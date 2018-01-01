Недвижимость Tallinas iela 91

Рига, Латвия
Сдача в: 2023
Проект Dignājas 4 от девелоперской компании HouseNet – это новый, умный и энергоэффективный дом А класса с отличным местоположением в Риге, район Зиепниеккалнс.
Выбрав квартиру в нашем новом проекте, Вы приобретаете качественно новый уровень проживания в эксклюзивном квартирном доме клубного типа, в котором Вы обретёте спокойствие, ведь в доме всего 15 квартир.
Здание сдано в эксплуатацию и готово к заселению.
К продаже предлагаются квартиры с полной внутренней отделкой высокого качества.
Высота потолков квартир 2, 7 м.
Технические характеристики здания, квартиры и территории:
1. Теплоснабжение GASO
2. Электроснабжение Sadales Tīkls
3. Цифровое телевидение и интернет Balticom
4. Канализация и водоснабжение Rīgas Ūdens
5. Видеонаблюдение HouseNet.
6. Наружные стены - газоблок (300 мм), утепленный пенополистиролом и ватой (150 мм), покрытый армирующим слоем и декоративной штукатуркой
7. Внутренние несущие стены - газоблок (300 мм), покрытый штукатуркой (20 мм) с обеих сторон, 2 слоя краски Caparol
8. Внутренние перегородки - газоблок (200 мм), покрытый штукатуркой (20 мм) с обеих сторон, 2 слоя краски Caparol
9. Междуэтажное перекрытие – монолитный железобетон, покрытый тепло-звукоизоляционн ым слоем толщиной 50 мм, звукоизоляционной пленкой толщиной 10 мм и лёгким бетоном 50мм.
10. Крыша - монолитный железобетон - утеплена пенополистиролом (400 мм) и каменной ватой (50 мм), покрыта 2-мя слоями рубероида
11. Окна - пластиковые, 6-камерные окна Gealan, с 3-х слойным стеклопакетом
12. Входная дверь в здание – алюминиевая дверь Ponzio с 3-х слойным стеклопакетом оснащённая IP домофоном FERMAX
13. Внутренние двери:
а) входная дверь квартиры - противопожарная (EI-30), звукоизолирующая (37дБ), деревянная дверь
б) комнатные двери - деревянные
14. Лестница - монолитные железобетонные конструкции.
15. Напольные покрытия:
а) в санузлах - напольная плитка из каменной массы
б) в остальных помещениях – 10 мм ламинат 33 класса Kronotex c 5 мм подкладкой
16. Вентиляция:
а) выводы для установки вытяжных вентиляторов во всех санузлах
б) выводы для установки кухонных вытяжек
в) во всех окнах установлены клапаны принудительной вентиляции (Aereco)
17. Энергоснабжение:
а) разводка под розетки + установлены розетки (производитель АВВ)
б) разводка под освещение + установлены выключатели (производитель ABB)
в) разводка под наружное освещение + установлены выключатели (производитель ABB)+установлены наружные светильники (на балконах)
г) разводка кабелей для установки электрических кухонных плит и прочей кухонной техники
18. Слаботочные сети:
а) сеть LAN (Интернет)
б) цифровое телевидение
в) детекторы дыма
19. Отопление:
а) газовый конденсатный котел BOSCH
б) все помещения отапливаются радиаторами
в) отопление каждого помещения – индивидуально регулируемое термостатом на радиаторе, по желанию покупателя возможна также установка электронного термостата, который программируется и управляется через интернет (доступ через специальное приложение на мобильном телефоне) и позволяющий значительно оптимизировать количество потребляемого тепла
20. Территория:
а) благоустроенная территория (асфальтированные дорожки, детская площадка, территория со светодиодным освещением и т. д. )
б) автостоянка с учетом количества квартир в доме
в) въездные ворота с автоматическим управлением
г) калитка
д) система IP домофона FERMAX MEET управляется через интернет (доступ через специальное приложение на мобильном телефоне), видеозвонок приходит Вам на телефон, Вы можете ответить и/или открыть дверь подъезда
е) видеонаблюдение Hikvision
21. Сантехника:
а) смесители - HANSGROHE
б) ванны - KALDEWEI
в) раковины - LAUFEN PRO
г) унитазы - LAUFEN PRO
Все счетчики, установленные в здании - умные с дистанционным считыванием (отопление, холодная и горячая вода, электричество).
Для снижения потребления коммунальной (общей) электроэнергии, на крыше здания установлена система солнечных батарей, что существенно сократит Ваши затраты.
Обслуживающая компания – SIA “Selectum Home”
Жильцы дома имеют возможность получить новейшую услугу и заказать установку автомобильной электрозарядной станции возле своего паркинга (количество лимитировано).
При покупке квартиры, возможно заказать изготовление и установку кухонной мебели и техники, а также шкафы купе и другую мебель.
Жители дома имеют возможность заказать установку индивидуальной системы рекуперации воздуха.
В дополнение к квартире также возможно приобрести парковочное место и подсобное помещение.
Рядом находится автобусная остановка, школа, детский сад, станция зарядки электромобилей, кафе и рестораны, автомойка Wash and Drive, торговый центр Promo Cash and Carry