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Недвижимость Tallinas iela 91

Рига, Латвия
от
€350,000
;
36
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О комплексе

Мы продаем квартиры от 1 до 3 комнат в полностью отремонтированном здании в центре Риги. Доступно квартиры от 24 м2 до 116 м2. Юридический статус - собственность на квартиру. Земля - в частной собственности. Отопление - новая, местная газовая котельная. Индивидуальные счетчики для воды, электричества и отопления. Каждая квартира имеет установленную систему домофона. Высокоскоростное подключение к интернету. Все здание было дополнительно утеплено, а окна заменены. Все системы связи - внешние и внутренние инженерные сети, полностью заменены. Квартиры предлагаются с полной отделкой, качественной сантехникой, мебелью и бытовой техникой на кухне и встроенными шкафами. Закрытая территория с дистанционно управляемыми воротами и видеонаблюдением по периметру. Парковка для велосипедов во дворе. Возможно приобрести парковочное место во дворе здания за дополнительную плату. Парковка на улице бесплатная.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Tallinas iela 91
Рига, Латвия
от
€350,000
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от
€550
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Проект Dignājas 4 от девелоперской компании HouseNet – это новый, умный и энергоэффективный дом А класса с отличным местоположением в Риге, район Зиепниеккалнс. Выбрав квартиру в нашем новом проекте, Вы приобретаете качественно новый уровень проживания в эксклюзивном квартирном доме клубного типа, в котором Вы обретёте спокойствие, ведь в доме всего 15 квартир. Здание сдано в эксплуатацию и готово к заселению. К продаже предлагаются квартиры с полной внутренней отделкой высокого качества. Высота потолков квартир 2, 7 м. Технические характеристики здания, квартиры и территории: 1. Теплоснабжение GASO 2. Электроснабжение Sadales Tīkls 3. Цифровое телевидение и интернет Balticom 4. Канализация и водоснабжение Rīgas Ūdens 5. Видеонаблюдение HouseNet. 6. Наружные стены - газоблок (300 мм), утепленный пенополистиролом и ватой (150 мм), покрытый армирующим слоем и декоративной штукатуркой 7. Внутренние несущие стены - газоблок (300 мм), покрытый штукатуркой (20 мм) с обеих сторон, 2 слоя краски Caparol 8. Внутренние перегородки - газоблок (200 мм), покрытый штукатуркой (20 мм) с обеих сторон, 2 слоя краски Caparol 9. Междуэтажное перекрытие – монолитный железобетон, покрытый тепло-звукоизоляционн ым слоем толщиной 50 мм, звукоизоляционной пленкой толщиной 10 мм и лёгким бетоном 50мм. 10. Крыша - монолитный железобетон - утеплена пенополистиролом (400 мм) и каменной ватой (50 мм), покрыта 2-мя слоями рубероида 11. Окна - пластиковые, 6-камерные окна Gealan, с 3-х слойным стеклопакетом 12. Входная дверь в здание – алюминиевая дверь Ponzio с 3-х слойным стеклопакетом оснащённая IP домофоном FERMAX 13. Внутренние двери: а) входная дверь квартиры - противопожарная (EI-30), звукоизолирующая (37дБ), деревянная дверь б) комнатные двери - деревянные 14. Лестница - монолитные железобетонные конструкции. 15. Напольные покрытия: а) в санузлах - напольная плитка из каменной массы б) в остальных помещениях – 10 мм ламинат 33 класса Kronotex c 5 мм подкладкой 16. Вентиляция: а) выводы для установки вытяжных вентиляторов во всех санузлах б) выводы для установки кухонных вытяжек в) во всех окнах установлены клапаны принудительной вентиляции (Aereco) 17. Энергоснабжение: а) разводка под розетки + установлены розетки (производитель АВВ) б) разводка под освещение + установлены выключатели (производитель ABB) в) разводка под наружное освещение + установлены выключатели (производитель ABB)+установлены наружные светильники (на балконах) г) разводка кабелей для установки электрических кухонных плит и прочей кухонной техники 18. Слаботочные сети: а) сеть LAN (Интернет) б) цифровое телевидение в) детекторы дыма 19. Отопление: а) газовый конденсатный котел BOSCH б) все помещения отапливаются радиаторами в) отопление каждого помещения – индивидуально регулируемое термостатом на радиаторе, по желанию покупателя возможна также установка электронного термостата, который программируется и управляется через интернет (доступ через специальное приложение на мобильном телефоне) и позволяющий значительно оптимизировать количество потребляемого тепла 20. Территория: а) благоустроенная территория (асфальтированные дорожки, детская площадка, территория со светодиодным освещением и т. д. ) б) автостоянка с учетом количества квартир в доме в) въездные ворота с автоматическим управлением г) калитка д) система IP домофона FERMAX MEET управляется через интернет (доступ через специальное приложение на мобильном телефоне), видеозвонок приходит Вам на телефон, Вы можете ответить и/или открыть дверь подъезда е) видеонаблюдение Hikvision 21. Сантехника: а) смесители - HANSGROHE б) ванны - KALDEWEI в) раковины - LAUFEN PRO г) унитазы - LAUFEN PRO Все счетчики, установленные в здании - умные с дистанционным считыванием (отопление, холодная и горячая вода, электричество). Для снижения потребления коммунальной (общей) электроэнергии, на крыше здания установлена система солнечных батарей, что существенно сократит Ваши затраты. Обслуживающая компания – SIA “Selectum Home” Жильцы дома имеют возможность получить новейшую услугу и заказать установку автомобильной электрозарядной станции возле своего паркинга (количество лимитировано). При покупке квартиры, возможно заказать изготовление и установку кухонной мебели и техники, а также шкафы купе и другую мебель. Жители дома имеют возможность заказать установку индивидуальной системы рекуперации воздуха. В дополнение к квартире также возможно приобрести парковочное место и подсобное помещение. Рядом находится автобусная остановка, школа, детский сад, станция зарядки электромобилей, кафе и рестораны, автомойка Wash and Drive, торговый центр Promo Cash and Carry
Tirgoņu iela 11
Tirgoņu iela 11
Рига, Латвия
от
€215,200
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Жилой дом высшего класса в Риге, улица Тиргоню 11, находится в Старой Риге, он полностью реновирован в 2015 году, в ходе которой полностью был сохранен изначальный вид фасада здания, в свою очередь квартиры и помещения магазинов были построены в соответствии со стандартами качества и удобств. Дополнительная информация: Проект квартирного здания на улице Тиргоню 11, находится в историческом центре Риги, вблизи парка. Центр Риги находится на расстоянии всего нескольких минут ходьбы. Рядом находятся уютные кафе и рестораны, театры и кинотеатры. Совсем близко находится изысканный торговый центр "Galerija centrs", Рижская Центральная железно-дорожная станция и международный автовокзал, аэропорт “Rīga” находится в 15 минутах езды. Старая Рига как самая престижная часть города Риги была дополнена квартирами, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и удобств. Для удобства жителей установлен лифт. Спокойствие и тишину Старой Риги дополняет великолепный вид на Церковь Петра, Домскую церковь и ее площадь и Ратушную площадь. Квартиры полностью соответствуют современным функциональным требованиям и имеют продуманную и рациональную планировку. Покупателям предлагается приобрести квартиры с полной внутренней отделкой. В каждой квартире установлены счетчики, показатели которых обслуживающая компания может считать удаленно. Место расположения здания позволяет пешком в течение пяти минут достичь самые важные государственные учреждения и крупные банки, т/ц „Galerija Centrs”, а также любимые рестораны и кафе Старой Риги.
Гипсовая фабрика:
Гипсовая фабрика:
Рига, Латвия
от
€225,000
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
Уникальный строительный объект „Гипсовая фабрика'' (2. слой) находится в уютной ,зелёной части. Кипсалы на берегу Даугавы(Двины). В проект с внешним садом входят 58 садов и 4 виллы высшего уровня на берегу реки. Тут приоткрывается замечательный вид на старую Ригу, пассажирский порт и дворец Государственного президента. Частная пристань для Ваших моторных лодок и яхт находится под самыми окнами апартаментов. Выгодность проекта - замечательное место нахождение - тихий побережный центр Риги, а также архитектура высшего уровня в объединении со стилем XXI столетия и комфортом. 2 слой здания будет закончен 2013 в начале года. Цены: Цены квартир начинают от 4000EUR/м 2 до 6000EUR/м2. Цены зависят от этажа и номера квартиры.
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