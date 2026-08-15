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Квартиры в Латвии

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Огре
4
Рига
941
Юрмала
495
Stopinu pagasts
25
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1 658 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/9
$92,467
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
$60,618
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 4/5
$144,259
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Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/4
$172,953
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 5 комнат в Марупе, Латвия
Квартира 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 111 м²
Этаж 3/4
$340,973
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/3
Island Park – Где Рай Встречается с Возможностями Island Park — это современное прибрежное ж…
$90,891
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
В продаже энергоэффективная 3- комнатная квартира с отдельной кухней, террасой и подземным п…
$245,851
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
Mežaparka Village — это 50 новых домов для людей, которые мечтают жить рядом с природой, сох…
$355,617
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1
Квартира в современном жилом комплексе «Турайдас Кварталс» рядом с улицей Йомас.Квартира сос…
$290,077
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/6
$103,619
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продаётся стильная 2-комнатная квартира в полностью реконструированном доме рядом с каналом …
$152,155
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Уникальная возможность приобрести полностью меблированные и оборудованные апартаменты в топо…
$229,828
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Апартаменты в новом проекте Amber Rezidence в Яундубулты - это современное жильё у моря в сп…
$307,424
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 5 комнат в Рига, Латвия
Квартира 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Этаж 2
Предлагаем приобрести просторную квартиру в самом центре города, на улице Дзирнаву в фасадно…
$319,084
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Продаётся современная и функциональная 3-комнатная квартира в новом проекте — отличный вариа…
$159,019
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
Новый жилой проект, который сочетает современные здания, столетние деревья и близость к прир…
$149,372
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
$165,783
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Предлагаем элегантную, двухуровневую 3-комнатную квартиру, расположенную на 2 этаже здания. …
$1,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Новый жилой проект, который сочетает современные здания, столетние деревья и близость к прир…
$180,905
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 285 м²
Новые апартаменты в эксклюзивном проекте у моря в Юрмале — отличный выбор для тех, кто ценит…
$599,640
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Современные апартаменты в комплексе SUN SAIL — это сочетание центральной локации, пространст…
$369,634
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 6 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 357 м²
Этаж 3/3
Роскошная дизайнерская квартира с шестью спальнями рядом с морем в проекте FREGAT, расположе…
$894,817
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Агентство
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Lici, Латвия
Квартира 2 комнаты
Lici, Латвия
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 4/4
$115,989
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
Island Park – Где Рай Встречается с Возможностями Island Park — это современное прибрежное ж…
$105,296
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Продается эксклюзивная квартира 3 уровня! Новый проект, созданный в Виестурдарзсе. Дом восст…
$639,735
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Квартира 5 комнат в Рига, Латвия
Квартира 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 5/7
Проект HOFT расположен по адресу Стрелниеку 5, на благоустроенной территории площадью 1212 к…
$1,25 млн
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 142 м²
Этаж 5/6
$295,201
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 3 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Saliena Parklife Apartments — это современный жилой проект, расположенный в жилом комплексе …
$184,760
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Просторная квартира в комплексе Sky Garden. Продаётся светлая трёхкомнатная квартира в жи…
$216,220
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
$93,956
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Типы недвижимости в Латвии

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