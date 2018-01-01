Недвижимость Krasotāju iela 13

О комплексе

Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время, что позволяет производить ремонт по своему усмотрению. Все три здания-довоенные каменные постройки, построено 20. в начале века. В рамках ремонта зданий были отремонтированы фасады, заменены окна, а также заменены кровля, водосточные желоба и водосточные трубы. Внутри зданий завершаются работы по строительству новых инженерных сетей (водоснабжение и канализация, отопительные сети, электропроводка), где сети отопления и водоснабжения в каждой квартире оборудуются индивидуальными счетчиками с дистанционным считыванием. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению лестниц, придавая им яркость и историческую ауру. В ближайшее время здания будут подключены к централизованному теплоснабжению за счет строительства новых тепловых узлов в каждом здании. При ремонте зданий акцент будет сделан на лестничных клетках, в которых мы хотим сохранить историческое настроение, восстановив поковки перил и ошкрафтованные ленты, сохранившиеся с момента подъема зданий, а также создадим теплую и уютную атмосферу с помощью светлых тонов. В зданиях уже установлены деревянные входные двери с классом огнестойкости EI30. Также будет восстановлена покраска стен и потолка. Также на лестничной клетке заменили входную дверь на утепленную металлическую дверь. Для обеспечения энергоэффективности в зданиях заменили окна на окна из ПВХ с высоким коэффициентом теплопередачи (U=1,1 Вт / м2К), а также сделали утепление чердаков, где в толщину 30 см встроена минеральная вата. На территории почти завершено благоустройство, где уже заложены новые брусчатка, построено ограждение территории, установлено игровое оборудование и проведены работы по частичному озеленению. Весной благоустройство территории будет дополнено скамейками, велостатами, мусорными баками и другими элементами благоустройства. Также продолжатся работы по озеленению дворов, где будут высажены различные саженцы..