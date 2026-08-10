Новостройки в Риге, Латвия

Рига, Латвия

Если вы выбираете жить в “Heart of Hanza”, вы оказываетесь там, где кипит жизнь - в самом центре. Здесь всё важное встречается в одном месте - стиль жизни, работа, образование, культура, спорт и отдых. Всё находится всего в нескольких шагах. Это не случайность -это ритм, в котором вся суть с…