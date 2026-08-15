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Земельные участки в Латвии

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399 объектов найдено
Участок земли в Stopinu pagasts, Латвия
Участок земли
Stopinu pagasts, Латвия
$51,794
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Tribus Realty
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Участок земли в Stopinu pagasts, Латвия
Участок земли
Stopinu pagasts, Латвия
$51,909
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Участок земли в Марупе, Латвия
Участок земли
Марупе, Латвия
Площадь 31 000 м²
На продажу земельный участок в Марупе, ул. Лилию – 350 000 EUR Предлагается уникальный земел…
$408,760
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Участок земли в Елгава, Латвия
Участок земли
Елгава, Латвия
Продаётся земельный участок в центральной части Елгавы с высоким потенциалом для жилой или м…
$872,163
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Земельный участок на улице Капу в Меллужи. Основные виды использования территории:Жилой дом,…
$1,74 млн
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VIP REAL
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Продается участок общей площадью 4988 м2 в Валтери, Юрмала. Имеется эскизный проект совреме…
$141,859
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Metropolis Group
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English, Русский
Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Предлагаем на продажу змельный участок в Асари общей площадью 9416 м2. Земля расположена в …
$704,432
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Предлогаем на продажу уникальный земельный участок в Lielupe - в одном из самых элитных райо…
$925,234
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
все городские коммуникации, ухоженная территория, развитая инфраструктура, огороженная терри…
$290,077
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Продаётся уникальный земельный участок в Булдури, Юрмала, всего в 100 метрах от моря. Общая …
$1,04 млн
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VIP REAL
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Участок земли в Латвия
Участок земли
Латвия
Уникальный и эксклюзивный участок земли (2390 кв. м.) в Юрмале, Дзинтари, проспект Булдуру. …
$2,78 млн
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Участок земли в Adazu pagasts, Латвия
Участок земли
Adazu pagasts, Латвия
Площадь 180 000 м²
Живописный земельный участок расположен в Адажи, на расстоянии 7км от центра района Адажи и …
$795,126
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Участок земли в Лапмежциемс, Латвия
Участок земли
Лапмежциемс, Латвия
Площадь 35 200 м²
Продают земельный участок площадью 3.52 га в Лапмезциемц, до берега моря 140 м. До центра г.…
$1,05 млн
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Участок земли в Рига, Латвия
Участок земли
Рига, Латвия
Общая площадь строений - 8971 кв. м. , на территории 2, 85 Га. В настоящее время объект обес…
$3,52 млн
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Продается участок земли в Валтери. Очень тихое место. Асфальтированная дорога.По улице Олгас…
$114,870
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VIP REAL
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Участок земли в Garkalnes pagasts, Латвия
Участок земли
Garkalnes pagasts, Латвия
$52,477
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Tribus Realty
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Площадь 3 080 м²
Участок расположен на первой линии у воды в закрытом поселке JURMALA DUNE - одной из самых п…
$1,08 млн
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Эксклюзивный земельный участок в Юрмале, на первой линии, в 150 метрах от моря. Участок нах…
$2,11 млн
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Metropolis Group
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Участок земли в Рига, Латвия
Участок земли
Рига, Латвия
Земля под строительство в Тихом центре. Общая площадь участка: 1936 м2. Общая площадь р…
$2,11 млн
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Metropolis Group
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Участок земли в Рига, Латвия
Участок земли
Рига, Латвия
$1,11 млн
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Продаётся эксклюзивный участок в Юрмале, в Булдури в дюнной зоне. Участок правильной формы, …
$1,28 млн
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VIP REAL
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок с соснами в Яундубулты общей площадью 2575 м2. Участок расположе…
$217,273
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Metropolis Group
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Участок земли в Латвия
Участок земли
Латвия
Предлагаем приобрести земельной участок в Юрмале, в очень хорошем и тихом месте – район част…
$651,600
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Площадь 3 500 м²
Продается участок земли, на котором уже есть новый жилой дом и ангар с гаражом высокими пото…
$523,420
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Юрмальский курорт хорошо известен своими природными богатствами – мягким климатом, морем, по…
$640,099
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Продается земельный участок в престижном районе - в Лиелупе. Участок площадью 2556 м2. Тихое…
$1,16 млн
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VIP REAL
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Участок земли в Юрмала, Латвия
Участок земли
Юрмала, Латвия
В самом центре главного латвийского курортного города Юрмала продается земельный участок Ном…
$1,16 млн
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Участок земли в Екабпилс, Латвия
Участок земли
Екабпилс, Латвия
$74,478
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Tribus Realty
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Участок земли в Baldones pagasts, Латвия
Участок земли
Baldones pagasts, Латвия
Площадь 1 083 м²
$40,150
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Tribus Realty
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Участок земли в Адажи, Латвия
Участок земли
Адажи, Латвия
Продается просторный участок площадью 2500м2 в тихом жилом районе Адажи. Условия застройк…
$138,585
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Metropolis Group
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English, Русский
Realting.com
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