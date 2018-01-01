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Недвижимость Rembates 8

Рига, Латвия
от
€42,019
;
27
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О комплексе

Комплекс составляют два 10-ти этажных жилых дома расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га в районе улицы Рембатес 8,10 (рядом с А. Деглава 166). Вся территория озеленена и огорожена живой изгородью, на въезде установлен шлагбаум. Во дворе обустроена детская площадка. Дополнительная информация Жилой дом Rembates 8 для современной и экономичной жизни! Комплекс состоит из двух 10-ти этажных жилых домов, расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га. Вся территория озеленена и огорождена живой изгородью, а так же забором. На въезде установлены двух секционные автоматические ворота и калитка. Во дворе обустроена детская площадка, спортивная площадка; расположена двухуровневая парковка. В здании расположены удобные 1, 2, 3 и 4-х комнатные квартиры комфортного класса. Проект базируется на современных технических решениях и традиционных требованиях к жилому дому – комфорт, надёжность, энергоэффективность и индивидуальный подход. В зданиях предусмотрена зона для хранения индивидуального инвентаря. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение территории и паркинга. Конструкция здания Монолитный железобетонный каркас, перекрытия – монолитный железобетон. Наружные стены – ФИБО блоки. Фасад утеплён каменной ватой и оштукатурен. Фундамент - армированная бетонная плита. Инженерные сети Отопление А/С "Ригас Силтумс", водоснабжение и канализация – городские. Интернет, телефон, кабельное телевидение, сателлит, сигнализация. Кухонные плиты – электрические. Квартиры Квартиры предлагаются к продаже с белой и с финишной отделкой. Высота потолка 2,7 м. Каждая квартира оборудуется индивидуальными счётчиками и регулятором подачи тепла.
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Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Rembates 8
Рига, Латвия
от
€42,019
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Агентство: REALAT real estate
О проекте. Мы провели полное обновление здания, включающее в себя полную замену всех коммуникаций - электричества, водопровода и канализации, установили новые перегородки, установили входные двери в квартиры, соблюдая нормы звукоизоляции и пожарной безопасности. Фасад здания был отремонтирован и утеплен, также утеплены подвальные помещения, в квартирах установлена система рекуперации воздуха, и для отопления установлены теплые полы, а также обновлена кровля. В результате реконструкции были установлены большие двухкамерные окна, французские балконы или двери на террасу. В этом историческом и очаровательном доме для удобства жильцов мы оборудовали места для хранения велосипедов и детских колясок. Подвальное помещение использовано для организации индивидуальных комнат для хранения. В этом проекте все квартиры полностью отделаны, и при необходимости мы с удовольствием поможем решить вопросы дизайна мебели. Наши функционально спланированные квартиры могут похвастаться высококачественным интерьером, выполненным из натуральных отделочных материалов. Ванные комнаты с массовыми ваннами от "Laufen" и сантехникой "Grohe", керамической плиткой, ламинатом 33 класса или трехслойным паркетом и облицованными дверьми выбираются исключительно для комфорта новых жильцов. В каждой квартире установлен индивидуальный теплосчетчик, а также счетчики горячей и холодной воды. Энергоэффективность. Учитывая требования покупателей к энергосберегающему и устойчивому жилью, мы провели реконструкцию здания, чтобы обеспечить класс энергопотребления A и A+, утеплили наружные стены здания, установили энергосберегающие двойные окна, а также в каждой квартире установлен индивидуальный теплосчетчик. В каждом помещении установлена система рекуперации воздуха. Отопление обеспечивается воздушным/водяным тепловым насосом от фирмы Toshiba. На крыше парковки установлены солнечные панели. Данные инвестиции считаются наиболее эффективным решением для экономии затрат в многоквартирных домах и позволят жильцам получать низкие счета за квартиру. Частная жизнь в центре города. В проекте всего 12 квартир, которые находятся в большом, красивом и закрытом дворе, почти у каждой квартиры есть своя терраса или балкон. Энергокласс A и A+. Очень редко в центре Риги реализуются проекты с энергопотреблением класса A и A+. Отопление квартир обеспечивает тепловой насос Toshiba, в квартирах установлена система рекуперации воздуха, а также солнечные панели на крыше. Зеленый и перспективный район. Район Гризинькалнс является частью культурного наследия ЮНЕСКО, с историческим характером и зелеными зонами для отдыха. Здесь современный комфорт сочетается с природной тишиной и очарованием. Современная планировка и стильный интерьер. Здание ранее служило складом реквизита для Рижских киностудий, поэтому в интерьере квартир и восстановленных исторических лестничных клетках подчеркнуты промышленные черты. Зеленая среда и устойчивость. Преимуществом Гризинькалнса являются большие, закрытые и зеленые дворы. Для проекта мы выбрали двор, в котором растут вековые деревья, которые мы дополнили кустами и посадкой зимостойких растений и другими продуманными решениями для благоустройства. Почти каждой квартире предоставлена своя терраса или балкон, что, учитывая небольшое количество квартир, обеспечит вам мир, тишину и приватность в центре Риги.
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