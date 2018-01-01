  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Недвижимость A6 Logistics Park

Недвижимость A6 Logistics Park

Рига, Латвия
от
€126
;
3
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новые склады класса А в Риге Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги. Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологической и энергетической эффективности зданий. Так, например, на территории и в помещениях будет использоваться LED освещение, будут установлены станции подзарядки для электромобилей, оборудованы велостоянки с навесом, а также зона отдыха для работников. Еще на этапе строительства наши специалисты прислушивались к пожеланиям и специфике требований бизнеса потенциальных арендаторов, чтобы приспособить новые складские помещения для нужд бизнеса, начиная с планировки офисов и заканчивая количеством и спецификациями рамп погрузки.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2021
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
CLUB CENTRAL RESIDENCE
Рига, Латвия
от
€219,200
BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Рига, Латвия
от
€637
Tirgoņu iela 11
Рига, Латвия
от
€215,200
MERĶEĻA 17
Рига, Латвия
от
€99,500
Mežaparka Rezidences
Рига, Латвия
Вы просматриваете
Недвижимость A6 Logistics Park
Рига, Латвия
от
€126
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
City Home
City Home
Рига, Латвия
от
€76,000
Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
City Home От 48 000 EUR (ежемесячный платеж по кредиту от 161.21* EUR) От 24 до 106 m2 | Улица Миера, 103, Рига Цель проекта – предложить высококачественную, но доступную среду для каждого, кто хочет создать место, где можно жить, отдыхать и работать – сохранив все удобства, предоставляемые центром города. В проекте 68 однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, а также 26 наземных парковок и 63 помещения для хранения. В строительстве многоквартирного жилого комплекса используются только качественные материалы, что гарантирует достаточно толстые стены, чтобы по ночам всегда спать спокойно и не мерзнуть даже зимой. Резервируя квартиру на первом этапе строительства проекта, Вы можете выбрать отделочные материалы квартиры из предлагаемого Interbaltija ассортимента.
KERN RESIDENCES
KERN RESIDENCES
Рига, Латвия
от
€180,000
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
История - дань уважения одной из самых прекрасных историй любви в литературе. Это история любви, которая началась в России, во время ссылки великого поэта Александра Пушкина, а закончилась здесь, в Рижской цитадели. Отсюда муза поэта –Анна Керн – еще долгие годы продолжала писать ему, не подозревая, что встретиться им уже не суждено. Однако, не смотря на быстротечность этого романа, он оставил неизгладимый след в мировом культурном достоянии. Сегодня эта история любви известна нам по одному из прекраснейших стихотворений в истории литературы “Я помню чудное мгновение.” Архитектура Гордость этого дома – высококачественная отделка и современный интерьер на всех его четырех этажах, здание построено с глубочайшим уважением к окружающему архитектурному наследию. Oбслуживание Kern Residences Установлены очень высокие стандарты обслуживания здания, чтобы каждый обитатель дома и любой его гость могли чувствовать себя здесь уютно и комфортно как в помещениях общего пользования, так и на прилегающей территории. Офисы На первом этаже расположились светлые и просторные офисные помещения. Они идеально подойдут предприятиям, которые сочтут подходящим для себя расположение в самом сердце города. Aпартаменты На втором и третьем этаже располагаются квартиры различных планировок, которые подойдут как семьям без детей, так и многодетным семьям, а также инвесторам и гостям столицы. Пентхаусы На четвертом этаже, с видом на площадь Републикас, находятся пентхаусы с частным лифтом и просторными террасами. Автостоянка В подвальном помещении здания оборудована автостоянка, на которой хватит места для автомобилей всех обитателей дома.
Brīvības 224
Brīvības 224
Рига, Латвия
от
€225
Агентство: REALAT real estate
Наш бизнес-центр расположен на территории площадью 24 000 м² и занимает почти квартал между улицами Brīvības gatve, Gustava Zemgala gatve и Ūnijas. Комплекс объединяет офисные, торговые и складские помещения, состоит из шести корпусов.
Realting.com
Перейти