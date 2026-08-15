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Инвестиционная недвижимость в Латвии

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Рига
9
Юрмала
8
Инвестиционная Удалить
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20 объектов найдено
Инвестиционная в Рига, Латвия
Инвестиционная
Рига, Латвия
Эксклюзивное предложение на латвийском рынке недвижимости - инвестиционное предложение в 3 к…
$2,79 млн
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Инвестиционная 2 815 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 2 815 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 2 815 м²
Количество этажей 3
Предлагаем привлекательный инвестиционный проект в самом центре Юрмалы - на проспекте Дзинта…
$1,75 млн
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Инвестиционная 3 000 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 3 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 3 000 м²
Этаж 5/5
Предлагаем приобрести незавершенное здание в Юрмале, район Слока. Тихий, спальный район Юрма…
$1,76 млн
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Инвестиционная 1 740 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 1 740 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 20
Площадь 1 740 м²
Этаж 4/4
Продается домовладение в Булдури - в самом сердце Юрмалы, прямо на берегу моря, сразу за дю…
$3,38 млн
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Инвестиционная в Рига, Латвия
Инвестиционная
Рига, Латвия
Количество этажей 3
Предлагаем приобрести хороший земельный участок, общей площадью 2081 м2. Земля с проектом о…
$704,432
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Инвестиционная 1 309 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 1 309 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 309 м²
Этаж 1/3
Продаю здание с арендатором  -детский сад Creakids ,  международная сеть(около 500 детсадов …
$1,16 млн
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TekceTekce
Инвестиционная в Рига, Латвия
Инвестиционная
Рига, Латвия
Предлагаем приобрести отличный земельный участок у моря, рядом с морем и сосновым лесом. Зе…
$1,75 млн
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Инвестиционная в Марупе, Латвия
Инвестиционная
Марупе, Латвия
Отличное предложение для инвесторов! На продажу предлагается земельный участок общей площадь…
$757,981
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Инвестиционная 1 900 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 1 900 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 900 м²
Продаётся инвестиционный комплекс, состоящий из двух участков земли.Недвижимость находится …
$939,243
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Инвестиционная 500 м² в Semes pagasts, Латвия
Инвестиционная 500 м²
Semes pagasts, Латвия
Число комнат 11
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести эксклюзивный действующий комплекс отдыха на природе вдали от городског…
$1,15 млн
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Инвестиционная 650 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 650 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести здание с просторной собственной территорией, которое находится в Юрмал…
$1,11 млн
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Инвестиционная 44 000 м² в Лиепая, Латвия
Инвестиционная 44 000 м²
Лиепая, Латвия
Площадь 44 000 м²
Основная территория: - Участок земли общей площадью в 17,6 га (176 352 м2), с прилегающими…
$4,70 млн
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Инвестиционная в Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Этаж 1/3
Инвестиционный проект: земля с проектом в центре Юрмалы, рядом с морем, улицей Йомас и конце…
$1,09 млн
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Инвестиционная 1 640 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 1 640 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 32
Площадь 1 640 м²
Этаж 4/4
Инвестиционный проект в Булдури, состоит из земельного участка площадью 3748 м2 и здания общ…
$1,39 млн
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Инвестиционная 3 722 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 3 722 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 722 м²
Продаётся многофункциональное здание под инвестиции и редевелопмент в Риге (Мангали). Капита…
$616,823
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Инвестиционная в Рига, Латвия
Инвестиционная
Рига, Латвия
Предлагаем отличный земельный участок с самом центре Юрмалы - Майори, на ул. Пилсоню! Проект…
Цена по запросу
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Инвестиционная 8 000 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 8 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 8 000 м²
Продается часть инвестиционного обьекта с коммерческим зданием и земельным участком по адрес…
$1,38 млн
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Инвестиционная 12 114 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 12 114 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 12 114 м²
Продается ивестиционный обьект с комерческими зданиями и земельным участком.Назначение: 1. а…
$2,31 млн
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Инвестиционная 35 000 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 35 000 м²
Рига, Латвия
Площадь 35 000 м²
Предлагаем приобрести крупный индустриальный объект недалеко от центра Риги (р-он Румбула). …
$3,07 млн
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Инвестиционная 1 200 м² в Рига, Латвия
Инвестиционная 1 200 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
Предлагаем приобрести офисное здание (4 этажа) на ул. Лачплеша. Полезная площадь 1100 кв.мет…
$2,09 млн
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Типы недвижимости в Латвии

коммерческая недвижимость
отели
офисы
производственные здания
доходные дома
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