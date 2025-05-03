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Квартиры с видом на море в Латвии

Огре
5
Рига
1388
Юрмала
570
Лиепая
36
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12 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Nicas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Nicas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Скрытая жемчужина на нетронутом побережье Балтийского моря! Этот уникальный отель, расположе…
$1,01 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/7
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$1,12 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$395,592
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 2/4
Продаю апартамент в Юрмале, Асари, на улице Дзимтенес 1. Апартамент находится в новом, экскл…
$504,295
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Квартира 20 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 20 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 20
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 277 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,28 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 2/2
Тихий, спокойный район, свежий морской воздух, всего 200 м от моря. Рядом находятся кафе и р…
$502,967
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Насладитесь лучшей жизнью Юрмалы в этом красивом двухэтажном рядном доме в самом сердце райо…
$440,802
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
Ощутите идеальное сочетание комфорта и спокойствия в этом потрясающем двухэтажном рядном дом…
$395,592
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 233 м²
Этаж 4/4
Предлагаем приобрести квартиру в проекте "Морская симфония". Жилая площадь квартиры – 233 м2…
$1,89 млн
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Квартира 3 комнаты в Rojas pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Rojas pagasts, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$90,195
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 2/4
Продаю апартамент в Юрмале, Асари, на улице Дзимтенес 1. Апартамент находится в новом, экскл…
$451,765
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Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира - таунхаус - квартира Майори. Дом расположен в дюнной зоне,…
$914,035
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