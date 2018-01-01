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Сколас 9

Рига, Латвия
от
€543
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14
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О комплексе

Удачное расположение, класический стиль, от привлекательно простого до оригинально изысканого - всё это можно сказать о доме Сколас 9. Офисные помещения площадью от 50 до 140 м2 расположены на нижних этажах и имеют различные планировки и разнообразный стиль отделки. Домофон, сигнализация, встроиная кухня с техникой, интернет и телефонные линии все для вашего комфорта и работы. Квартиры расположены на верхних этажах площадью от 50 до 160 кв.м., автономное отопление, телевидение, интернет, сигнализация, кухня с встроенной техникой, подогрев пола в ванной. По индивидуальному заказу возможна полная, либо частичная мебелировка. Некоторые квартиры оборудованны кондиционером. Имеются так же апартаменты с эксклюзивным ремонтом: паркет, встроенная мебель из настоящего дерева, просторная кухня с техникой, террассы, а так же оснощены сауной, джакузи, камином, подогревом пола в ванной.
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Год сдачи
Год сдачи
2017
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Сколас 9
Рига, Латвия
от
€543
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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