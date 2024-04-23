Коммерческая недвижимость Place four

  1. Realting.com
Рига, Латвия
$168,357
29
ID: 33191
Дата обновления: 04.02.2026

Местонахождение

Характеристики объекта

    2026

О комплексе

Премиальный инвестиционный проект в центре Риги с высокой доходностью Проект включает 79 квартир, которые отлично подойдут как для первого жилья, так и для инвестиций. Одним из ключевых преимуществ Place 4 является его превосходное расположение на одном из самых значимых перекрёстков центра города. Все квартиры предлагаются с высококачественной, полностью завершённой отделкой. Place 4 — это современный жилой проект, расположенный в центре Риги по адресу улица Марияс, 4, который сочетает архитектуру исторического здания с современными решениями и высоким уровнем комфорта проживания. Расположение Проект находится в одном из самых востребованных районов центра Риги, в непосредственной близости от Центрального железнодорожного вокзала Риги и Берга Базара. В районе расположены рестораны, кафе, магазины, культурные и развлекательные объекты, а также удобная инфраструктура общественного транспорта, обеспечивающая быстрый доступ в любую часть города. Здание и архитектура Place 4 представляет собой полностью реконструированное историческое здание, фасад которого сохраняет архитектурный характер, одновременно предлагая современную и функциональную жилую среду. Общие зоны спроектированы с использованием качественных материалов и выдержанного, элегантного дизайна. Характеристики квартир В проекте предлагаются 1- и 2-комнатные квартиры с полной отделкой. Квартиры отличаются продуманными планировками, высокими потолками и большими окнами, обеспечивающими хорошее естественное освещение. В отделке использованы современные, качественные и экологичные материалы, соответствующие современным стандартам проживания. Инвестиционный потенциал Place 4 подходит как для постоянного проживания, так и в качестве инвестиционного объекта. Расположение в центре Риги обеспечивает стабильный спрос как на долгосрочную, так и на краткосрочную аренду. Также доступны решения по управлению арендой и инвестиционному сопровождению.

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
Образование

Актуальные новости в Латвии
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
23.04.2024
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
16.02.2023
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
09.06.2022
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
19.01.2022
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
25.03.2021
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
