Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)

STATS Group восстанавливает исторические стены квартала VEF, чтобы создать удобные и современные пространства со своей уникальной аурой. Здесь благоустроенная территория, парковочные места, широкие возможности общественного транспорта и формируется коммуна жителей квартала ВЭФ со своими традициями. Именно необычная обстановка и отличное расположение-это то, что больше всего ценят наши уже существующие арендаторы. Свое реальное место здесь можно найти в офисах, магазинах,ресторанах, выставочных залах.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
Офисное здание P83 представляет собой современный пятиэтажный офисный комплекс общей арендуемой площадью 4560 м2. На протяжении всего процесса проектирования и строительства объекта особое внимание уделялось качеству строительных работ и материалов при использовании современных строительных технологий, которые обеспечивают дополнительный комфорт и снижают эксплуатационные расходы.
Улица Греду 4a предлагаются бюро класса B+ начиная с 42м2
Предлагаются в наем помещения бюро и торговли в новом 8-этажном здании бюро, которое находится недалеко от , находящегося центра OPEL и магазина KIMKO на улице Краста в Риге.
В здании есть принудительная вентиляция и кондиционер воздуха, подземные и надземные автостоянки.
Из окон здания открывается чудесный вид на Даугаву.
Площадь бюро в 42 м2.
Лестничная площадка в 600 м2.
Плата аренды помещения торговли - 3 EUR/ за м2. + 1.80 EUR/ за м2. платежи за сервисс + PVN +коммунальные платежи
PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши.
Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного развития бизнеса.
Располагая просторной парковкой, мы заботимся о том, чтобы каждый клиент и гость получил свое парковочное место, уделяя особое внимание велосипедистам, которые могут пользоваться выделенной парковкой, личными запирающимися шкафчиками и удобными душевыми кабинами.
Биоклиматический фасад позволяет оптимальному количеству дневного света проникать на каждое рабочее место, предотвращая при этом чрезмерное пребывание работников на солнце. Свежий воздух обеспечивается окнами, которые можно открыть в каждой комнате.