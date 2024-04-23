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Бизнес-центр V8 biroji

Рига, Латвия
от
$795
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 15857
ID новостройки на Realting
In CRM: 1400
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    1879

О комплексе

Доступны офисные помещения в центре Риги рядом с парком Кронвальда. Это историческое здание, построенное в 1879 году, обладает своим особым шармом и было создано рукой архитектора Яниса Фридриха Бауманиса. Интерьер офисов полностью отремонтирован и оборудован материалами высокого качества, предлагая современные системы кондиционирования и индивидуальное отопление для каждого офиса в соответствии с желаниями пользователей. Планировка гибкая и адаптируемая под требования арендатора, с возможностью дополнительного создания переговорной или управленческой комнаты. Кухня и туалет доступны, а окна предоставляют вид как на улицу Кришьяна Валдемара, так и на бульвар Калпака. В здании есть современный быстрый лифт, обеспечивающий удобный доступ ко всем этажам. Круглосуточный доступ в офисные помещения гарантирован для арендаторов, обеспечивая гибкий выбор рабочего времени. Интернет-подключение обеспечено оптическим интернетом от "Lattelecom", обеспечивая быстрое и стабильное соединение. Кроме того, доступны платные парковочные места рядом с зданием.

Местонахождение на карте

Рига, Латвия

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Бизнес-центр V8 biroji
Рига, Латвия
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$795
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