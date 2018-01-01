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Недвижимость Katrīnas Pagalms

Рига, Латвия
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О комплексе

Новый проект "Katrīnas Pagalms" в тихом центре, на пересечении улицы Катринас Дамбис и Пьена, рядом с Виестурдарзсом. Новый проект состоит из трех зданий. Квартиры предлагаются полностью отремонтированном здании. Собственность находится в очень выгодном месте, рядом с торговым центром Rimi, ресторанами, кафе и элегантным парком Виестурдарзс. Она находится всего в 20 минутах ходьбы от сердца города. После строительства новых квартир они будут разделены на отдельные единицы недвижимости. Преимущества проекта, безусловно, заключаются в его местоположении, наличии парковочных мест, что является очень важным, а также возможности приобретения складских помещений для хранения различных вещей. • Отремонтированный фасад и крыша здания; • Полностью отремонтированные лестничные клетки; • Ухоженный, освещенный двор с мощеными дорожками; • Замена всех коммуникаций; • Закрытая территория двора с автоматическими воротами; • У каждой квартиры будет собственные счетчики тепла и воды; • Все квартиры оснащены подключением к интернету, установленными водопроводными, вентиляционными и электрическими выводами для кухонного оборудования; • Складские помещения и парковочные места будут доступны за дополнительную плату.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2021
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость Katrīnas Pagalms
Рига, Латвия
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