  2. Латвия
  3. Рига
  4. Коммерческая недвижимость Stērstu nami I kārta

Коммерческая недвижимость Stērstu nami I kārta

Рига, Латвия
от
$68,657
;
7
ID: 32615
ID новостройки на Realting
In CRM: 1225
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Stērstu nami I kārta
Рига, Латвия
от
$68,657
