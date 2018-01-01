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MCITY ĢERTRŪDES

Рига, Латвия
от
€700
;
16
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О комплексе

Офисный центр MCITY GERTRUDES в центре Риги предлагает современные, удобные, с отлично продуманным естественным освещением, оснащенные всем необходимым для продуктивной работы офисы небольшой площади – от 45 до 330 кв. метров. Есть возможность установить перегородки для одного кабинета за счет владельца здания. Офисы оборудованы мини-кухнями и собственными санитарными помещениями. MCITY BREEAM2022. В начале года офисное здание MCITY Gertrudes получило высокую международную оценку - сертификат BREEAM In-Use с отличным рейтингом (Very Good)! Сертификация BREEAM - это подтверждение арендаторам того, что выбранные офисные помещения соответствуют самым признанным в мире стандартам устойчивого развития и являются энергоэффективными. Это означает более низкие эксплуатационные расходы, меньшее потребление ресурсов, а главное, более благоприятная внутренняя рабочая среда для сотрудников. Это подтверждает цель нашей деятельности-обеспечить эффективную и комфортную среду для арендаторов и их сотрудников!
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Год сдачи
Год сдачи
2007
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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MCITY ĢERTRŪDES
Рига, Латвия
от
€700
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