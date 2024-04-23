  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Рига
  4. Коммерческая недвижимость Augustines Darzs

Коммерческая недвижимость Augustines Darzs

Рига, Латвия
Цена по запросу
15
ID: 25137
In CRM: 1528
Дата обновления: 24.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига

О комплексе

«Августинский сад» – историческое очарование и современный комфорт. «Сад Августина» — реализованный в 2024 году жилой проект, объединяющий три разных здания в единый ансамбль. В центре проекта – доходный дом, спроектированный архитектором Александрой Ванагасом в 1907 году в стиле национального романтизма, исторический фасад которого был тщательно отреставрирован с сохранением аутентичных декоративных деталей. За ним, во дворе, расположены перестроенные бывшие мастерские здания, преобразованные в современные квартиры и таунхаусы. В рамках реновации проекта были полностью обновлены фасады здания, инженерные коммуникации и кровля, а также установлены энергоэффективные системы отопления и вентиляции, обеспечивающие класс энергоэффективности А и А+. В квартирах широкие двухкамерные окна, французские балконы и террасы, выходящие в тихий двор. В дизайне интерьера преобладают натуральные материалы и нейтральные цветовые палитры, которые создают гармоничную и функциональную среду. Комнаты оснащены умными технологиями, которые позволяют регулировать освещение и климат в соответствии с индивидуальными потребностями. Зеленый двор создает приватную и спокойную атмосферу в центре города, предоставляя жителям гармоничное жизненное пространство.

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
Образование

Похожие комплексы
Коммерция ELIPSE BLC
Marupe, Латвия
от
$465
Коммерция MERĶEĻA 17
Рига, Латвия
от
$115,610
Коммерция Dommo Park
Olaines pagasts, Латвия
от
$90,629
Коммерция Rīdzenes Rezidence
Рига, Латвия
от
$124,558
Коммерция EZERA SOLO
Рига, Латвия
от
$30,465
Коммерческая недвижимость Augustines Darzs
Рига, Латвия
Цена по запросу
Другие комплексы
Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
Коммерция NP Jelgavas Biznesa parks
Елгава, Латвия
от
$10,457
NP Jelgavas Business Park - один из крупнейших реконструированных индустриальных парков Латвии общей площадью 23 га и арендуемой площадью более 70 000 м2. Индустриальный парк расположен на исторической территории автомобильной компании RAF (Rīgas Automotive fabrika), которая на протяжении мн…
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Коммерция BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS
Рига, Латвия
от
$740
Год сдачи 2019
Один из самых технически продвинутых офисных, производственных и торговых комплексов в Риге. Объект класса "А" значительно вырос за 15 лет и сейчас занимает площадь в 5 гектаров. Балтийский индустриальный парк расположен в Дарзциемсе, недалеко от южного городского моста (Диенвиду). Общая пло…
Коммерция Art Luxury House
Коммерция Art Luxury House
Коммерция Art Luxury House
Коммерция Art Luxury House
Коммерция Art Luxury House
Коммерция Art Luxury House
Рига, Латвия
от
$16,657
Год сдачи 2015
Жилой комплекс «Art Luxury House» - достойный пример лучшей недвижимости в Европе для людей, которые привыкли к роскоши и не собираются жить иначе! Собственные террасы с джакузи на верхних этажах, соседство исключительно с элитными слоями общества, эксклюзивные планировки и район, который на…
