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Realting.com
Латвия
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Продажа офисных помещений в Латвии
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38 объектов найдено
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Офис
Даугавпилс, Латвия
2 000 м²
2/3
Даугавпилсский дробезавод – единственный в Прибалтике завод по производству боеприпасов, кот…
€250,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004
john.kivinen@habita.com
Офис 5 комнат с лифтом, с интернетом
Рига, Латвия
5
2
101 м²
Продается коммерческое помещение в центре Риги. Отличное расположение. Общая площадь сос…
€165,000
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Офис
Иецава, Латвия
530 м²
2/2
Асфальтированная дорога до подъезда. Стратегическое расположение - небольшой городок в центр…
€54,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423
sindija.blicane@habita.com
Офис с парковкой, с балконом, с террасой
Terini, Латвия
1 676 м²
2/2
Площадь здания: 1676 м² (без террасы и летнего конференц-зала) Офисная площадь: 1170 м² Ос…
€1,65 млн
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Офис
Рига, Латвия
1 026 м²
2/4
Офисное здание площадью 1025,5 кв.м и земельный участок площадью 853 кв.м станут отличной пл…
€980,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423
sindija.blicane@habita.com
Офис 4 комнаты с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
144 м²
Коммерческое/Офисное помещение в Тихом центре. Перекресток улиц Аусекля-Сакару. - Сдел…
€330,000
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Офис с лифтом, с подведенным электричеством, с газом
Рига, Латвия
400 м²
Красивое, современное офисно-торговое помещение, на одной из самых престижных улиц города Р…
€950,000
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Офис 2 ванных с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
2
91 м²
Продаётся коммерческое помещение в центре Риги в престижном проекте Skanstes Parks. Офис …
€235,000
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Офис
Рига, Латвия
4 477 м²
2/2
Офисное здание с возможностью инвестирования в розничную торговлю и хранение.Офисное здание …
€2,50 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004
john.kivinen@habita.com
Офис
Рига, Латвия
2 104 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€940,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004
john.kivinen@habita.com
Офис
Бабитский край, Латвия
1 358 м²
1/1
Помещения изолированы, проходы имеют отдельный вход, помещения удобно разделены на три. На о…
€850,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004
john.kivinen@habita.com
Офис с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
6 714 м²
Офисное здание на продажу - 8 этажей - общая площадь 6 714 кв.м, в том числе цокольный э…
€5,60 млн
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Офис
Рига, Латвия
4 308 м²
Продается офисное здание. - Общая площадь: 5600 м2 (включая подземный паркинг). - Сдаетс…
€17,00 млн
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Офис
Рига, Латвия
1 634 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,20 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004
john.kivinen@habita.com
Офис 3 комнаты
Рига, Латвия
3
243 м²
6
Предлагается инвестиционный объект, состоящий из трёх отдельных помещений, занимающих цоколь…
€500,000
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Офис
Рига, Латвия
1 581 м²
Офисное здание на продажу Общая площадь 1581м2 Площадь земли 2254м2 2 этажа + цокольный…
€1,75 млн
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Офис
Даугавпилс, Латвия
1 115 м²
3/3
Здание несколько лет арендует государственное учреждение, что обеспечивает стабильный денежн…
€650,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004
john.kivinen@habita.com
Офис
Рига, Латвия
2 019 м²
Латвия г. Рига Бизнес-центр с парковкой Офисное здание&n…
€2,20 млн
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Офис 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
4
137 м²
1/5
Предлагаем на аренду полностью меблированный офис в отличном состоянии в посольском районе Р…
€324,900
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Офис с парковкой
Рига, Латвия
3 350 м²
1/1
Инвестиционный объект с потенциальным денежным потоком. Здание, расположенное на территории…
€3,00 млн
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Офис с парковкой
Рига, Латвия
90 м²
1/4
Шикарые помещения в самом сердце Старой Риги с видом на площадь Ливу, Дом после реновации. …
€360,000
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Офис с газовым отоплением
Рига, Латвия
220 м²
Продается эксклюзивный угловой ресторанный зал в Старой Риге на набережной 11 ноября 9 (возл…
€650,000
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Офис с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
192 м²
1/7
Предлагаем приобрести современный офис, который находится на первом этаже мультифункциональн…
€480,000
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Офис в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
220 м²
1/1
Коммерческое помещение (магазин) расположено на главной улице города, ул.Бривибас. Большой п…
€350,000
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Офис с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
5/5
Exclusive Office Club House - это эксклюзивное, офисное здание A класса, которая создана пре…
€490,000
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Офис в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Смилтене, Латвия
87 м²
+ Исторический центр Риги+ Стабильный и прогнозируемый доход+ Рентная доходность: 4. 5%+ Пос…
€400,000
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Офис в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
104 м²
1/5
Продаём коммерческое помещение на 1-м этаже проекта PARK SIDE, 104 м2. Подходит для ведения …
€312,000
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Офис с парковкой, в центре города, с подвалом
Рига, Латвия
109 м²
1/5
Выгодное расположение- Старая Рига, а также все достопримечательности города находятся на ра…
€465,000
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Офис с парковкой, с кондиционером, с садом
Рига, Латвия
1 150 м²
1/2
Предлагаем полностью готовый ресторанный бизнес- хорошее расположение у большой дороги, бол…
€1,40 млн
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Офис с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
930 м²
5/7
На продажу предлогаются офисные помещение на улице Иерику 15.Здание находится неподалёку от …
€1,33 млн
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