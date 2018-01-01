MCITY ĢERTRŪDES

Офисный центр MCITY GERTRUDES в центре Риги предлагает современные, удобные, с отлично продуманным естественным освещением, оснащенные всем необходимым для продуктивной работы офисы небольшой площади – от 45 до 330 кв. метров. Есть возможность установить перегородки для одного кабинета за счет владельца здания. Офисы оборудованы мини-кухнями и собственными санитарными помещениями.
MCITY BREEAM2022. В начале года офисное здание MCITY Gertrudes получило высокую международную оценку - сертификат BREEAM In-Use с отличным рейтингом (Very Good)! Сертификация BREEAM - это подтверждение арендаторам того, что выбранные офисные помещения соответствуют самым признанным в мире стандартам устойчивого развития и являются энергоэффективными. Это означает более низкие эксплуатационные расходы, меньшее потребление ресурсов, а главное, более благоприятная внутренняя рабочая среда для сотрудников. Это подтверждает цель нашей деятельности-обеспечить эффективную и комфортную среду для арендаторов и их сотрудников!
Параметры объекта
Год сдачи
2007
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»;
Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия;
Недалеко от здания находится Старая Рига и деловой квартал Скансте;
Поблизости также парк Кронвальда, а сад Виестура – в 3 минутах ходьбы;
К зданию можно подьехать как со стороны ул.Пулкв.Бриежа, так и со стороны ул.Дзирнаву;
Здание легко досягаемо и общественным транспортом (троллейбусы № 1,19 и 24, автобусы № 2, 20 и 24);
В окрестности офисного здания M4a хорошо развита инфраструктура – предприятия общественного питания, бытовых услуг, центры банковскгого обслуживания, банкоматы и др.
Техническая характеристика здания:
Правильная и эффективная планировка этажей с возможностью перепланировки;
Возможность расширения арендуемой площади;
Закрытая автостоянка на двух уровнях на 44 машины;
Два скоростных лифта;
Две альтернативные системы отопления для обеспечения микроклимата в помещениях в холодный сезон;
Кондиционирование воздуха и принудительная вентиляция помещений;
Кухонная зона и серверная на каждом этаже;
Запасной генератор для обеспечения беспрерывной подачи электроэнергии;
Оптический Интернет TELIA;
Администратор здания с 8:00 до 18:00 по рабочим дням, Физическая охрана здания с 18:00 до 8:00 по рабочим дням и круглосуточно в выходные и праздничные дни;
Видеонаблюдение здания и помещений общего пользования, система магнитных карт для входа в офис;
Охранная сигнализация на каждом этаже;
Открываемые окна на каждом этаже, просторные террасы на 6 этаже.
Сегодня на ул. Кр. Валдемара 33 расположен современный комплекс жилых квартир и офисных помещений общей площадью 12 000 кв. м. В 2012 году было отмечено столетие с начала строительства комплекса. Доходный дом, построенный в югендстиле и внесенный в список охраняемых государством памятников культуры, находится в самом сердце оживленной столицы и приспособлен для деловых нужд. Именно поэтому основную часть здания занимают офисные помещения.
PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши.
Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного развития бизнеса.
Располагая просторной парковкой, мы заботимся о том, чтобы каждый клиент и гость получил свое парковочное место, уделяя особое внимание велосипедистам, которые могут пользоваться выделенной парковкой, личными запирающимися шкафчиками и удобными душевыми кабинами.
Биоклиматический фасад позволяет оптимальному количеству дневного света проникать на каждое рабочее место, предотвращая при этом чрезмерное пребывание работников на солнце. Свежий воздух обеспечивается окнами, которые можно открыть в каждой комнате.