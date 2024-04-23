Бизнес-центр Lacplesa plaza

Lāčplēša Plaza: Индустриальное наследие в исполнении А-класса В историческом индустриальном районе Риги открывается новый символ бизнеса – Lāčplēša Plaza. Здание сочетает в себе историческую суровость с современным комфортом А-класса и высочайшими стандартами строительства. Характеристики проекта: Общая площадь: 1812.5 м2 на 5 этажах Архитектура: проект DUAL Architecture Строительство: гарантия качества MAPRI Būve Интерьер: среда с открытыми бетонными деталями, созданная Design Space Art Техническое совершенство и эстетика: Высота потолков: 3 метра, обеспечивающие ощущение простора Фасад: высококачественные решения по отделке плиткой Инженерные системы: энергоэффективное LED-освещение, современное отопление, вентиляция и охлаждение для оптимального микроклимата Lāčplēša Plaza – это стратегический выбор для компаний, ищущих уникальную идентичность и функциональную рабочую среду в эпицентре городского развития.