,144
Год сдачи 2018
История - дань уважения одной из самых прекрасных историй любви в литературе. Это история любви, которая началась в России, во время ссылки великого поэта Александра Пушкина, а закончилась здесь, в Рижской цитадели. Отсюда муза поэта –Анна Керн – еще долгие годы продолжала писать ему, не под…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр Ferrum centrs
Бизнес-центр Ferrum centrs
Бизнес-центр Ferrum centrs
Бизнес-центр Ferrum centrs
Бизнес-центр Ferrum centrs
Показать все Бизнес-центр Ferrum centrs
Бизнес-центр Ferrum centrs
Рига, Латвия
от
$81,334
Ferrum Centre расположен в Пурвциемсе, самом оживленном районе застройки недвижимостью. Район, в котором расположен бизнес-центр, в первую очередь сформирован как бизнес, деловые учреждения и жилой район. Торговые площади на 1–м этаже бизнес-центра 2. и 3. этаж - в основном предназначены для…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Северные ворота
Бизнес-центр Северные ворота
Бизнес-центр Северные ворота
Бизнес-центр Северные ворота
Бизнес-центр Северные ворота
Показать все Бизнес-центр Северные ворота
Бизнес-центр Северные ворота
Рига, Латвия
от
$452
Год сдачи 2006
В проекте «Северные ворота» находятся бюро высокого класса –для компаний высокого класса. Бизнес-центр «Северные ворота»комплекс бюро первого класса, который состоит из двух зданий – на улице Бривибас 149 и 151. «Северные ворота» соответствуют всем тем требованиям,которые обычно выдвигают …
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REALAT real estate
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Коммерция RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Коммерция RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Коммерция RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Коммерция RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Коммерция RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Рига, Латвия
от
$9,135
Логистический парк Румбула - это современный индустриальный парк класса "А", построенный с использованием энергоэффективных строительных материалов и методов в соответствии с высочайшими стандартами SIRIN Development, которые включают инновационные инженерные решения, создающие оптимальные у…
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REALAT real estate
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Бизнес-центр V8 biroji
Бизнес-центр V8 biroji
Бизнес-центр V8 biroji
Бизнес-центр V8 biroji
Бизнес-центр V8 biroji
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Бизнес-центр V8 biroji
Рига, Латвия
от
$795
Год сдачи 1879
Доступны офисные помещения в центре Риги рядом с парком Кронвальда. Это историческое здание, построенное в 1879 году, обладает своим особым шармом и было создано рукой архитектора Яниса Фридриха Бауманиса. Интерьер офисов полностью отремонтирован и оборудован материалами высокого качества, …
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Коммерция Rīdzenes Rezidence
Коммерция Rīdzenes Rezidence
Коммерция Rīdzenes Rezidence
Коммерция Rīdzenes Rezidence
Коммерция Rīdzenes Rezidence
Коммерция Rīdzenes Rezidence
Рига, Латвия
от
$124,558
Год сдачи 2014
Резиденция "Ридзене"(Резиденция Rīdzenes) - недвижимость высшего качества , для его строительства использованы экологически чистые, природные строительные материалы. Наружные стены резиденция "Ридзене" из кирпича с утеплителем каменой ваты и декоративной штукатуркой,полы в квартирах звукаи…
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Коммерция Bertrand kvartāls
Коммерция Bertrand kvartāls
Коммерция Bertrand kvartāls
Коммерция Bertrand kvartāls
Коммерция Bertrand kvartāls
Показать все Коммерция Bertrand kvartāls
Коммерция Bertrand kvartāls
Рига, Латвия
от
$164,556
Год сдачи 2023
Проект BERTRAND QUARTER на улице А. Чака 123 является полностью отреставрированным пятиэтажным зданием, спроектированным архитектором Е. Якобсонсом в 1930 году. Пятиэтажное кирпичное здание является свидетельством функционалистской архитектуры 1930-х годов, отраженной в архитектурных особенн…
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Бизнес-центр P83 biroju centrs
Бизнес-центр P83 biroju centrs
Бизнес-центр P83 biroju centrs
Бизнес-центр P83 biroju centrs
Бизнес-центр P83 biroju centrs
Показать все Бизнес-центр P83 biroju centrs
Бизнес-центр P83 biroju centrs
Рига, Латвия
от
$4,793
Год сдачи 2018
Офисное здание P83 представляет собой современный пятиэтажный офисный комплекс общей арендуемой площадью 4560 м2. На протяжении всего процесса проектирования и строительства объекта особое внимание уделялось качеству строительных работ и материалов при использовании современных строительных …
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Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Показать все Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Рига, Латвия
от
$83,890
Год сдачи 2020
продаются kвартиры в отреставрированном здании на улице Эрнеста Бирзниека Упиша 10 Обновленное здание в стиле модерн было построено в начале прошлого века, в 1912 году, по проекту выдающегося архитектора Латвии Мартинса Августа Лукша. Дом во дворе состоит из 33 квартир и 3 офисных помещени…
