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Долгосрочная аренда производственных помещений в Латвии

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5 объектов найдено
Производство 370 м² в Марупе, Латвия
Производство 370 м²
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
$1,733
в месяц
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Производство 100 м² в Добеле, Латвия
Производство 100 м²
Добеле, Латвия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
$594
в месяц
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Производство 3 820 м² в Рига, Латвия
Производство 3 820 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 820 м²
Предлагаем в аренду утепленные складские помещения на территории порта. Порт находится в 3 к…
Цена по запросу
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Производство 6 746 м² в Рига, Латвия
Производство 6 746 м²
Рига, Латвия
Площадь 6 746 м²
Этаж 1/1
Сдаем в аренду новый складской комплекс в Pardaugave.Отапливаемый склад с регулируемой темпе…
$24,471
в месяц
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Производство 5 743 м² в Olaines pagasts, Латвия
Производство 5 743 м²
Olaines pagasts, Латвия
Площадь 5 743 м²
Создаваемый комплекс складских, производственных, офисных помещений и предоставления услуг п…
$24,471
в месяц
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