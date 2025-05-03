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Долгосрочная аренда домов в Латвии

Юрмала
57
Рига
7
Babites pagasts
6
73 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Siguli, Латвия
Дом 3 комнаты
Siguli, Латвия
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
незавершённое строение в Сигулде, в живописном сосновом лесу, где свежий воздух и красота пр…
$108
в месяц
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Аренда дома в центральном районе Юрмалы, в Дзинтари. В доме на первом этаже расположена гост…
$2,706
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
В долгосрочную аренду предлагается просторный дом в Лиелупе, Юрмала. На ухоженной территории…
$3,349
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Рядный 2-х этажный дом находится на закрытой обустроенной территории комплекса, в 7 минутах …
$3,155
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагается в долгосрочную аренду просторный дом в тихом районе Юрмалы - Вайвари!Дом распол…
$1,340
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Этаж 1/3
$2,629
в месяц
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
$3,562
в месяц
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Дом 6 комнат в Babites pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
На аренду предлагается современный двухэтажный дом в закрытом поселке “Dižbārdi”, Бабитская …
$5,954
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Сдается 5-ти комнатный дом в элитном районе города Юрмалы - в Лиелупе. Дом расположен на про…
$8,661
в месяц
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 621 м²
Этаж 1/2
Купить этот объект Арендовать данную недвижимость на летнюю аренду Предлагаем в аренду экск…
$14,258
в месяц
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в 3-х минутах ходьбы от моря в Меллужи. Площадь 234 кв м , расположен на принадлежа…
$1,300
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Предлагается в аренду дом в элитном районе Юрмалы - Булдури.Дом расположен на уютном участке…
$2,121
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
В долгосрочную аренду предлагается дом на Проспекте Видус, в Булдури. На первом этаже дома р…
$8,150
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Предлагается в долгосрочную аренду дом в тихом районе Юрмалы – Валтери!Дом расположен на уют…
$1,563
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
На долгосрочную аренду предлагается дом на 1-ой линии от моря в тихом районе Юрмалы-Меллужи.…
$2,709
в месяц
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Предлагается в аренду на лето современный дом в тихом районе Юрмалы, Меллужи, всего в 100 м …
$5,024
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
На аренду предлагается современный дом расположенный в тихом месте Юрмалы, у реки в Дубулты.…
$2,436
в месяц
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Предлагается в долгосрочную аренду современный дом в Марупе! Дом расположен на уютном, ухоже…
$3,042
в месяц
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Этаж 2
Сдается удобный и просторный 2-ух этажный дом 200 м2. В доме 5 спален, 3 санузла, оборудова…
$6,940
в месяц
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Предлагается в аренду частный дом в тихом районе Юрмалы - Яундубулти!Дом расположен на уютно…
$2,923
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Сдается таунхаус в Юрмале Расположен в тихом районе частных домов. Вся городская инфраструк…
$1,306
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
На долгосрочную аренду предлагается в аренду дом в самом центре Юрмалы - Майори!Дом располож…
$2,010
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
На солнечной территории расположены два дома. На аренду предлагается основной дом (378 кв.м.…
$3,248
в месяц
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 830 м²
Предлагаем на аренду замечательный новый дом 2020-ого года постройки.   Дом расположен в…
$22,813
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Просторный дом, в тихом месте Юрмалы, в Меллужи. На территории 1888 м2 расположен дом площад…
$2,167
в месяц
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Современный дом в престижном районе Юрмалы, в Булдури. На первом этаже –прихожая, кухня - ст…
$2,382
в месяц
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Дом 5 комнат в Batciems, Латвия
Дом 5 комнат
Batciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
В аренду сдаётся просторный дом, площадью 340м2 у моря в районе Лиласте, Саулкрастский край.…
$1,259
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
$3,238
в месяц
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Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
На долгосрочную аренду предлагаются новые, современные дома в Пиньки. В отличном месте-кварт…
$3,573
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
На аренду предлагается новый дом, в современном стиле. Расположен в дюнной зоне в Дубулты. Н…
$6,712
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Параметры недвижимости в Латвии

с террасой