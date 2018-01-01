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Недвижимость BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS

Рига, Латвия
от
€637
;
6
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О комплексе

Один из самых технически продвинутых офисных, производственных и торговых комплексов в Риге. Объект класса "А" значительно вырос за 15 лет и сейчас занимает площадь в 5 гектаров. Балтийский индустриальный парк расположен в Дарзциемсе, недалеко от южного городского моста (Диенвиду). Общая площадь зданий составляет 60 000 квадратных метров. Большая часть (40 000 квадратных метров) отведена под склады, на 10 000 квадратных метрах расположены офисы, а оставшиеся 10 000 квадратных метров занимают торговые площади. Все здания соответствуют потребностям своих инновационных арендаторов: они энергоэффективны, оснащены первоклассными коммуникациями и круглосуточной охраной. B&B Tools Latvia, BE Group, Selecta, Anitra, Besecke, Sika, Manitou Nordics, Hansab и многие другие латвийские и международные компании входят в число арендаторов Балтийского индустриального парка.
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Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Рига, Латвия
от
€637
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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