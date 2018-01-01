Ģertūdes 10/12

Это уникальное в своем роде здание построено еще в 1903 году по заказу купца К.Тупикова, проектировали его архитекторы Шелс и Шефелс. При реконструкции проведены не менее грандиозные работы. Полностью отреставрирован фасад, восстановлена лепнина на потолке, приведены в порядок старинные камины, витражи и паркет. Здание сохранило историческое предназначение - на нижних этажах расположены не большие торговые площади от 40 до 100 кв.м. и офисы от 70 – 180 кв.м. На верхних этажах и мансарде расположены квартиры с площадью от 50 до 120 кв.м.
Все офисы и квартиры оборудованы сигнализацией, видеодомофономи, телефонными и интернет линиями, кухней со встроенной техникой. По индивидуальноиму заказу квартира может быть мебелирована и оборудована бытовой техникой. В некоторых квартирах и офисных помещениях имеются балконы с прекрасным видом, а так же реставрированные камины. Здание имеет автономное отопление и современные, скоростные лифты. Рядом расположена многоэтажная автостоянка.
Параметры объекта
Год сдачи
2017
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши.
Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного развития бизнеса.
Располагая просторной парковкой, мы заботимся о том, чтобы каждый клиент и гость получил свое парковочное место, уделяя особое внимание велосипедистам, которые могут пользоваться выделенной парковкой, личными запирающимися шкафчиками и удобными душевыми кабинами.
Биоклиматический фасад позволяет оптимальному количеству дневного света проникать на каждое рабочее место, предотвращая при этом чрезмерное пребывание работников на солнце. Свежий воздух обеспечивается окнами, которые можно открыть в каждой комнате.
На территории есть стоянка автомобилей закрытого типа на двух уровнях для 62 автомашин: 33 места на уровнях подвального этажа и 29 мест - на уровнях первого этажа. Всё здание обеспеченно кондиционированием воздуха и вентиляцией. Центральное отопление, радиаторы с терморегуляторами во всех помещениях. Каждое бюро обеспечено потребительским счетчиком электричества и воды. Здание обеспечено физической охраной 24/7 суток и помещениями общего пользования видео-наблюдений помещения и вокруг периметра здания. Каждый арендатор добирается обеспечен магнетической картой - ключом,для проникновения в помещения бюро. А также к каждому арендатору обеспечен подход к кухне и туалетам в каждом этаже. Балконы и просторные террасы - доступного в здании на 4., 5 и 6 в этажах. Арендаторы здания и клиенты обеспеченны с двумя скоростными лифтами. На каждом этаже открываются окна . А также каждому арендатору предлагается приспособленная и эффективная планировка бюро.
"Бривибас 171" находится на перекрёстке улиц Бривибас и Индрану, в центре города, на расстоянии 5 минутной поездки от старой Риги и недалеко от моста воздуха VEF. Здание находится в месте с хорошо развитой общественно транспортной сетью, что позволяет удобно добраться до здания со всех сторон Риги. Недалеко находится также станция железной дороги Земитаны.
Доступные площади от 273.5 kв.м. - 465 kв.м
Бюро «Астрас» находятся в одной из более активных зон развития недвижимости. Комплекс хорошо обозревается на главных улиц района - улиц A.Деглавас Дзелзавас. Это удобно достижимо как на частном, так и публичной транспорте. На фасаде и крыше возможно создать рекламу. На первом этаже здания находится кафе, а также рядом со зданием находятся всевозможные магазины, кафе и рестораны. На данный в момент в этом здании доступна площадь на в 100-1000 м2.на 3 этаже.
Цена:
8 Евро/м2. + PVN
2 Евро/м2. Общее ведение хозяйства - Дополнительно к арендной плате и плате за общее ведения хозяйства здания арендатор покрывает платежи за коммунальные услуги.