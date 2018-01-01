Недвижимость A6 Logistics Park

Новые склады класса А в Риге
Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги.
Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологической и энергетической эффективности зданий. Так, например, на территории и в помещениях будет использоваться LED освещение, будут установлены станции подзарядки для электромобилей, оборудованы велостоянки с навесом, а также зона отдыха для работников.
Еще на этапе строительства наши специалисты прислушивались к пожеланиям и специфике требований бизнеса потенциальных арендаторов, чтобы приспособить новые складские помещения для нужд бизнеса, начиная с планировки офисов и заканчивая количеством и спецификациями рамп погрузки.
Параметры объекта
Год сдачи
2021
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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City Home
От 48 000 EUR (ежемесячный платеж по кредиту от 161.21* EUR)
От 24 до 106 m2 | Улица Миера, 103, Рига
Цель проекта – предложить высококачественную, но доступную среду для каждого, кто хочет создать место, где можно жить, отдыхать и работать – сохранив все удобства, предоставляемые центром города. В проекте 68 однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, а также 26 наземных парковок и 63 помещения для хранения.
В строительстве многоквартирного жилого комплекса используются только качественные материалы, что гарантирует достаточно толстые стены, чтобы по ночам всегда спать спокойно и не мерзнуть даже зимой.
Резервируя квартиру на первом этапе строительства проекта, Вы можете выбрать отделочные материалы квартиры из предлагаемого Interbaltija ассортимента.
История
- дань уважения одной из самых прекрасных историй любви в литературе.
Это история любви, которая началась в России, во время ссылки великого поэта Александра Пушкина, а закончилась здесь, в Рижской цитадели. Отсюда муза поэта –Анна Керн – еще долгие годы продолжала писать ему, не подозревая, что встретиться им уже не суждено.
Однако, не смотря на быстротечность этого романа, он оставил неизгладимый след в мировом культурном достоянии. Сегодня эта история любви известна нам по одному из прекраснейших стихотворений в истории литературы “Я помню чудное мгновение.”
Архитектура
Гордость этого дома – высококачественная отделка и современный интерьер на всех его четырех этажах, здание построено с глубочайшим уважением к окружающему архитектурному наследию.
Oбслуживание Kern Residences
Установлены очень высокие стандарты обслуживания здания, чтобы каждый обитатель дома и любой его гость могли чувствовать себя здесь уютно и комфортно как в помещениях общего пользования, так и на прилегающей территории.
Офисы
На первом этаже расположились светлые и просторные офисные помещения. Они идеально подойдут предприятиям, которые сочтут подходящим для себя расположение в самом сердце города.
Aпартаменты
На втором и третьем этаже располагаются квартиры различных планировок, которые подойдут как семьям без детей, так и многодетным семьям, а также инвесторам и гостям столицы.
Пентхаусы
На четвертом этаже, с видом на площадь Републикас, находятся пентхаусы с частным лифтом и просторными террасами.
Автостоянка
В подвальном помещении здания оборудована автостоянка, на которой хватит места для автомобилей всех обитателей дома.
Наш бизнес-центр расположен на территории площадью 24 000 м² и занимает почти квартал между улицами Brīvības gatve, Gustava Zemgala gatve и Ūnijas.
Комплекс объединяет офисные, торговые и складские помещения, состоит из шести корпусов.