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Недвижимость Rolands S warehouses

Рига, Латвия
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О комплексе

Удобный подъезд, охраняемая территория, рампа, своя ж/д ветка, ж/д рампа. SIA “Tālbergs“ акцизные и таможенные помещения находятся в Плявниеках. Rīga, Rencēnu 10A. Организация погрузки/разгрузки габаритных и негабаритных грузов: Сортировка и упаковка грузов; Возможность комплектации грузов приходящих морем и автотранспортом; Хранение негабаритных грузов на своей охраняемой территории; Обработка (перекачка) жидких грузов Аренда площади склада; Охраняемая стоянка грузовых автомобилей Склады оборудованы видеонаблюдением, охраной, рампами, универсальной спецтехникой и удобными подъездными путями. B распоряжении компании имеются складские помещения, на которых осуществляются операции по обрпботке грузов.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость Rolands S warehouses
Рига, Латвия
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Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Новый проект же Юглас центре Благодаря своему отличному местоположению, УЛ RESIDENCE является настоящим домом для семей с детьми. В доме всего 4 просторные двухэтажные апартаменты с частными террасами в тихом, зеленом месте, что позволит чувствовать себя как в частном доме. Предлагаем клиентам приобрести квартиры с серой отделкой, именно поэтому, как серая отделка-это не только возможность создать жилье своей мечты, но и выгодный способ приобретения квартиры - хозяин выбирает из своих возможностей, соответствующие материалы и решения, кроме того, не платит за вещи, которые ему не нужны. Кроме того, серое отделки в квартирах можно изменить существующую планировку, например, построить перегородки. Таким образом, арендодатель до самой незначительной детали может выбрать для квартиры, обстановку, при создании вашей мечты в жилище. По запросу мы можем предложить Вам наиболее подходящий для жилья планировкой, дизайн-проект, в разработке и лакокрасочного услуги. Особая квартир преимущество-высокие потолки (3.50 м), качественно большие REHAU Окна ПВХ, места, предназначенные для хранения вещей, большие террасы, где можно не спеша, наслаждаясь вкусными БАРБЕКЮ блюда в кругу друзей или семьи. Кроме того, в повседневной самочувствие улучшает, ухоженная среда - зеленый, внутренние дворики, мощеные дорожки и игровая площадка для детей.
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Агентство: REALAT real estate
S22-это удобный и перспективный жилой среды проект недалеко от центра Риги. Здесь, только в обновленном здании, вы priecāsieties о своем доме и новым стилем жизни. Недалеко от образовательного учреждения, факультет Социальных наук факультет, магазины, торговые центры и сердце Риги - старый город. В проекте есть двухуровневые апартаменты, которые идеально подходят для краткосрочного проживания или сдачи в аренду. Планировка тщательно продумана, дает ощущение простора и позволяет рационально использовать всю площадь. Атмосфера светлая и приятная, благодаря особому расположению окон. Основные ценности, которые проект предоставляет своим жителям, удовлетворение и покой. В проекте вас ждет позитивная среда - в широком территория у здания хорошо освещена и благоустроена для прогулок на природу, отдыха, скамейки и детские rotaļlaukumiem. Она хорошо озеленена деревьями и цветущими растениями. S22 оборудована детская площадка, территория закрытая, вход контролируется с кодом ключей и ворот пульт. На территории запланированы на 10 автостоянок, из которых 5 имеют под открытым навесом. Приятная обстановка также в окрестностях. Здесь же рядом находится два парка – Мир сад и Тихий сад, вместе в 8,3 га, где тихо и красиво в любое время года. Это лучшие парки в городе детских площадок, скейт-парком, местами как для занятий спортом, так и для отдыха прогулок. Проект размещен Садовникова 22, в центре Риги на окраине. Firss Sadovņikovs вошел в историю города, как очень богатый торговец, меценат, Риги и Петербурга, почетный гражданин. S22 среди центр Риги, старый город, набережная Даугавы и променад с велодорожек, Центральный городской рынок – крупнейший рынок в Европе. Здесь вы увидите, как восходит солнце и уходит в упокоении вечером. Недалеко расположены на Береговой улице, торговый центры для всех целей и на любой вкус. В целом в проекте предусмотрены 2 очереди. 1 слой - фасадный каменный 4-этажный жилой дом на 15 квартир, и один cokolstāva open space квартиру общей площадью 60 м2 2 слой - фасадный дереве 2-х этажного здания с 2 квартирами и магазином в пространстве из стороны улицы Квартиры будут предложены с полной качественной отделкой, Раунд 1 планируется ввести в эксплуатацию к 2023 году.на март Раунд 2 планируется сдать в эксплуатацию к 2023 году.на март
Lāčplēša 36
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Мы предлагаем вам эксклюзивную возможность забронировать квартиры в самом центре Риги, где вам будут доступны отличная инфраструктура и удобства. Рядом находятся рестораны, развлекательные заведения, магазины, кондитерские, аптеки, детские сады и школы. Это новый проект, состоящий из двух зданий - фасадного дома и дворового дома. Будет проведено всестороннее обновление здания, чтобы обеспечить ваш комфорт и благополучие: - Будет ремонтироваться крыша; - Будут восстановлены системы горячего и холодного водоснабжения и канализации; - На радиаторы будут установлены индивидуальные счетчики, которые позволят вам контролировать расход тепла; - Фасад здания будет полностью обновлен, придав ему новый вид; - Будут заменены входные двери, обеспечивая безопасность и современный облик; - Будет организовано благоустройство и уход за внутренним двором, где вы сможете насладиться отдыхом и свежим воздухом; - В фасадном здании будет установлен новый лифт, облегчающий повседневное перемещение; - Каждой квартире будут предоставлены новые двери, гарантирующие приватность и комфорт; - Будет установлена система с домофоном, обеспечивающая дополнительную безопасность в вашем доме; - Предоставляется подключение к интернету от TET и BALTCOM, чтобы вы могли быть связанными с цифровым миром. Квартиры будут продаваться как отдельные собственности, что позволит вам насладиться преимуществами недвижимости. Кроме того, вы получите выгоду от прилегающего участка земли, который идет вместе с квартирой. У вас будет уникальная возможность выполнить ремонтные работы самостоятельно, адаптируя квартиру под свои личные предпочтения. Планируется завершить все работы в этом году, обеспечивая вам готовое жилье в соответствии с вашими пожеланиями и стандартами. Не упустите возможность приобрести квартиру в самом новом проекте недвижимости в Риге! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и зарезервировать свою квартиру уже сейчас.
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