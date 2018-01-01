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Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)

Рига, Латвия
от
€480
;
12
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О комплексе

STATS Group восстанавливает исторические стены квартала VEF, чтобы создать удобные и современные пространства со своей уникальной аурой. Здесь благоустроенная территория, парковочные места, широкие возможности общественного транспорта и формируется коммуна жителей квартала ВЭФ со своими традициями. Именно необычная обстановка и отличное расположение-это то, что больше всего ценят наши уже существующие арендаторы. Свое реальное место здесь можно найти в офисах, магазинах,ресторанах, выставочных залах.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Рига, Латвия
от
€480
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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