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Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
3
1
93 м²
Уютный дом в Юрмале с большой зелёной территорией! Реновированный деревянный дом постройк…
€148,000
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Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Гаркалнский край, Латвия
6
2
241 м²
Продается уютный дом в Гаркалне, поселок "Кодес". Расположение: - Всего в 15 минутах ез…
€260,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
adazu novads, Латвия
5
2
142 м²
Продается очень уютный, качественный дом близнец с большой, ухоженной территорией. Планир…
€240,000
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Рига, Латвия
4
2
189 м²
Продаться очень уютный, двухэтажный рядный дом в закрытом, в безопасном посёлке огороженным …
€167,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом
Гаркалнский край, Латвия
5
3
478 м²
Продается уникальный дом, построенный по индивидуальному проекту в Сунишах. - Общая площ…
€750,000
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Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с подвалом
Юрмала, Латвия
16
5
2 370 м²
Особняк в Юрмале на берегу реки Лиелупе На территории 11 365 м2 находятся 2 дома - Основн…
€5,90 млн
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Дом 5 спален с гаражом, с подвалом, с подведенным электричеством
Гаркалнский край, Латвия
6
2
263 м²
Современный дом построенный с использованием передовых технологий в престижном поселке Балт…
€285,000
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Вилла 6 спален в хорошем состоянии
Юрмала, Латвия
9
5
1 000 м²
2/2
Рядом с особняком Хорошо развитая инфраструктура (учреждения образования и медицины, торговы…
€6,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37127001700
alex.zvezdkin@habita.com
Вилла 8 спален без ремонта, с видом на лес
Cirsti, Латвия
10
4
524 м²
3/3
Примерно в 130 км к востоку от Риги, на юге Ливонии, находится бывшая усадьба Цирстенгофов (…
€320,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004
john.kivinen@habita.com
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Юрмала, Латвия
6
4
410 м²
Современный и стильный семейный дом вблизи моря. Представьте себе дом, который сочетает в…
€1,40 млн
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Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
5
520 м²
Предлагаем к покупке частный дом в престижном районе Юрмалы. На ухоженном участке 2481м2 …
€2,70 млн
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Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес
Юрмала, Латвия
14
7
700 м²
3/3
Просторная вилла состоит из 14 комнат, 7 ванных комнат. Вокруг дома ухоженный, огороженный з…
€900,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37127001700
alex.zvezdkin@habita.com
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Гаркалнский край, Латвия
6
3
400 м²
Продается дом в элитном поселке на берегу озера. Расположение: - Дом построен на берег…
€490,000
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Дом 6 комнат
Рига, Латвия
6
580 м²
2/2
В Юрмале продается современный стильный дом, на реке Лиелупе, со своим причалом, зоной отдых…
€3,50 млн
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Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
6
279 м²
3
Булдури, 100 метров до моря. Великолепное месторасположение. 6 комнат, 4 спальни. Уютный д…
€854,000
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Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Юрмала, Латвия
10
2
210 м²
2/2
Продается дом в центре Юрмалы на берегу моря. Площадь дома 210 м2, площадь земельного участк…
€176,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423
sindija.blicane@habita.com
Дом 4 спальни с мебелью, с сауной, с подведенным электричеством
Carnikavas novads, Латвия
4
1
160 м²
Продается уютный двухэтажный дом с ухоженной территорией, расположенный в живописном и тихо…
€165,000
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Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
9
1 500 м²
2/2
Предлагаем превосходную виллу в уникальном, тихом месте на берегу реки Лиелупе. Место где ос…
€5,90 млн
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Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на реку
Юрмала, Латвия
4
2
220 м²
1/2
На территории дома находится красивый сад, просторный двор с летней мебелью, уютная летняя б…
€280,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37127001700
alex.zvezdkin@habita.com
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
4
2
94 м²
В самом сердце Юрмалы появляется уникальный проект – стильные одноэтажные дома всего в неско…
€233,850
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Дом 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
3
2
68 м²
В самом сердце Юрмалы появляется уникальный проект – стильные одноэтажные дома всего в неско…
€155,273
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Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кекава, Латвия
3
2
90 м²
1/1
Продается дом в Баложи, Кекавская волость, общей площадью 90 м2 и земельным участком 550 м2,…
€224,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423
sindija.blicane@habita.com
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
5
3
300 м²
Продается уникальный, уютный семейный дом в тихом месте с обширной и ухоженной территорией. …
€550,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
Langstini, Латвия
5
2
250 м²
Частный дом с ухоженной территорией в Лангстини. Полностью укомплектован мебелью и бытовой …
€373,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с подвалом, с подведенным электричеством
Гарциемс, Латвия
4
2
117 м²
Срочно в связи с переездом продаётся качественный семейный дом c частной территорией. Полн…
€188,000
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Дом 8 спален с гаражом, с интернетом, с сауной
Рига, Латвия
8
4
880 м²
Продается уникальный семейный дом в тихом месте с обширной и ухоженной территорией, личным т…
€540,000
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с сауной
adazu novads, Латвия
6
4
310 м²
Продается новый и очень уютный семейный дом (310m2) в красивом и престижном месте с обширной…
€580,000
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Дом
Юрмала, Латвия
243 м²
Продаётся часть дома – 2 и 3 этажи 243м2, которые фактически состоят из 2 квартир кварт…
€280,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
5
2
202 м²
Уютный и светлый дом для семьи в Валтери Предлагаем вам купить двухэтажный дом с гаражом …
€360,000
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Дом 36 комнат
Рига, Латвия
36
1 237 м²
4/4
Продаётся 4-этажное офисное здание в центре района улиц Бруниниеку и Валмиерас Описание объ…
€800,000
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