Коммерческая недвижимость Place four

Премиальный инвестиционный проект в центре Риги с высокой доходностью Проект включает 79 квартир, которые отлично подойдут как для первого жилья, так и для инвестиций. Одним из ключевых преимуществ Place 4 является его превосходное расположение на одном из самых значимых перекрёстков центра города. Все квартиры предлагаются с высококачественной, полностью завершённой отделкой. Place 4 — это современный жилой проект, расположенный в центре Риги по адресу улица Марияс, 4, который сочетает архитектуру исторического здания с современными решениями и высоким уровнем комфорта проживания. Расположение Проект находится в одном из самых востребованных районов центра Риги, в непосредственной близости от Центрального железнодорожного вокзала Риги и Берга Базара. В районе расположены рестораны, кафе, магазины, культурные и развлекательные объекты, а также удобная инфраструктура общественного транспорта, обеспечивающая быстрый доступ в любую часть города. Здание и архитектура Place 4 представляет собой полностью реконструированное историческое здание, фасад которого сохраняет архитектурный характер, одновременно предлагая современную и функциональную жилую среду. Общие зоны спроектированы с использованием качественных материалов и выдержанного, элегантного дизайна. Характеристики квартир В проекте предлагаются 1- и 2-комнатные квартиры с полной отделкой. Квартиры отличаются продуманными планировками, высокими потолками и большими окнами, обеспечивающими хорошее естественное освещение. В отделке использованы современные, качественные и экологичные материалы, соответствующие современным стандартам проживания. Инвестиционный потенциал Place 4 подходит как для постоянного проживания, так и в качестве инвестиционного объекта. Расположение в центре Риги обеспечивает стабильный спрос как на долгосрочную, так и на краткосрочную аренду. Также доступны решения по управлению арендой и инвестиционному сопровождению.