Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Латвии

;
Юрмала
367
Рига
167
Babites pagasts
60
Marupe
36
Показать больше
867 объектов найдено
Дом 10 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
UP UP
Дом 10 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 357 м²
Количество этажей 3
✨ Мы рады предложить этот просторный и уютный дом, идеально подходящий для большой семьи или…
$328,972
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом в Rutki, Латвия
Дом
Rutki, Латвия
$669,360
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 6 комнат в Trenci, Латвия
Дом 6 комнат
Trenci, Латвия
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
$294,288
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
$276,698
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Бауска, Латвия
Дом 4 комнаты
Бауска, Латвия
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
$183,453
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Дом 5 комнат в Озолниеки, Латвия
Дом 5 комнат
Озолниеки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 114 м²
Этаж 2
$241,571
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Предлагаем к продаже просторный семейный дом в 100м от реки Лиелупе в природном парке Рагака…
$423,289
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Дом 4 комнаты в Рига, Латвия
Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Предлагаем на продажу современный частный дом. Дом расположен в дюнной зоне, на закрытой тер…
$939,243
Оставить заявку
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 875 м²
Этаж 3/3
Продаем особняк на берегу озера Балтэзерс! Этот поселок - загородная резиденции рижан, самый…
$1,29 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Продаются два двухэтажных дома, располагающиеся на общем участке площадью 730 кв.м. , один и…
$452,520
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 6 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 6
Площадь 499 м²
Количество этажей 2
Предлагаем 2 этажный дом в самом элитном посёлке закрытого типа на побережье Балтэзерса. Кач…
$651,600
Оставить заявку
Дом 79 комнат в Рига, Латвия
Дом 79 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 79
Площадь 2 682 м²
Количество этажей 6
Здание по улице Пелду 15, находится в самом центре исторической застройки г. Риги в охранной…
$4,61 млн
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
дом в центре Юрмалы на морской стороне. Площадь дома 210 м2, земельного участка 715 м2. Дом …
$212,069
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 319 м²
Этаж 1/3
$372,379
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Vandzenes pagasts, Латвия
Дом
Vandzenes pagasts, Латвия
Идеальное сочетание загородного стиля жизни. Хороший жилой дом, где одна часть дома полность…
$228,276
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
$948,699
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 2 508 м²
Домовладение Виландес 10 1. Общая информация об объекте: - Здание построено в 1908 году …
$4,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 590 м²
Количество этажей 3
Предлагается на аренду дом в Юрмале, район Дзинтари. На благоустроенной территории расположе…
$986,261
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 155 м²
Этаж 2/2
Прекрасное расположение - всего в 50 метрах от моря. Участок расположен таким образом, что …
$917,900
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sebruciems, Латвия
Дом 5 комнат
Sebruciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 310 м²
Этаж 2/2
$802,964
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
$455,057
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Продаётся современный стильный дом — первая линия, всего 100 метров до моря! Общая площадь …
$3,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
дом в дюнной зоне. Дом полностью новый. Дом расположен в уютном, тихом и спокойном месте на…
$556,947
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается  деревянный дом рядом с рекой Лиелупе, в Меллужи, на улице Саулгриежу. Дом построе…
$370,138
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 230 м²
В тихом месте на берегу реки продаётся эко-дом. Описание: - Закрытая территория с 5-ю до…
$314,606
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Дом 20 комнат в Рига, Латвия
Дом 20 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 20
Площадь 751 м²
Этаж 4/4
Жилой комплекс в центре Риги. 751 кв. м. Площадь земли – 998 кв. м. Белая отделка, все трубы…
$1,07 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Durbes pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Durbes pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$214,911
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Vecumnieki, Латвия
Дом 4 комнаты
Vecumnieki, Латвия
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
$80,713
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu

Типы недвижимости в Латвии

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Латвии

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти