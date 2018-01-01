Недвижимость Katrīnas Pagalms

Новый проект "Katrīnas Pagalms" в тихом центре, на пересечении улицы Катринас Дамбис и Пьена, рядом с Виестурдарзсом.
Новый проект состоит из трех зданий. Квартиры предлагаются полностью отремонтированном здании.
Собственность находится в очень выгодном месте, рядом с торговым центром Rimi, ресторанами, кафе и элегантным парком Виестурдарзс. Она находится всего в 20 минутах ходьбы от сердца города. После строительства новых квартир они будут разделены на отдельные единицы недвижимости. Преимущества проекта, безусловно, заключаются в его местоположении, наличии парковочных мест, что является очень важным, а также возможности приобретения складских помещений для хранения различных вещей.
• Отремонтированный фасад и крыша здания;
• Полностью отремонтированные лестничные клетки;
• Ухоженный, освещенный двор с мощеными дорожками;
• Замена всех коммуникаций;
• Закрытая территория двора с автоматическими воротами;
• У каждой квартиры будет собственные счетчики тепла и воды;
• Все квартиры оснащены подключением к интернету, установленными водопроводными, вентиляционными и электрическими выводами для кухонного оборудования;
• Складские помещения и парковочные места будут доступны за дополнительную плату.
55 га. Отличное место для вашего логистического и промышленного строительства. Земля с развитой инфраструктурой.
ЛОГИСТИКА
Идеальное расположение на A5/A8, а также встроенная инфраструктура и сети бытовой канализации делают DOMMO PARK идеальным для логистических операций, распределительных центров и / или региональных узлов цепочки поставок.
ЦЕНТРЫ НАПОЛНЕНИЯ
DommoPark-правильный выбор для тех, кто ищет огромное развитие региональных центров обработки/распределения и центров выполнения заказов, обслуживающих такие компании электронной коммерции, как Amazon, Jingdong, Alibaba, eBay, Rakuten, B2W, Zalando и другие.
ПРОИЗВОДСТВО
DommoPark приветствует тяжелое и легкое производство, испытательный/ремонтный центр R&D со встроенными офисными помещениями и складами.
Дом «Zundas сад» будет сочетать традиционные архитектурные приемы и современный дизайн. Внутреннее пространство организовано таким образом, что жители дома, перемещаясь между помещениями, увидеть прекрасный экологический постоянно цветущий сад, который будет максимальный сохранившимся природной средой. Это сад, который мы помним с детства - с яблоками и вишней, малиной рощи, кусты смородины и земляники, где можно отдохнуть от повседневных забот в одиночку с природой и радовали глаз всего сезона. Гармоничная истинная природа и «сад бабушки» экология и современные urbāniskas домов «сочетание позволяет почувствовать разнообразие нашей жизни ритмов. Площадь квартиры 70 до 150 м2. На первом этаже квартира имеет огороженную террасу, откуда можно получить зеленый двор, в то время как верхний этаж владельцев квартир у каждого есть свой собственный солнечный балкон в строительство использованы только натуральные материалы -.. дерево, стекло, металл и камень квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой, оборудованные ванные комнаты и санузлы, в которых установлен подогреваемые полы в доме оборудован всеми современными коммуникациями, установлена. Schindler лифт. Существует газовое отопление и электрический запас мощности. Все квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой и современным оборудованием. сад был разработан ландшафтный проект с малыми архитектурными формами (скамейки, беседки, сад для детей, барбекю). Вокруг зона ¼ OGS, есть 11 парковочных мест Рядом с домом большая ориентация световых сторон. - сад и патио с выходом на юго-западной стороне, что позволяет максимально использовать солнечный свет квартиры. Зеленый мышление и «Zundas сады» высокие экологические критерии дают возможность почувствовать удовлетворение жизни в гармонии с природой.
VGP парк Кекава
В стратегически выгодном месте-у автомагистралей A7 (Via Baltica) и A5 (Рижская кольцевая дорога).
Доступ:
- прямой съезд/съезд на шоссе;
- отличный доступ к основным дорогам;
- очень высокие стандарты строительства;
- удобный доступ к центру Риги.
Производственные мощности и поставщики услуг:
- достаточная рабочая сила доступна;
- предложение готовых помещений в соответствии с требованиями заказчика;
- доступна вся инфраструктура.