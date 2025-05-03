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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Латвии

Рига
498
Marupes pagasts
23
Kekavas pagasts
18
Marupe
14
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577 объектов найдено
Коммерческое помещение 134 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 134 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 1/5
Дом во дворе, закрытая территория, место для парковки, двор охраняется, вход со двора и улиц…
$1,381
в месяц
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Коммерческое помещение 70 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 70 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Дом и экстры дома - реновированное здание, охранник , окна на улицу. Территория - рядом обще…
$433
в месяц
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Коммерческое помещение 119 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 119 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/2
$1,001
в месяц
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Коммерческое помещение 55 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 55 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/6
Дом и экстры дома - pеставрированный дом, фасадный дом, охранник , все коммуникации, все удо…
$538
в месяц
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Коммерческое помещение 244 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 244 м²
Рига, Латвия
Число комнат 7
Площадь 244 м²
Этаж 1/5
Дом и экстры дома - Фасад здания Югендстиль, реновированное здание, фасадный дом, все коммун…
$2,629
в месяц
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Коммерческое помещение 570 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 570 м²
Рига, Латвия
Площадь 570 м²
Этаж 1/1
$2,697
в месяц
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Коммерческое помещение 481 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 481 м²
Рига, Латвия
Площадь 481 м²
Этаж 6/7
Сдается офисные помещение в тихом центре, рядом с Польским посольством. Офис находится на 6,…
$4,956
в месяц
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Коммерческое помещение 433 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 433 м²
Рига, Латвия
Площадь 433 м²
Этаж 1/1
$2,276
в месяц
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Коммерческое помещение 60 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 60 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Дом и экстры дома - новый проект, дом во дворе, все коммуникации. Территория - развитая инфр…
$569
в месяц
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Коммерческое помещение 329 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 329 м²
Марупе, Латвия
Площадь 329 м²
$2,397
в месяц
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Коммерческое помещение 240 м² в Krustini, Латвия
Коммерческое помещение 240 м²
Krustini, Латвия
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Дом и экстры дома - гостевой дом, все удобства, все коммуникации, баня, окна на обе стороны.…
$1,262
в месяц
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Коммерческое помещение 983 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 983 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 983 м²
Этаж 1/1
$3,411
в месяц
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Коммерческое помещение 140 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 140 м²
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
Дом и экстры дома - новый проект, охранник , все коммуникации, лифт, окна на улицу, в подъез…
$736
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 200 м²
Рига, Латвия
Площадь 200 м²
Этаж 7/7
Аренда эксклюзивных офисных помещений в центре Риги после полной реконструкции! Чердаковые …
$2,473
в месяц
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Коммерческое помещение 21 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 21 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/3
Сдается офисное помещение. Помещение находиться недалеко от трамвайной остановки. Низкие к…
$98
в месяц
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Офис 3 350 м² в Рига, Латвия
Офис 3 350 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 350 м²
Этаж 1
На аренду предлагается просторное здание на Юрмальской трассе. Здание, расположенное на терр…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 834 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 834 м²
Рига, Латвия
Площадь 834 м²
$5,258
в месяц
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Коммерческое помещение 308 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 308 м²
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 308 м²
Этаж 3/6
Дом с улицы, подземный паркинг, лифт, окна на обе стороны, Французский балкон, изолированные…
$3,867
в месяц
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Коммерческое помещение 335 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 335 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 335 м²
Этаж 6/6
$3,346
в месяц
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Коммерческое помещение 170 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 170 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
$536
в месяц
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Коммерческое помещение 360 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 360 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 1/2
Дом во дворе, закрытая территория, место для парковки, санузел раздельный, высокие потолки, …
$556
в месяц
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Коммерческое помещение 580 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 580 м²
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 580 м²
Этаж 3/3
$2,440
в месяц
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Коммерческое помещение 245 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 245 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 245 м²
Этаж 1/6
$5,258
в месяц
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Коммерческое помещение 957 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 957 м²
Рига, Латвия
Площадь 957 м²
Этаж 1/1
Дом и экстры дома - охранник . Территория - развитая инфраструктура, рядом общественный тран…
$2,213
в месяц
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Коммерческое помещение 700 м² в Марупе, Латвия
Коммерческое помещение 700 м²
Марупе, Латвия
Площадь 700 м²
Этаж 4
Предлагаем на аренду офисные помещения в новом комплексе офисных зданий высокого класса Busi…
Цена по запросу
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Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Число комнат 79
Этаж 1/6
Сдается в аренду здание, которое находится на улице Пелду - в самом центре исторической заст…
$22,813
в месяц
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Коммерческое помещение 60 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 60 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/8
Сдаётся помещения в "Офисное и в торговом центре" на улице Ганибу дамбис. Фасадный дом, мест…
$371
в месяц
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Коммерческое помещение 643 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 643 м²
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 643 м²
Этаж 5/7
Сдается офисные помещение, открытого типа в тихом центре, рядом с Польским посольством. К зд…
$6,626
в месяц
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Коммерческое помещение 190 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 190 м²
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 190 м²
Этаж 1/5
Дом и экстры дома - Фасад здания Югендстиль, pеставрированный дом, фасадный дом, все коммуни…
$1,598
в месяц
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Коммерческое помещение 223 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 223 м²
Рига, Латвия
Число комнат 7
Площадь 223 м²
Этаж 2/6
$3,048
в месяц
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