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Коммерция Dzirnavu iela 6
Коммерция Dzirnavu iela 6
Коммерция Dzirnavu iela 6
Коммерция Dzirnavu iela 6
Коммерция Dzirnavu iela 6
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Коммерция Dzirnavu iela 6
Рига, Латвия
от
$87,143
Год сдачи 2016
Реставрируемое здание на улице Дзирнаву построенно по проекту известного латвийского архитектора Эдмунда фон Трoмповского (Edmund von Trompowsky) в начале 1900 года. Этот комплекс зданий с двумя внутренними двориками входит в культурное и архитектурное наследие Риги. Огромное преимущество — …
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Бизнес-центр Smilšu iela 8
Бизнес-центр Smilšu iela 8
Бизнес-центр Smilšu iela 8
Бизнес-центр Smilšu iela 8
Бизнес-центр Smilšu iela 8
Рига, Латвия
от
$1,098
Год сдачи 2019
Широко высокого класса, меблированные офисы, расположенные в центре Старой риги, недалеко от Домской площади. Техническая информация: 6-этажное офисное здание Первый этаж построен торговых площадей потребностями В здании есть лифт Каждый офис закрыт на кодовый замок Кодовый замок на вход в…
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Бизнес-центр Unimarine Business Center
Бизнес-центр Unimarine Business Center
Бизнес-центр Unimarine Business Center
Бизнес-центр Unimarine Business Center
Бизнес-центр Unimarine Business Center
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Бизнес-центр Unimarine Business Center
Рига, Латвия
от
$3,349
Бизнес-центр Unimarine - это уже второй успешный реализованный компанией Unimars проект деловых и торговых центров на улице Дунтес. Современное шестиэтажное здание отличается ухоженным стилем и соответствует всем международным критериям офисных зданий класса А. Новый центр расположен рядом с…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция CLUB CENTRAL RESIDENCE
Коммерция CLUB CENTRAL RESIDENCE
Коммерция CLUB CENTRAL RESIDENCE
Коммерция CLUB CENTRAL RESIDENCE
Коммерция CLUB CENTRAL RESIDENCE
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Коммерция CLUB CENTRAL RESIDENCE
Рига, Латвия
от
$254,691
Год сдачи 2018
Здание Club Central Residence является уникальным образцом современной европейской архитектуры и дизайна, в котором сочетаются лучшие традиции исторической застройки Риги с новейшими тенденциями мирового градостроительства. Решение фасада и интерьеры разрабатывала знаменитая, получившая меж…
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REALAT real estate
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Коммерция Kvartāls 5/26
Коммерция Kvartāls 5/26
Коммерция Kvartāls 5/26
Коммерция Kvartāls 5/26
Коммерция Kvartāls 5/26
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Коммерция Kvartāls 5/26
Рига, Латвия
от
$66,668
Год сдачи 2020
Центр Риги. Привлекательная историческая архитектура. Обновлённые домовладения c закрытой внутренней зоной отдыха и единой инфраструктурой. Квартиры с высокими потолками и в большинстве своём с полной отделкой. Всё вместе – это и есть жилой проект Kvartāls 5/26. Проект, ориентированный на вд…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр AFC centrs
Бизнес-центр AFC centrs
Бизнес-центр AFC centrs
Бизнес-центр AFC centrs
Бизнес-центр AFC centrs
Рига, Латвия
от
$55,466
Бизнес-центр AFC на улице Иерику 15 находится очень близко к торговому центру "Domina". Это здание оборудовано входом с фасада, широкими витринными окнами и лифтом. В непосредственной близости находятся различные магазины, кафе, и удобный доступ к общественному транспорту. В бизнес-центре …
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Tirgoņu iela 11
Коммерция Tirgoņu iela 11
Коммерция Tirgoņu iela 11
Коммерция Tirgoņu iela 11
Коммерция Tirgoņu iela 11
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Коммерция Tirgoņu iela 11
Рига, Латвия
от
$250,043
Год сдачи 2019
Жилой дом высшего класса в Риге, улица Тиргоню 11, находится в Старой Риге, он полностью реновирован в 2015 году, в ходе которой полностью был сохранен изначальный вид фасада здания, в свою очередь квартиры и помещения магазинов были построены в соответствии со стандартами качества и удобств…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Ģertūdes 10/12
Бизнес-центр Ģertūdes 10/12
Бизнес-центр Ģertūdes 10/12
Бизнес-центр Ģertūdes 10/12
Бизнес-центр Ģertūdes 10/12
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Бизнес-центр Ģertūdes 10/12
Рига, Латвия
от
$593
Год сдачи 2017
Это уникальное в своем роде здание построено еще в 1903 году по заказу купца К.Тупикова, проектировали его архитекторы Шелс и Шефелс. При реконструкции проведены не менее грандиозные работы. Полностью отреставрирован фасад, восстановлена лепнина на потолке, приведены в порядок старинные ками…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Ģertrūdes centrs
Бизнес-центр Ģertrūdes centrs
Бизнес-центр Ģertrūdes centrs
