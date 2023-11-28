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Земельные участки в Латвии

433 объекта найдено
Земельные участки в Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
Участок земли под застройку, расположенный в эксклюзивной части Юрмалы – Дзинтари в 3 минута…
€1,000,000
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Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Saulkrastu novads, Латвия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Saulkrastu novads, Латвия
Хороший земельный участок в шаговой доступности от моря, в окружении деревьев в частном посе…
€72,000
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Земельные участки в Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
Продается земельный участок в Юрмале рядом с рекой Лиелупе. Участок площадью 2 728 м2 находи…
€450,000
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Земельные участки в kisupe 1, Латвия
Земельные участки
kisupe 1, Латвия
Один из лучших участков в великолепном тихом месте рядом с морем. Продается земельный уча…
€163,000
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Земельные участки в kisupe 1, Латвия
Земельные участки
kisupe 1, Латвия
Продаются два вместе или по раздельности участка в великолепном тихом месте рядом с морем. …
€118,150
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок с соснами в Яундубулты. Площадь участка составляет 2575 м2. Уч…
€160,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 6 717 м²
€500,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 980 м²
Этаж 1/3
Продается коммерческий земельный участок с готовым проектом, есть разрешение на строительств…
€159,000
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 712 м²
Солнечный и просторный участок земли тихий и зеленый Агенскалнс. Участок застройки прямоугол…
€141,688
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Земельные участки в Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
Площадь 42 768 м²
€70,000
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Земельные участки в Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
Площадь 3 264 м²
€55,000
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Земельные участки в laudona, Латвия
Земельные участки
laudona, Латвия
Площадь 77 400 м²
Общая площадь участка месторождения дериговых ископаемых pardod «СИТЕЧКИ» 7.74 га, в том чис…
€175,000
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Земельные участки в Dimzukalns, Латвия
Земельные участки
Dimzukalns, Латвия
Площадь 156 200 м²
Ищете первоклассную коммерческую недвижимость в самом сердце Иекавы? Не смотрите дальше этих…
€300,000
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Земельные участки в Юрмала, Латвия
Земельные участки
Юрмала, Латвия
€250,000
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Земельные участки в Tinuzu pagasts, Латвия
Земельные участки
Tinuzu pagasts, Латвия
Площадь 4 600 м²
Цена ниже рыночной стоимости недвижимости, что является отличной инвестицией. Продается заст…
€25,500
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Продается участок под застройку в Царникаве, в благоустроенном поселке "Зиедлеяс", с полност…
€50,739
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Земельные участки в adazu novads, Латвия
Земельные участки
adazu novads, Латвия
Площадь 1 201 м²
Продается участок под застройку 1201 м2 в Адажи, в благоустроенном поселке «Дайлас», с полно…
€50,440
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Земельные участки 3 комнаты в Рига, Латвия
Земельные участки 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Срочно продается земля в Дарзини! О собственности - частичные коммуникации, Электричество. Н…
€35,000
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Земельные участки в Муцениеки, Латвия
Земельные участки
Муцениеки, Латвия
Площадь 2 166 м²
Продается земельный участок площадью 2166 м2 в Гаркалненском районе, Суниши с кадастровым но…
€44,990
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 131 м²
Этаж 1/1
Продается земельный участок 1560м2, на котором находится кирпичное здание 131м2, в Плявниека…
€265,000
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Земельные участки в Саласпилс, Латвия
Земельные участки
Саласпилс, Латвия
Площадь 1 200 м²
Короткий - Выбери упорядоченный дом с добавленной стоимостью
Цена по запросу
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Земельные участки в Рига, Латвия
Земельные участки
Рига, Латвия
Площадь 2 723 м²
Короткий - Выгодное предложение по адекватной рыночной цене. Статус имущества - зарегистриро…
€135,000
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Земельные участки в Гаркалнский край, Латвия
Земельные участки
Гаркалнский край, Латвия
Площадь 1 669 м²
Этаж 1
Продается земельный участок под застройку частного дома, общая площадь 1669м2. Подходящее ме…
€35,000
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Земельные участки в Dizliepas, Латвия
Земельные участки
Dizliepas, Латвия
Площадь 64 000 м²
Статус имущества - приватизировано, зарегистрировано в земельной книге. Территория - oзеро б…
€192,000
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Земельные участки в Kaltene, Латвия
Земельные участки
Kaltene, Латвия
Площадь 7 000 м²
Заголовок - Уникальная возможность купить выгодно. Статус имущества - зарегистрировано в зем…
€70,000
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Земельные участки в Mersrags, Латвия
Земельные участки
Mersrags, Латвия
€75,000
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Земельные участки в Лимбажский край, Латвия
Земельные участки
Лимбажский край, Латвия
Уникальная возможность купить выгодно. Недвижимость - продает инвестиционный проект, канализ…
€18,000
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 3 200 м²
Связь и территория: + частный пляж с выходом к озеру; + кадастровый номер и адрес; + 25A 3-ф…
€48,000
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 3 100 м²
Связь и территория: + частный пляж с выходом к озеру; + кадастровый номер и адрес; + 25A 3-ф…
€48,000
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 3 400 м²
Связь и территория: + частный пляж с выходом к озеру; + кадастровый номер и адрес; + 25A 3-ф…
€55,000
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