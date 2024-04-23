Бизнес-центр K26

Офисное здание K26 – Ваш бизнес-адрес в самом сердце Старой Риги Улица Калью, 26 — это уникальное сочетание исторической архитектуры и современных инноваций. Здание, расположенное на одной из самых активных и престижных улиц Риги, в настоящее время проходит масштабную реконструкцию, чтобы стать современным офисным центром класса А, сохранив при этом свою историческую элегантность. Расположение: В центре всего Здание находится в самом центре Старой Риги – в месте, где пересекаются история города, туристические потоки и мир бизнеса. Доступность: В нескольких минутах ходьбы находится общественный транспорт, лучшие отели города, рестораны и государственные учреждения. Престиж: Адрес, который сам по себе служит визитной карточкой компании и знаком качества. Преимущества и решения здания Современная реконструкция: Проводятся реновационные работы полного цикла, обеспечивающие высочайшие стандарты энергоэффективности и комфорта. Индивидуальная планировка: Помещения адаптируются под специфические требования каждого арендатора – от офисов типа "open space" до элегантных кабинетов. Эксклюзивный дизайн: Помещения мансардного 6-го этажа разрабатываются в сотрудничестве с престижным архитектурным бюро "Lauders Arhitekti", что создает уникальную рабочую среду с особой атмосферой. Инфраструктура: Инженерные системы последнего поколения, умное освещение и высококачественная вентиляция. Предложение для арендаторов K26 предлагает гибкие площади (от примерно 150 м² до целых этажей площадью 350 м²), которые подходят как для динамичных стартапов, так и для стабильных корпоративных офисов. K26 — это не просто офис, это среда, где история вдохновляет на будущие достижения.