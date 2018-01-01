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Недвижимость Ezerjugla

Рига, Латвия
от
€80,280
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16
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О комплексе

Выбирайте дом у озера Югла с двух, трех и четырехкомнатными квартирами от 44 до 102 м2. Комплекс Ezerjugla граничит с просторным берегом озера Югла, где на площади 2500 м2 планируется оборудовать благоустроенный пляж с кабинками для переодевания. Превосходное транспортное сообщение, удобная инфраструктура и всего полчаса до центра города, а на первых этажах домов для удобства жителей – небольшие коммерческие площади для оказания услуг и торговли. Ваша машина после путешествия отдохнет на одной из 535 наземных или подземных парковок, а хорошо продуманная дорожная инфраструктура и близлежащие остановки общественного транспорта позволят вам легко добраться до любой конечной цели. Квартиры в Ezerjuglа предлагаются с полной отделкой, чтобы жильцы могли заселиться в новый дом без забот. Окна во всех квартирах – из трехкамерных стеклопакетов, а на полу – трехслойный паркет толщиной 13,3 мм с верхним слоем из полуматового дуба Balticwood Oak Cottage толщиной в 2,7 мм. Все двери окрашены в белый цвет, а входные двери облицованы шпоном. Ванные комнаты оборудованы сантехникой Gustavsberg, ваннами Salsa Biston с передней панелью, а также австрийскими смесителями и душевыми кабинами Eisl. Дизайн стен и полов с подогревом, отделанных итальянской плиткой Idea ceramica в светлых легких тонах – настоящий гимн итальянской элегантности. В квартирах, где предусмотрены два санузла, один из них оборудован, а другой подготовлен как гардеробная с подводом воды и канализации. Любителей же спортивного образа жизни ждут более 600 м2 активной спортивной зоны с уличными тренажерами, беговыми дорожками и конструкцией для любителей скейтборда. И своя автостоянка даже для самых маленьких – во многих секциях рядом с лестничными клетками на первом этаже предусмотрены хранилища для колясок.
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Год сдачи
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Ezerjugla
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Жилой комплекс Республика Солнца расположен в устье реки Кишупе, в 150 метрах от берега моря, в городе Саулкрасты. На благоустроенной территории площадью 16 951 кв.м. расположатся 7 четырехэтажных зданий, в которых разместятся 124 квартиры площадью от 31.1 до 148.0 кв.м. Цена – начиная с 73 555 Eur. Есть возможность приобрести квартиру также с полной отделкой. У всех квартир на юго-западной стороне есть террасы, позволяющие беспрепятственно наслаждаться удивительными видами, моря и соснового бора. Новая автомобильная трасса Via Baltica, позволит жителям Республики быстро и комфортно добраться до Риги. По границе территории комплекса протекает река, впадающая в море. Уникальный природный ландшафт Республики имеет перепад в 9 метров, что создает удивительные видовые характеристики для всех домов. Помимо уникальности географического положения и неповторимости природных данных Республика Солнца оснащена всеми достижениями технического прогресса - подземная автостоянка, круглосуточная профессиональная охрана, системы противопожарной безопасности, камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, чиповые карточки доступа для жильцов. Здесь нет и намека на типовую застройку. Каждое здание, каждая квартира и комната неповторимы и индивидуальны. Фасады зданий выполнены из современного экологичного материала, напоминающего песчаный берег, вымытый морскими волнами и испещренный гнездами ласточек. Республика Солнца соединяет в себе красоту дикой природы и удобство прогресса цивилизации – архитектура создана архитектурным бюро „Sīlis, Zābers un Kļava”. Днем на террасах квартир Республики Солнца можно загорать, вдыхая чистые ароматы соснового бора и свежего морского бриза, а вечером любоваться необыкновенными морскими закатами. У владельца одной из квартир здания Sun Marino появится эксклюзивная возможность наблюдать, как солнце садится в морскую гладь, из собственного бассейна. Для автомобилей жителей республики построена подземная автостоянка, чтобы ни что не разрушало гармонии окружающей среды.
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