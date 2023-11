Недвижимость Merķeļa 2

Рига, Латвия

от €550

Сдача в: 2023

Проект Dignājas 4 от девелоперской компании HouseNet – это новый, умный и энергоэффективный дом А класса с отличным местоположением в Риге, район Зиепниеккалнс. Выбрав квартиру в нашем новом проекте, Вы приобретаете качественно новый уровень проживания в эксклюзивном квартирном доме клубного типа, в котором Вы обретёте спокойствие, ведь в доме всего 15 квартир. Здание сдано в эксплуатацию и готово к заселению. К продаже предлагаются квартиры с полной внутренней отделкой высокого качества. Высота потолков квартир 2, 7 м. Технические характеристики здания, квартиры и территории: 1. Теплоснабжение GASO 2. Электроснабжение Sadales Tīkls 3. Цифровое телевидение и интернет Balticom 4. Канализация и водоснабжение Rīgas Ūdens 5. Видеонаблюдение HouseNet. 6. Наружные стены - газоблок (300 мм), утепленный пенополистиролом и ватой (150 мм), покрытый армирующим слоем и декоративной штукатуркой 7. Внутренние несущие стены - газоблок (300 мм), покрытый штукатуркой (20 мм) с обеих сторон, 2 слоя краски Caparol 8. Внутренние перегородки - газоблок (200 мм), покрытый штукатуркой (20 мм) с обеих сторон, 2 слоя краски Caparol 9. Междуэтажное перекрытие – монолитный железобетон, покрытый тепло-звукоизоляционн ым слоем толщиной 50 мм, звукоизоляционной пленкой толщиной 10 мм и лёгким бетоном 50мм. 10. Крыша - монолитный железобетон - утеплена пенополистиролом (400 мм) и каменной ватой (50 мм), покрыта 2-мя слоями рубероида 11. Окна - пластиковые, 6-камерные окна Gealan, с 3-х слойным стеклопакетом 12. Входная дверь в здание – алюминиевая дверь Ponzio с 3-х слойным стеклопакетом оснащённая IP домофоном FERMAX 13. Внутренние двери: а) входная дверь квартиры - противопожарная (EI-30), звукоизолирующая (37дБ), деревянная дверь б) комнатные двери - деревянные 14. Лестница - монолитные железобетонные конструкции. 15. Напольные покрытия: а) в санузлах - напольная плитка из каменной массы б) в остальных помещениях – 10 мм ламинат 33 класса Kronotex c 5 мм подкладкой 16. Вентиляция: а) выводы для установки вытяжных вентиляторов во всех санузлах б) выводы для установки кухонных вытяжек в) во всех окнах установлены клапаны принудительной вентиляции (Aereco) 17. Энергоснабжение: а) разводка под розетки + установлены розетки (производитель АВВ) б) разводка под освещение + установлены выключатели (производитель ABB) в) разводка под наружное освещение + установлены выключатели (производитель ABB)+установлены наружные светильники (на балконах) г) разводка кабелей для установки электрических кухонных плит и прочей кухонной техники 18. Слаботочные сети: а) сеть LAN (Интернет) б) цифровое телевидение в) детекторы дыма 19. Отопление: а) газовый конденсатный котел BOSCH б) все помещения отапливаются радиаторами в) отопление каждого помещения – индивидуально регулируемое термостатом на радиаторе, по желанию покупателя возможна также установка электронного термостата, который программируется и управляется через интернет (доступ через специальное приложение на мобильном телефоне) и позволяющий значительно оптимизировать количество потребляемого тепла 20. Территория: а) благоустроенная территория (асфальтированные дорожки, детская площадка, территория со светодиодным освещением и т. д. ) б) автостоянка с учетом количества квартир в доме в) въездные ворота с автоматическим управлением г) калитка д) система IP домофона FERMAX MEET управляется через интернет (доступ через специальное приложение на мобильном телефоне), видеозвонок приходит Вам на телефон, Вы можете ответить и/или открыть дверь подъезда е) видеонаблюдение Hikvision 21. Сантехника: а) смесители - HANSGROHE б) ванны - KALDEWEI в) раковины - LAUFEN PRO г) унитазы - LAUFEN PRO Все счетчики, установленные в здании - умные с дистанционным считыванием (отопление, холодная и горячая вода, электричество). Для снижения потребления коммунальной (общей) электроэнергии, на крыше здания установлена система солнечных батарей, что существенно сократит Ваши затраты. Обслуживающая компания – SIA “Selectum Home” Жильцы дома имеют возможность получить новейшую услугу и заказать установку автомобильной электрозарядной станции возле своего паркинга (количество лимитировано). При покупке квартиры, возможно заказать изготовление и установку кухонной мебели и техники, а также шкафы купе и другую мебель. Жители дома имеют возможность заказать установку индивидуальной системы рекуперации воздуха. В дополнение к квартире также возможно приобрести парковочное место и подсобное помещение. Рядом находится автобусная остановка, школа, детский сад, станция зарядки электромобилей, кафе и рестораны, автомойка Wash and Drive, торговый центр Promo Cash and Carry