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Виллы в Латвии

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5 объектов найдено
Вилла в Kokneses pagasts, Латвия
Вилла
Kokneses pagasts, Латвия
Место, где время замедляется и начинается настоящая релаксация. Оставьте повседневные заботы…
$2,05 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Рига, Латвия
Вилла
Рига, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$742,229
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Rendas pagasts, Латвия
Вилла
Rendas pagasts, Латвия
Усадьба с богатой историей, вековой усадебный парк с озером 7000 м2. На первом этаже здания …
$146,410
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Praulienas pagasts, Латвия
Вилла
Praulienas pagasts, Латвия
Очаровательный замок Лаздонской усадьбы имеет долгую историю и пережил свой расцвет уже давн…
$157,824
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Elejas pagasts, Латвия
Вилла
Elejas pagasts, Латвия
Недвижимость - это исключительная охотничья и оленеводческая усадьба, расположенная в предел…
$3,75 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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