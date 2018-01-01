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Недвижимость Brīvības 224

Рига, Латвия
от
€225
;
9
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О комплексе

Наш бизнес-центр расположен на территории площадью 24 000 м² и занимает почти квартал между улицами Brīvības gatve, Gustava Zemgala gatve и Ūnijas. Комплекс объединяет офисные, торговые и складские помещения, состоит из шести корпусов.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Brīvības 224
Рига, Латвия
от
€225
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Jaunā Mežaparka 34
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Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Новые квартиры в современном жилом комплексе в Риге Новый проект квартир в Риге, по улице Яуна Межапарка 32 — это малоэтажное жилое здание премиум класса, которое является частью уникального проекта по застройке недвижимого имущества «Mežaparka Rezidences». В рамках проекта на площади 31га идет строительство комплекса жилых помещений с квартирами и апартаментами, а также частными и рядовыми домами. Строительные работы по адресу ул. Яуна Межапарка 32 завершатся в октябре 2020 года, покупателям будет предложено приобрести 12 новых квартир с частными террасами. Архитектором нового проекта квартир стал обладатель нескольких почетных наград Гатис Дидрихсонс. Дизайн жилого здания совмещает современные и функциональные решения, которые обеспечивают надежную, удобную и соответствующую современным требованиям жилую среду в действительно уникальном окружении. Новый проект квартир «Mežaparka Rezidences» находится вблизи исторической территории Межапарка, предлагая возможность купить жилье в одной из самых зеленых и тихих частей Межапарка, рядом с улицей Клайпедас. Новые проекты квартир для ценителей современного жилья Новые квартиры в проекте «Mežaparka Rezidences» предлагают комбинацию атмосферы Межапарка и высококачественного дизайна для ценителей современного жилья. Жилое здание на ул. Яуна Межапарка 32 предлагает 12 квартир с планировкой от 2 до 4 комнат, которые отлично подойдут для жизни в большом городе. Все квартиры на ул. Яуна Межапарка 32 – площадью от 47 до 147 кв.м. – имеют двустороннюю ориентацию и частное наружное пространство – террасу или балкон. Квартиры в новом проекте доступны с полной отделкой из современных, высококачественных отделочных материалов. К тому же владельцы новых квартир могут приобрести складское помещение, а также парковочное место на надземной парковке. Хотите узнать больше о квартирном здании на ул. Яуна Межапарка 32, планировке квартир и возможностях отделки? Узнайте все самое важное в информативном буклете здания!
Braslas industriālais parks
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Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Просторный и современный индустриальный парк Brasla расположен в перспективном и стратегически важном районе недалеко от центра Риги, в непосредственной близости от Земитани и Южного моста. Из Брасла легко добраться по улицам Дзелзавас или Деглава до объездной дороги Риги, по улице Пьедруяс – до кольца Славу и путепровода и двигаться дальше в направлении Даугавпилса, Бауски, Лиепаи или Вентспилса. Индустриальный парк расположен недалеко от выгодного восточного шоссе. Оно включает в себя разнообразные офисные, коммерческие, производственные и складские помещения. В настоящее время широко доступны офисы на 3-м и 4-м этажах площадью от 10 м2. Также доступны коммерческие, складские, офисные помещения на 1-м этаже площадью ~ 770 м2 с прямым доступом с улицы Браслас.
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Агентство: REALAT real estate
Месторасположение Жилой комплекс находится на улице Московской напротив остановки трамвая по улице Мазая Кална, которая благоустроена в виде красивой остановки с парком и детской площадкой. В старый город можно дойти всего за 15 минут пешком или доехать на трамвае за 7 минут. **Рядом с комплексом находится "Рижская спортивная манежа" с большим старым, красивым и ухоженным парком. В 300 метрах от комплекса находятся: Торговые центры "Mols", "Depo", "Rimi" и другие магазины. Рядом с комплексом находятся спортивный и отдыхательный клуб "Рижская спортивная манежа". Зоны для занятий спортом и отдыха. Характеристика жилья Жилой комплекс состоит из четырех зданий (из них два четырехэтажных и два одноэтажных), расположенных в огороженной и круглосуточно охраняемой территории. Всего в комплексе 150 квартир. В основном это однокомнатные квартиры типа студия с площадью от 12 до 25 м2. Двухкомнатные квартиры с средней площадью 33 м2. А также двухуровневые LOFT квартиры с площадью от 20 до 27 м2. У комплекса есть своя парковка на охраняемой территории. Описание жилого комплекса Здания жилого комплекса полностью отремонтированы и утеплены. Обогрев квартир в жилом комплексе осуществляется с помощью современной системы отопления, расположенной на территории комплекса, в отдельном котельном помещении. Покупатели получат новые квартиры с современным дизайнерским ремонтом и мебелью, которые готовы к проживанию без дополнительных инвестиций. Плюсы включают: Очень эффективная система звуко- и теплоизоляции. Большие окна обеспечивают хороший доступ света. Территория охраняется круглосуточно. Продуманная и эргономичная планировка. Завершенная внутренняя отделка квартир с использованием качественных и экологически чистых материалов. Ухоженный и оборудованный двор. Из некоторых квартир открывается вид на яблоневый сад. Для кого подходит жилье Компактные квартиры недалеко от исторического центра Риги сочетают в себе функциональность, которая привлекательна для разных людей: Молодые и активные ценят расположение в самом сердце столицы с доступом ко всей инфраструктуре. Семьи и старшие люди оценят комфорт, который предоставляют близлежащие парковые зоны и архитектурное очарование старой части города. Так как на протяжении длительного времени большое количество квартир в комплексе сдаются в аренду, у нас есть специальное предложение для инвесторов и тех, кто хочет приобрести и сдавать в аренду одну или несколько квартир. Есть также возможность приобрести квартиру с долгосрочным арендатором. При этом мы продолжим управление квартирой за вас. Жилой комплекс с эргономичными квартирами в центре Риги - это лучшее предложение на рынке, которое сочетает в себе отличные условия проживания, доступные цены и гарантированную безопасность сделки.
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