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Недвижимость Krasotāju iela 13

Рига, Латвия
от
€119,350
;
9
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О комплексе

Квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время, что позволяет производить ремонт по своему усмотрению. Все три здания-довоенные каменные постройки, построено 20. в начале века. В рамках ремонта зданий были отремонтированы фасады, заменены окна, а также заменены кровля, водосточные желоба и водосточные трубы. Внутри зданий завершаются работы по строительству новых инженерных сетей (водоснабжение и канализация, отопительные сети, электропроводка), где сети отопления и водоснабжения в каждой квартире оборудуются индивидуальными счетчиками с дистанционным считыванием. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению лестниц, придавая им яркость и историческую ауру. В ближайшее время здания будут подключены к централизованному теплоснабжению за счет строительства новых тепловых узлов в каждом здании. При ремонте зданий акцент будет сделан на лестничных клетках, в которых мы хотим сохранить историческое настроение, восстановив поковки перил и ошкрафтованные ленты, сохранившиеся с момента подъема зданий, а также создадим теплую и уютную атмосферу с помощью светлых тонов. В зданиях уже установлены деревянные входные двери с классом огнестойкости EI30. Также будет восстановлена покраска стен и потолка. Также на лестничной клетке заменили входную дверь на утепленную металлическую дверь. Для обеспечения энергоэффективности в зданиях заменили окна на окна из ПВХ с высоким коэффициентом теплопередачи (U=1,1 Вт / м2К), а также сделали утепление чердаков, где в толщину 30 см встроена минеральная вата. На территории почти завершено благоустройство, где уже заложены новые брусчатка, построено ограждение территории, установлено игровое оборудование и проведены работы по частичному озеленению. Весной благоустройство территории будет дополнено скамейками, велостатами, мусорными баками и другими элементами благоустройства. Также продолжатся работы по озеленению дворов, где будут высажены различные саженцы..
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Krasotāju iela 13
Рига, Латвия
от
€119,350
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство: REALAT real estate
Новые квартиры в центре города! В предложении квартиры в полном реновированном, историческом здании Lāčplēša 24, которые находятся в активном центре Риги с хорошо развитой инфраструктурой. Дополнительная информация Дом состоит из 47 квартир, 6 мастерских художников и 2 коммерческих помещений. У здания 2 входа. Доступны 20 компактные квартиры Studio, площадью от 19,9 до 36 м²; 19 квартир с одной спальней, площадью от 27,9 до 59 м²; квартиры с 2 спальнями площадью от 51,3 до 77,3 м². Квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой с использованием высококачественных материалов от производителей Германии и Финляндии. У здания выполнены полные работы по реновации: • фасад и крыша, • новые высококачественные деревянные и пластмассовые окна, • новая сеть проводов электричества, • новая система водоснабжения, • новая система вентиляции для каждой квартиры – отдельно для кухни и санузла, • новые лифты фирмы «Schindler», • новый экспресс-оптический интернет и ТВ, • сантехника – стандарт IDEAL (Германия), • паркетный пол из дуба или ясеня, • нагреватели с терморегуляцией и счетчиками, • огнестойкие входные двери в каждой квартире; • световые тела (Германия), • кодовый ключ и домофон.
Dzirnavu iela 6
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Рига, Латвия
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Сдача в: 2016
Агентство: REALAT real estate
Реставрируемое здание на улице Дзирнаву построенно по проекту известного латвийского архитектора Эдмунда фон Трoмповского (Edmund von Trompowsky) в начале 1900 года. Этот комплекс зданий с двумя внутренними двориками входит в культурное и архитектурное наследие Риги. Огромное преимущество — это местоположение здания, которое находится в престижном тихом центре Риги, в 5 минутах ходьбы от Старого города, городских парков и скверов. Несмотря на центральное положение, здание расположено на тихой улице, по которой не проходит транспортный поток. В фасадном здании, выходящем на улицу Дзирнаву находятся 9 квартир различной площади: 35, 7м2 самая маленькая и 101,5м2 самая большая с количеством комнат от 2 до 4. В фасадном здании также имеются коммерческие помещения площадью 115м2 для бара, ресторана или офиса. В здании, расположенном во дворе коплекса также имеются 9 квартир площадью от 51м2 до 80м2, а также 9 подвальных помещений для хранения и закрытый гараж площадью 22м2. В обоих зданиях имеют Лифт, а также на последнем этаже расположены красивые квартиры мансардного типа. Апартаменты с 2 и 3 спальнями имеют два санузла с ванной и душем. Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, без мебели. В некоторых апартаментах есть камин. Во дворе комплекса находятся 5 парковочных мест.
Juglas Residence
Juglas Residence
Рига, Латвия
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Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
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