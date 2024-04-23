Коммерческая недвижимость Augustines Darzs

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
«Августинский сад» – историческое очарование и современный комфорт.
«Сад Августина» — реализованный в 2024 году жилой проект, объединяющий три разных здания в единый ансамбль. В центре проекта – доходный дом, спроектированный архитектором Александрой Ванагасом в 1907 году в стиле национального романтизма, исторический фасад которого был тщательно отреставрирован с сохранением аутентичных декоративных деталей. За ним, во дворе, расположены перестроенные бывшие мастерские здания, преобразованные в современные квартиры и таунхаусы.
В рамках реновации проекта были полностью обновлены фасады здания, инженерные коммуникации и кровля, а также установлены энергоэффективные системы отопления и вентиляции, обеспечивающие класс энергоэффективности А и А+. В квартирах широкие двухкамерные окна, французские балконы и террасы, выходящие в тихий двор.
В дизайне интерьера преобладают натуральные материалы и нейтральные цветовые палитры, которые создают гармоничную и функциональную среду. Комнаты оснащены умными технологиями, которые позволяют регулировать освещение и климат в соответствии с индивидуальными потребностями. Зеленый двор создает приватную и спокойную атмосферу в центре города, предоставляя жителям гармоничное жизненное пространство.
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
