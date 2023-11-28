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2 394 объекта найдено
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
4
2
156 м²
4-х комнатная квартира в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees). Квартира: …
€981,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
3
2
89 м²
3-х комнатная квартира в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees). Квартира: …
€394,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
4
2
191 м²
4-х комнатная квартира в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees). Квартира: …
€649,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
3
2
94 м²
Kern Residence - 3х комнатная квартира в новом проекте в Тихом центре. Свежий ремонт, по…
€335,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
4
2
154 м²
Продажа последних квартир в проекте River Breeze Residences. Квартиры премиум-класса в пре…
€430,000
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии
Рига, Латвия
2
1
51 м²
1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€83,360
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423
sindija.blicane@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии
Рига, Латвия
2
1
47 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€83,297
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Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423
sindija.blicane@habita.com
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
4
120 м²
4/4
Одна из самых популярных улиц Риги – улица Тербатас. Именно здесь расположены магазины извес…
€155,000
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Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2
47 м²
4/7
Продаем 2-комнатную квартиру с полной и качественной отделкой на 4 этаже нашего проекта. Ква…
€135,500
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Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
82 м²
4/9
На продажу: Квартира в новом проекте "Tomsona terases I". Качественная внутренняя отделка, п…
€190,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Рига, Латвия
4
2
149 м²
Продажа последних квартир в проекте River Breeze Residences! Квартиры в престижном проект…
€493,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с подведенным электричеством, с холодильником
Рига, Латвия
2
1
45 м²
Продается прекрасная 2 комнатная квартира в Тейке. Квартира - 2 комнатная квартира с диз…
€95,000
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Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
1
1
35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€49,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
2
1
33 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€95,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€119,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
53 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€112,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
41 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
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Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
1
1
35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€53,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Рига, Латвия
2
1
60 м²
Уютная 2 комнатная квартира в Агенскалнсе. Квартира - Светлые стены и теплые деревянные …
€113,000
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Квартира 1 спальня с подведенным электричеством, с холодильником, с водоснабжением
Рига, Латвия
2
1
46 м²
Продается уютная 2 комнатная квартира в самом сердце Агенскалнса. Квартира - Уютная 2 ко…
€128,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с холодильником
Рига, Латвия
2
1
70 м²
Прекрасная двухкомнатная квартира в Новой Тейке. Квартира: - Светлая двухкомнатная кв…
€168,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с интернетом
Рига, Латвия
2
1
93 м²
Предлагаем к покупке меблированную 2-комнатную квартиру с просторной террасой и панорамным в…
€295,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
2
1
59 м²
Продается уютная 2х комнатная квартира в Тейке. Квартира: - Уютная двухкомнатная квартир…
€124,600
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
4
1
86 м²
Уникальная планировка, квартира обьеденина из 2 соседствующих помещений для комфортного прож…
€149,500
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
4
2
217 м²
„Tomsona Terases” - квартира с 3 спальнями, и 2 санузлами. Жилая площадь: 130 м2 Терраса …
€285,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
4
3
188 м²
Продается 4х комнатный пентхаус в новом проекте Art Luxury House - Strelnieku 7. Планиро…
€789,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
3
2
148 м²
Продается 3х комнатный пентхаус в новом проекте Art Luxury House - Strelnieku 7. Планиро…
€590,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
2
1
141 м²
Продается 2х комнатный пентхаус в новом проекте Art Luxury House - Strelnieku 7. Планиро…
€568,000
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Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
3
2
115 м²
Застройщик продаёт трёхкомнатную квартиру в новом проекте Mežaparka Rezidences. - Общая п…
€269,700
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