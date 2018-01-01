Недвижимость Brīvības 224

Наш бизнес-центр расположен на территории площадью 24 000 м² и занимает почти квартал между улицами Brīvības gatve, Gustava Zemgala gatve и Ūnijas.
Комплекс объединяет офисные, торговые и складские помещения, состоит из шести корпусов.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
Новые квартиры в современном жилом комплексе в Риге
Новый проект квартир в Риге, по улице Яуна Межапарка 32 — это малоэтажное жилое здание премиум класса, которое является частью уникального проекта по застройке недвижимого имущества «Mežaparka Rezidences». В рамках проекта на площади 31га идет строительство комплекса жилых помещений с квартирами и апартаментами, а также частными и рядовыми домами. Строительные работы по адресу ул. Яуна Межапарка 32 завершатся в октябре 2020 года, покупателям будет предложено приобрести 12 новых квартир с частными террасами. Архитектором нового проекта квартир стал обладатель нескольких почетных наград Гатис Дидрихсонс. Дизайн жилого здания совмещает современные и функциональные решения, которые обеспечивают надежную, удобную и соответствующую современным требованиям жилую среду в действительно уникальном окружении. Новый проект квартир «Mežaparka Rezidences» находится вблизи исторической территории Межапарка, предлагая возможность купить жилье в одной из самых зеленых и тихих частей Межапарка, рядом с улицей Клайпедас.
Новые проекты квартир для ценителей современного жилья
Новые квартиры в проекте «Mežaparka Rezidences» предлагают комбинацию атмосферы Межапарка и высококачественного дизайна для ценителей современного жилья. Жилое здание на ул. Яуна Межапарка 32 предлагает 12 квартир с планировкой от 2 до 4 комнат, которые отлично подойдут для жизни в большом городе. Все квартиры на ул. Яуна Межапарка 32 – площадью от 47 до 147 кв.м. – имеют двустороннюю ориентацию и частное наружное пространство – террасу или балкон. Квартиры в новом проекте доступны с полной отделкой из современных, высококачественных отделочных материалов. К тому же владельцы новых квартир могут приобрести складское помещение, а также парковочное место на надземной парковке. Хотите узнать больше о квартирном здании на ул. Яуна Межапарка 32, планировке квартир и возможностях отделки? Узнайте все самое важное в информативном буклете здания!
Просторный и современный индустриальный парк Brasla расположен в перспективном и стратегически важном районе недалеко от центра Риги, в непосредственной близости от Земитани и Южного моста. Из Брасла легко добраться по улицам Дзелзавас или Деглава до объездной дороги Риги, по улице Пьедруяс – до кольца Славу и путепровода и двигаться дальше в направлении Даугавпилса, Бауски, Лиепаи или Вентспилса. Индустриальный парк расположен недалеко от выгодного восточного шоссе. Оно включает в себя разнообразные офисные, коммерческие, производственные и складские помещения. В настоящее время широко доступны офисы на 3-м и 4-м этажах площадью от 10 м2. Также доступны коммерческие, складские, офисные помещения на 1-м этаже площадью ~ 770 м2 с прямым доступом с улицы Браслас.
Месторасположение
Жилой комплекс находится на улице Московской напротив остановки трамвая по улице Мазая Кална, которая благоустроена в виде красивой остановки с парком и детской площадкой. В старый город можно дойти всего за 15 минут пешком или доехать на трамвае за 7 минут.
**Рядом с комплексом находится "Рижская спортивная манежа" с большим старым, красивым и ухоженным парком.
В 300 метрах от комплекса находятся:
Торговые центры "Mols", "Depo", "Rimi" и другие магазины.
Рядом с комплексом находятся спортивный и отдыхательный клуб "Рижская спортивная манежа".
Зоны для занятий спортом и отдыха.
Характеристика жилья
Жилой комплекс состоит из четырех зданий (из них два четырехэтажных и два одноэтажных), расположенных в огороженной и круглосуточно охраняемой территории.
Всего в комплексе 150 квартир.
В основном это однокомнатные квартиры типа студия с площадью от 12 до 25 м2.
Двухкомнатные квартиры с средней площадью 33 м2.
А также двухуровневые LOFT квартиры с площадью от 20 до 27 м2.
У комплекса есть своя парковка на охраняемой территории.
Описание жилого комплекса
Здания жилого комплекса полностью отремонтированы и утеплены. Обогрев квартир в жилом комплексе осуществляется с помощью современной системы отопления, расположенной на территории комплекса, в отдельном котельном помещении.
Покупатели получат новые квартиры с современным дизайнерским ремонтом и мебелью, которые готовы к проживанию без дополнительных инвестиций. Плюсы включают:
Очень эффективная система звуко- и теплоизоляции.
Большие окна обеспечивают хороший доступ света.
Территория охраняется круглосуточно.
Продуманная и эргономичная планировка.
Завершенная внутренняя отделка квартир с использованием качественных и экологически чистых материалов.
Ухоженный и оборудованный двор.
Из некоторых квартир открывается вид на яблоневый сад.
Для кого подходит жилье
Компактные квартиры недалеко от исторического центра Риги сочетают в себе функциональность, которая привлекательна для разных людей:
Молодые и активные ценят расположение в самом сердце столицы с доступом ко всей инфраструктуре.
Семьи и старшие люди оценят комфорт, который предоставляют близлежащие парковые зоны и архитектурное очарование старой части города.
Так как на протяжении длительного времени большое количество квартир в комплексе сдаются в аренду, у нас есть специальное предложение для инвесторов и тех, кто хочет приобрести и сдавать в аренду одну или несколько квартир.
Есть также возможность приобрести квартиру с долгосрочным арендатором. При этом мы продолжим управление квартирой за вас.
Жилой комплекс с эргономичными квартирами в центре Риги - это лучшее предложение на рынке, которое сочетает в себе отличные условия проживания, доступные цены и гарантированную безопасность сделки.