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Недвижимость Valdemāra 37

Рига, Латвия
от
€450
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20
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О комплексе

Cовременные кватиры в ближнем центре от 56,9 m2 до 129,1 m2. Квартиры находиться по адресу Кришьяна Валдемара 37. Дом построен по проекту архитектора Евгения Лаубес в далёком 1912 году и полностью ренорирован. Дом полностью ренорирован и здан в експлуатацию в январе 2016 года. На продажу доступны 19 квартир с полной отделкой и соответсвует современным требованиям – полы из паркета, деревянные окна, двери из ореха, санузлы отделаны плиткой и оборудованы сантехникой от Дом обарудован с центрпльным кодовым ключём и полностю новым лифтом. Красивая полностью ренорирована историческая лестничная клетка.
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Год сдачи
Год сдачи
2018
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Valdemāra 37
Рига, Латвия
от
€450
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство: REALAT real estate
Дом в Чиекуркалнсе, окруженный историческими липами, – это самое подходящее место для жизни, если ты хочешь сбежать от городской суматохи и назвать место, своим дом, в котором дизайн, качество и функциональность объединены в гармонии и с экономической выгодой. Чиекуркалнс до сих пор остается одним из самых благоприятных районов столицы, в котором только можно поселиться: он расположен близко к центру, но своеобразная планировка улиц и дыхание истории позволяют спрятаться от городской суеты и ощутить уют и домашний покой. Тебе обязательно понравится, благоустроенная территория, на которой мы сохранили сосны и другие деревья, функциональная игровая площадка для детей, а на обочине дороги растут липы, которые позаботятся о головокружительных летних вечерах. Одним из главных козырей этого проекта является максимальная энергоэффективность и современные технические решения, которые обеспечивают низкие коммунальные платежи. Об обеспечении энергоэффективности, при отоплении дома и приготовлении горячей воды заботится геотермальный земляной тепловой насос, работа которого обеспечивается за счет электростанции из монокристаллических солнечных панелей, расположенной на крыше здания. Солнце обеспечит тепло жителям дома, позволяя не беспокоиться о огромных счетах, потому что солнечные панели обеспечивают до 100 % необходимой для производства отопления энергии. Забудь о радиаторах! Во всех квартирах под полом проложена отопительная система – тепло передается через пол, что позволяет распространять его равномерно, не создавая пыли. Эффективный теплообмен в каждом помещении квартиры обеспечивает современная система вентиляции – рекуперационное оборудование, которое не сушит воздух и обеспечивает равномерный воздухообмен, не тратя энергию на согревание поступающего воздуха. На территории находятся два идентичных здания, в каждом из них по 15 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир с современной и функциональной планировкой, расположенных с 1-го по 3-й этаж. В квартирах высокие потолки, а на мансардном этаже их высота достигает 4 м! Также есть большие широкие окна до самого пола. На дефицит света жаловаться не придется! Во всех квартирах на 1-м этаже есть изысканные террасы, а в квартирах на 2-м и 3-м этаже – балконы или террасы. Вся внешняя и внутренняя отделка сделана из высококачественных строительных материалов. Дополнительно можно приобрести пакеты premium, которые позволят выбрать для внутренней отделки материалы высочайшего класса. Закрытая территория организована так, чтобы на улице было приятно находиться и взрослым, и детям. На ней расположена игровая площадка, есть закрытая стоянка для велосипедов, для каждой квартиры предусмотрено парковочное место,а также предусмотрены, места зарядки электромобилей.
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Недавно построенный логистический и промышленный парк класса А, состоящий из двух многоэтажных и многофункциональных зданий, расположенный недалеко от международного аэропорта Риги, в 10 км от центра города, с прямым доступом ко всем основным городским транспортным коридорам и национальным автомагистралям.
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Месторасположение Жилой комплекс находится на улице Московской напротив остановки трамвая по улице Мазая Кална, которая благоустроена в виде красивой остановки с парком и детской площадкой. В старый город можно дойти всего за 15 минут пешком или доехать на трамвае за 7 минут. **Рядом с комплексом находится "Рижская спортивная манежа" с большим старым, красивым и ухоженным парком. В 300 метрах от комплекса находятся: Торговые центры "Mols", "Depo", "Rimi" и другие магазины. Рядом с комплексом находятся спортивный и отдыхательный клуб "Рижская спортивная манежа". Зоны для занятий спортом и отдыха. Характеристика жилья Жилой комплекс состоит из четырех зданий (из них два четырехэтажных и два одноэтажных), расположенных в огороженной и круглосуточно охраняемой территории. Всего в комплексе 150 квартир. В основном это однокомнатные квартиры типа студия с площадью от 12 до 25 м2. Двухкомнатные квартиры с средней площадью 33 м2. А также двухуровневые LOFT квартиры с площадью от 20 до 27 м2. У комплекса есть своя парковка на охраняемой территории. Описание жилого комплекса Здания жилого комплекса полностью отремонтированы и утеплены. Обогрев квартир в жилом комплексе осуществляется с помощью современной системы отопления, расположенной на территории комплекса, в отдельном котельном помещении. Покупатели получат новые квартиры с современным дизайнерским ремонтом и мебелью, которые готовы к проживанию без дополнительных инвестиций. Плюсы включают: Очень эффективная система звуко- и теплоизоляции. Большие окна обеспечивают хороший доступ света. Территория охраняется круглосуточно. Продуманная и эргономичная планировка. Завершенная внутренняя отделка квартир с использованием качественных и экологически чистых материалов. Ухоженный и оборудованный двор. Из некоторых квартир открывается вид на яблоневый сад. Для кого подходит жилье Компактные квартиры недалеко от исторического центра Риги сочетают в себе функциональность, которая привлекательна для разных людей: Молодые и активные ценят расположение в самом сердце столицы с доступом ко всей инфраструктуре. Семьи и старшие люди оценят комфорт, который предоставляют близлежащие парковые зоны и архитектурное очарование старой части города. Так как на протяжении длительного времени большое количество квартир в комплексе сдаются в аренду, у нас есть специальное предложение для инвесторов и тех, кто хочет приобрести и сдавать в аренду одну или несколько квартир. Есть также возможность приобрести квартиру с долгосрочным арендатором. При этом мы продолжим управление квартирой за вас. Жилой комплекс с эргономичными квартирами в центре Риги - это лучшее предложение на рынке, которое сочетает в себе отличные условия проживания, доступные цены и гарантированную безопасность сделки.
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