Бизнес-центр Ģertrūdes centrs
Бизнес-центр Ģertrūdes centrs
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Бизнес-центр Ģertrūdes centrs
Рига, Латвия
от
$593
Год сдачи 2017
Единство красоты и пракчичности, синтез модерна и современных технологий. Эти фразы можно отнести к новому восмиэтажному центру, возведённому со стороны улицы Бривибас. Главная архетектурная задача была совместить в этом здании уютные, комфортные офисы и просторные помещения с ветринами. …
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Biroju centrs Ezerparks
Бизнес-центр Biroju centrs Ezerparks
Бизнес-центр Biroju centrs Ezerparks
Бизнес-центр Biroju centrs Ezerparks
Рига, Латвия
от
$96,439
Год сдачи 2014
Административный офисный комплекс в Риге предлагает помещения с полной отделкой. В каждом помещении индивидуально регулируется температура при помощи установленной панели управления климатом. Также помещения оснащены пожарной сигнализацией, системой оповещения общественности и огнетушителями…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр PEBO NAMI
Бизнес-центр PEBO NAMI
Бизнес-центр PEBO NAMI
Бизнес-центр PEBO NAMI
Рига, Латвия
от
$491
Сегодня на ул. Кр. Валдемара 33 расположен современный комплекс жилых квартир и офисных помещений общей площадью 12 000 кв. м. В 2012 году было отмечено столетие с начала строительства комплекса. Доходный дом, построенный в югендстиле и внесенный в список охраняемых государством памятников к…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Kvartāls B91
Коммерция Kvartāls B91
Коммерция Kvartāls B91
Коммерция Kvartāls B91
Коммерция Kvartāls B91
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Коммерция Kvartāls B91
Рига, Латвия
от
$75,524
Год сдачи 2020
Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья. Дополнительная информация Здание на ул.Brivības 91 полность…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Telegraph Offices
Бизнес-центр Telegraph Offices
Бизнес-центр Telegraph Offices
Бизнес-центр Telegraph Offices
Бизнес-центр Telegraph Offices
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Бизнес-центр Telegraph Offices
Рига, Латвия
от
$5,34 млн
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ Современные инженерные решения Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии) Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения. Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть Выс…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Amalijas iela 5A
Коммерция Amalijas iela 5A
Коммерция Amalijas iela 5A
Коммерция Amalijas iela 5A
Коммерция Amalijas iela 5A
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Коммерция Amalijas iela 5A
Рига, Латвия
Цена по запросу
Год сдачи 2024
В тихом и историческом районе Агенскалнс находится выдающийся памятник деревянной архитектуры - жилой дом на улице Амалияс, 5А, построенный в 1912 году под руководством архитектора Оскара Александра Иоганна Баара. Здание полностью реконструируется, сохраняя исторический шарм и добавляя совре…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Zimeļblāzmas aleja
Коммерция Zimeļblāzmas aleja
Коммерция Zimeļblāzmas aleja
Коммерция Zimeļblāzmas aleja
Коммерция Zimeļblāzmas aleja
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Коммерция Zimeļblāzmas aleja
Рига, Латвия
от
$22,657
Год сдачи 2019
Девелопер проекта продается 2-комнатная квартира в новом проекте „северного сияния аллея “ с качественной полной отделкой, который находится в парковой зоне, рядом с заливом Балтийского моря. 10 минут до центра Риги. Дополнительная информация Доступны 30 различных планировку квартиры площадь…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Centrus
Коммерция Centrus
Коммерция Centrus
Коммерция Centrus
Коммерция Centrus
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Коммерция Centrus
Рига, Латвия
от
$234,706
Год сдачи 2015
В квартале Centrus будут возведены два семиэтажных жилых дома на 84 квартиры. На первых этажах предусмотрены помещения для магазинов и кафе. Приобретая здесь квартиру, новые владельцы получат комфортное и качественное жилье в центре столицы с сохранением приватности и повседневного жизненног…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Zundas Dārzi
Коммерция Zundas Dārzi
Коммерция Zundas Dārzi
Коммерция Zundas Dārzi
Коммерция Zundas Dārzi
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Коммерция Zundas Dārzi
Рига, Латвия
от
$261,430
Год сдачи 2017
Дом «Zundas сад» будет сочетать традиционные архитектурные приемы и современный дизайн. Внутреннее пространство организовано таким образом, что жители дома, перемещаясь между помещениями, увидеть прекрасный экологический постоянно цветущий сад, который будет максимальный сохранившимся природ…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Brīvības 224
Коммерция Brīvības 224
Коммерция Brīvības 224
Коммерция Brīvības 224
Коммерция Brīvības 224
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Коммерция Brīvības 224
Рига, Латвия
от
$261
