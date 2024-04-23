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Бизнес-центр Lacplesa plaza

Рига, Латвия
от
$609
20.05.2026
$599
14.05.2026
$1,130
14.05.2026
$3,460
02.04.2026
$4,57 млн
;
11
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ID: 35090
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In CRM: 1550
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига
  • Адрес
    Lacplesa iela, 74

О комплексе

Lāčplēša Plaza: Индустриальное наследие в исполнении А-класса В историческом индустриальном районе Риги открывается новый символ бизнеса – Lāčplēša Plaza. Здание сочетает в себе историческую суровость с современным комфортом А-класса и высочайшими стандартами строительства. Характеристики проекта: Общая площадь: 1812.5 м2 на 5 этажах Архитектура: проект DUAL Architecture Строительство: гарантия качества MAPRI Būve Интерьер: среда с открытыми бетонными деталями, созданная Design Space Art Техническое совершенство и эстетика: Высота потолков: 3 метра, обеспечивающие ощущение простора Фасад: высококачественные решения по отделке плиткой Инженерные системы: энергоэффективное LED-освещение, современное отопление, вентиляция и охлаждение для оптимального микроклимата Lāčplēša Plaza – это стратегический выбор для компаний, ищущих уникальную идентичность и функциональную рабочую среду в эпицентре городского развития.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
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Бизнес-центр Lacplesa plaza
Рига, Латвия
от
$609
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