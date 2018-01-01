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Остас Скаты

Рига, Латвия
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О комплексе

«Остас Скаты» Новый дом сделан так, чтобы в нём было удобно работать большим предприятиям. Площади бюро здесь достигают от 150 - 940 м2. Это четырехэтажное здание выделяется максимально обдуманой, функциональной и эргономичной планировкой. В новом доме удалось достичь удивительного равновесия - здесь продумана целесообразность каждого квадратного метра, одновременноб нетеряя для «Остас Скаты» характерную архитектурную привлекательность. Строение здания позволяет осуществлять самые всевозможные решения планировки - от полностью открытого типа бюро до особенно поделенных устроенных помещения, в основании которых есть большое количество отдельный кабинетов. Все зависит от Ваших желаний и стиля работы предприятия! Цена: от 9 Евро – 14 Евро за один м2. + 2 Евро за общее ведение хозяйства + коммунальные платежи.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2007
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Остас Скаты
Рига, Латвия
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