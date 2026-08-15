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Доходные дома в Латвии

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Рига
43
Юрмала
4
Доходный дом Удалить
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50 объектов найдено
Доходный дом 758 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 758 м²
Рига, Латвия
Число комнат 26
Площадь 758 м²
Количество этажей 3
$669,360
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Tribus Realty
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Доходный дом 1 062 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 1 062 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 062 м²
Этаж 3/3
Предлагается к продаже уникальный исторический объект недвижимости, расположенный в Торнякал…
$1,12 млн
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Доходный дом 2 682 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 682 м²
Рига, Латвия
Число комнат 79
Площадь 2 682 м²
Этаж 1/6
Предлагаем на продажу здание, которое находится на улице Пелду - в самом центре исторической…
$3,32 млн
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Доходный дом 825 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 825 м²
Рига, Латвия
Число комнат 10
Площадь 825 м²
Этаж 3/3
К продаже предлагается трехэтажный дом в самом центре города Рига, расположенный  на ул. Аво…
$1,28 млн
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Доходный дом 2 483 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 483 м²
Рига, Латвия
Число комнат 70
Площадь 2 483 м²
Количество этажей 5
Предлагаем приобрести домовладение в самом престижном районе города – Старой Риге! Здесь каж…
$4,07 млн
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Доходный дом 777 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 777 м²
Рига, Латвия
Площадь 777 м²
Количество этажей 3
$515,703
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Доходный дом 3 131 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 3 131 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 131 м²
Количество этажей 6
Все квартиры полностью отремонтированы и оборудованы мебелью и бытовой техникой престижных б…
$11,74 млн
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Доходный дом 1 349 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 1 349 м²
Рига, Латвия
Число комнат 9
Площадь 1 349 м²
Продаем домовладение 1901 года постройки в Старой Риге, ул.Калею. Недвижимость расположена в…
$997,945
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Доходный дом 420 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 420 м²
Рига, Латвия
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Продается дом площадью 420м2.Тихий центр, 150м до ул. Чака, 1км. до Центрального вокзала, Зд…
$786,616
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Доходный дом 711 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 711 м²
Рига, Латвия
Площадь 711 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу домовладение в центре города. Здание находится на одной из центральных…
$1,16 млн
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Доходный дом 680 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 680 м²
Рига, Латвия
Площадь 680 м²
Предлагаем на продажу помещения под ночной клуб/проведение мероприятий/концертов в самом цен…
$3,96 млн
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Доходный дом 821 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 821 м²
Рига, Латвия
Площадь 821 м²
Этаж 5/5
Здание расположено в Старом городе, на Домской площади. Это одно из самых посещаемых мест в …
$2,94 млн
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Доходный дом 317 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 317 м²
Рига, Латвия
Площадь 317 м²
Количество этажей 5
Продаем доходный дом в Старой Риге!Недвижимость находится в тихой зоне Старой Риги между ул.…
$2,33 млн
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Доходный дом 699 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 699 м²
Рига, Латвия
Площадь 699 м²
Этаж 4/4
Здание находится на улице Заубес, между улицами Кр.Валдемара, Весетас и Спорта. Рядом есть ш…
$1,08 млн
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Доходный дом 700 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 700 м²
Рига, Латвия
Площадь 700 м²
Предлагаем приобрести здание в Риге. Иманта - это микрорайон города Риги, который имеет выго…
$798,934
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Доходный дом 749 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 749 м²
Рига, Латвия
Площадь 749 м²
Количество этажей 3
Престижное расположение здания делает его особенно привлекательным для инвестиционного разви…
Цена по запросу
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Доходный дом 3 179 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 3 179 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 179 м²
Количество этажей 7
Предлагаем на продажу фасадное здание на центральной улице Риги. Общая площадь 3179 кв.м. …
$2,65 млн
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Доходный дом 2 500 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 500 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 500 м²
Исторический особняк в центре Риги, на земельном участке площадью 3591(1883 г. постройки). Н…
$3,49 млн
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Доходный дом 1 140 м² в Юрмала, Латвия
Доходный дом 1 140 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 2
Объект состоит из корпуса 1 площадью 950 кв.м. и корпуса 3 площадью 190 кв.м., а также 69/10…
$1,37 млн
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Доходный дом 364 м² в Латвия
Доходный дом 364 м²
Латвия
Площадь 364 м²
Этаж 2/2
Продаем домовладение в Юрмале, Булдури. Обьект расположен на углу пр.Булдури и пр.О.Калпака,…
$645,729
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Доходный дом 697 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 697 м²
Рига, Латвия
Площадь 697 м²
Этаж 7/7
Продаем историческое здание. В 1552 на этом месте впервые упоминается зерновой амбар и склад…
$1,61 млн
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Доходный дом 2 539 м² в Vilanu pagasts, Латвия
Доходный дом 2 539 м²
Vilanu pagasts, Латвия
Площадь 2 539 м²
$514,505
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Tribus Realty
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Доходный дом 612 м² в Юрмала, Латвия
Доходный дом 612 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Площадь 612 м²
Этаж 3/3
Дом расположен в тихой части Юрмалы, всего в 5 минутах пешком от моря. Неподалёку располо…
$1,44 млн
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Доходный дом 1 322 м² в Юрмала, Латвия
Доходный дом 1 322 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 18
Площадь 1 322 м²
Этаж 3/3
Продается 4-звездочный гостиничный комплекс в самом престижном районе Юрмалы. Возможна переп…
$2,29 млн
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Доходный дом 480 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 480 м²
Рига, Латвия
Число комнат 15
Площадь 480 м²
Этаж 1/3
В продаже элегантное и хорошо развитое здание с 8 квартирами, идеально подходящее как для пр…
$796,690
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Доходный дом 337 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 337 м²
Рига, Латвия
Число комнат 10
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
$359,809
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Доходный дом 5 197 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 5 197 м²
Рига, Латвия
Площадь 5 197 м²
Количество этажей 5
Предлагаем на продажу отличный инвестиционный объект — земельный участок площадью 1,7 га и з…
$2,19 млн
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Доходный дом 17 500 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 17 500 м²
Рига, Латвия
Площадь 17 500 м²
Этаж 5/5
Продаётся комплекс недвижимости с земельным участком, подходящий для производственной и комм…
Цена по запросу
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Доходный дом 2 050 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 050 м²
Рига, Латвия
Площадь 2 050 м²
Этаж 7/7
Продаем жилое здание на ул.Ф.Садовникова. Удобное месторасположение, хорошее транспортное со…
$3,64 млн
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Доходный дом 459 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 459 м²
Рига, Латвия
Число комнат 18
Площадь 459 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу домовладение в центре города. Рядом находятся различные рестораны, к…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Латвии

коммерческая недвижимость
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производственные здания
инвестиционная недвижимость
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