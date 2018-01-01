Удачное расположение, класический стиль, от привлекательно простого до оригинально изысканого - всё это можно сказать о доме Сколас 9.
Офисные помещения площадью от 50 до 140 м2 расположены на нижних этажах и имеют различные планировки и разнообразный стиль отделки. Домофон, сигнализация, встроиная кухня с техникой, интернет и телефонные линии все для вашего комфорта и работы. Квартиры расположены на верхних этажах площадью от 50 до 160 кв.м., автономное отопление, телевидение, интернет, сигнализация, кухня с встроенной техникой, подогрев пола в ванной. По индивидуальному заказу возможна полная, либо частичная мебелировка. Некоторые квартиры оборудованны кондиционером. Имеются так же апартаменты с эксклюзивным ремонтом: паркет, встроенная мебель из настоящего дерева, просторная кухня с техникой, террассы, а так же оснощены сауной, джакузи, камином, подогревом пола в ванной.
Параметры объекта
Год сдачи
2017
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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«Галерея Упиша» административно- жилой комплекс с помещениями бюро, который состоит из двух 6 этажных зданий.
Они между собой объединяют двор и закрытую галерею, в которой размещены удобные бюро, но в верхнем этаже здания находятся комфортабельные квартиры. Здания проектные по требованию самых модных технологий.
Лифт в каждом корпусе(KONE); система холододоставки; вентиляция;
круглосуточная охрана, и сигнализация пожарной безопасности с выходом на пульт сторожа; система доступа. "Галерея Упиша" находится в деловом отделе города, в самом в центре Риги, между центральными магистралями города, недалеко от Центральной станции железной дороги, Островного моста, торговыми центрами Origo и Stockmann и радующими глаз культурно-историческими объектами. Пять минут прогулки и Вы уже - в Верманском в саду, в кинотеатре Coca Cola Plaza либо в Латвийской Национальной опере. Архитектура старой Риги, ее театры и музеи, рестораны и кафе не оставят равнодушным ни одного, особенно, если это в пяти минутах ходьбы от Вашей работы.
Офисный центр MCITY GERTRUDES в центре Риги предлагает современные, удобные, с отлично продуманным естественным освещением, оснащенные всем необходимым для продуктивной работы офисы небольшой площади – от 45 до 330 кв. метров. Есть возможность установить перегородки для одного кабинета за счет владельца здания. Офисы оборудованы мини-кухнями и собственными санитарными помещениями.
MCITY BREEAM2022. В начале года офисное здание MCITY Gertrudes получило высокую международную оценку - сертификат BREEAM In-Use с отличным рейтингом (Very Good)! Сертификация BREEAM - это подтверждение арендаторам того, что выбранные офисные помещения соответствуют самым признанным в мире стандартам устойчивого развития и являются энергоэффективными. Это означает более низкие эксплуатационные расходы, меньшее потребление ресурсов, а главное, более благоприятная внутренняя рабочая среда для сотрудников. Это подтверждает цель нашей деятельности-обеспечить эффективную и комфортную среду для арендаторов и их сотрудников!
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ
Современные инженерные решения
Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии)
Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения.
Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть
Высокоскоростные лифты
Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора.
Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения
Экономичное светодиодное освещение в помещениях
Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги.
В историческом и деловом центре города.
Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте.
УСЛУГИ
Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/
Круглосуточный доступ в здание для арендаторов
Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения
Оптический интернет бизнес-класса
2 высокоскоростных лифта
Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/
Душевые на 1-м этаже
Услуги по уборке офисов
Профессиональное управление зданием
Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе)
Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.