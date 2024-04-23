Бизнес-центр Lacplesa plaza

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Lāčplēša Plaza: Индустриальное наследие в исполнении А-класса
В историческом индустриальном районе Риги открывается новый символ бизнеса – Lāčplēša Plaza. Здание сочетает в себе историческую суровость с современным комфортом А-класса и высочайшими стандартами строительства.
Характеристики проекта:
Общая площадь: 1812.5 м2 на 5 этажах
Архитектура: проект DUAL Architecture
Строительство: гарантия качества MAPRI Būve
Интерьер: среда с открытыми бетонными деталями, созданная Design Space Art
Техническое совершенство и эстетика:
Высота потолков: 3 метра, обеспечивающие ощущение простора
Фасад: высококачественные решения по отделке плиткой
Инженерные системы: энергоэффективное LED-освещение, современное отопление, вентиляция и охлаждение для оптимального микроклимата
Lāčplēša Plaza – это стратегический выбор для компаний, ищущих уникальную идентичность и функциональную рабочую среду в эпицентре городского развития.
Характеристики объекта
Параметры объекта
Год сдачи
2026
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
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