Наш бизнес-центр расположен на территории площадью 24 000 м² и занимает почти квартал между улицами Brīvības gatve, Gustava Zemgala gatve и Ūnijas. Комплекс объединяет офисные, торговые и складские помещения, состоит из шести корпусов
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция River Breeze Residence
Коммерция River Breeze Residence
Коммерция River Breeze Residence
Коммерция River Breeze Residence
Коммерция River Breeze Residence
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Коммерция River Breeze Residence
Рига, Латвия
от
$227,735
Год сдачи 2018
49 квартир на берегу Даугавы – острове Кливерсала – с видом на панораму и башни Старой Риги. В каждой квартире (площадь от 56 до 316 кв. м) есть просторная терраса. Квартиры, находящиеся на первом этаже, оборудованы в стиле town house – на двух уровнях, с огороженной внешней территорией, – ч…
Агентство
REALAT real estate
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Коммерция Staraja Rusas 8
Коммерция Staraja Rusas 8
Коммерция Staraja Rusas 8
Коммерция Staraja Rusas 8
Коммерция Staraja Rusas 8
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Коммерция Staraja Rusas 8
Рига, Латвия
от
$127,810
Год сдачи 2018
Проект расположен в центре Кливерсала, между жилыми зданиями и зеленой зоной. Площадь проекта огорожена, озеленена, есть небольшая детская игровая площадка. Место расположено между важными улицами и недалеко от Каменного моста. Национальная библиотека Латвии находится в 5 минутах ходьбы от д…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Biroji Katlakalna 9
Бизнес-центр Biroji Katlakalna 9
Бизнес-центр Biroji Katlakalna 9
Бизнес-центр Biroji Katlakalna 9
Рига, Латвия
от
$157
Здание офисов на улице Катлакална 9 предлагает отличное стратегическое расположение, рядом с Южным мостом и с хорошей доступностью общественного транспорта. Это современное здание предлагает разнообразные офисные помещения, подходящие для различных потребностей компаний. Здесь клиенты найду…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Сколас 9
Бизнес-центр Сколас 9
Бизнес-центр Сколас 9
Бизнес-центр Сколас 9
Бизнес-центр Сколас 9
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Бизнес-центр Сколас 9
Рига, Латвия
от
$631
Год сдачи 2017
Удачное расположение, класический стиль, от привлекательно простого до оригинально изысканого - всё это можно сказать о доме Сколас 9. Офисные помещения площадью от 50 до 140 м2 расположены на нижних этажах и имеют различные планировки и разнообразный стиль отделки. Домофон, сигнализация, в…
Агентство
REALAT real estate
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Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
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Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Рига, Латвия
от
$1,198
Год сдачи 2022
Символизируя доверие, стабильность, новейшие технологии и качество, Zunda Towers поднимается против зенита Рижский район 21 века – в минусах архитектура, дизайн и образ жизни
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Duntes 15a
Бизнес-центр Duntes 15a
Бизнес-центр Duntes 15a
Бизнес-центр Duntes 15a
Бизнес-центр Duntes 15a
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Бизнес-центр Duntes 15a
Рига, Латвия
от
$502
Год сдачи 2010
Расположение: Изысканное офисное здание, расположенное на улице Дунтес, доступное всего лишь в 10 минутах езды от живого центра города. Это очаровательное здание включает в себя привлекательную зеленую зону, создавая спокойную рабочую обстановку, при этом оставаясь удобно близким к престижно…
Агентство
REALAT real estate
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Бизнес-центр Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Бизнес-центр Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Бизнес-центр Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Бизнес-центр Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Бизнес-центр Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
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Бизнес-центр Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Рига, Латвия
от
$558
STATS Group восстанавливает исторические стены квартала VEF, чтобы создать удобные и современные пространства со своей уникальной аурой. Здесь благоустроенная территория, парковочные места, широкие возможности общественного транспорта и формируется коммуна жителей квартала ВЭФ со своими трад…
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REALAT real estate
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Коммерция Charlotte Residence
Коммерция Charlotte Residence
Коммерция Charlotte Residence
Коммерция Charlotte Residence
Рига, Латвия
от
$186,282
Год сдачи 2014
В самом сердце Риги, в ее Тихом центре, по улице Видус 5, по соседству с так называемым Дворянским Гнездом, построен новый уникальный жилой дом – образец архитектуры ХХI века, который прекрасно вписывается в окружающую среду. Шикарный глянцевый фасад в сочетании с гранитом на уровне первого…
Агентство
REALAT real estate
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