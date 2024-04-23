Бизнес-центр V8 biroji

Доступны офисные помещения в центре Риги рядом с парком Кронвальда. Это историческое здание, построенное в 1879 году, обладает своим особым шармом и было создано рукой архитектора Яниса Фридриха Бауманиса. Интерьер офисов полностью отремонтирован и оборудован материалами высокого качества, предлагая современные системы кондиционирования и индивидуальное отопление для каждого офиса в соответствии с желаниями пользователей. Планировка гибкая и адаптируемая под требования арендатора, с возможностью дополнительного создания переговорной или управленческой комнаты. Кухня и туалет доступны, а окна предоставляют вид как на улицу Кришьяна Валдемара, так и на бульвар Калпака. В здании есть современный быстрый лифт, обеспечивающий удобный доступ ко всем этажам. Круглосуточный доступ в офисные помещения гарантирован для арендаторов, обеспечивая гибкий выбор рабочего времени. Интернет-подключение обеспечено оптическим интернетом от "Lattelecom", обеспечивая быстрое и стабильное соединение. Кроме того, доступны платные парковочные места рядом с зданием.