  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Ferrum centrs

Ferrum centrs

Рига, Латвия
от
€70,000
;
9
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Ferrum Centre расположен в Пурвциемсе, самом оживленном районе застройки недвижимостью. Район, в котором расположен бизнес-центр, в первую очередь сформирован как бизнес, деловые учреждения и жилой район. Торговые площади на 1–м этаже бизнес-центра 2. и 3. этаж - в основном предназначены для офисов и небольших складских помещений. Помещения в секторе Е в настоящее время свободны. На 1-м и 2-м этажах (на каждом этаже общая площадь 420м2). Можно разделить пространство на более мелкие участки. 1. Жилая площадь, подходящая для торговли с возможностью дополнительной аренды части территории, второй этаж может образовывать один или несколько небольших офисов. На стадии проектирования находится проект оформления новых застекленных шкафов и окон как со стороны железнодорожной улицы, так и со стороны внутреннего двора
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Бизнес-центр Smilšu iela 8
Рига, Латвия
от
€945
Бизнес-центр Braslas Biznesa centrs
Рига, Латвия
от
€360
Бизнес-центр Forštate biroji
Рига, Латвия
Бизнес-центр Zunda Towers
Рига, Латвия
от
€1,031
Бизнес-центр Tērbatas Biznesa Centrs
Рига, Латвия
от
€5,880
Вы просматриваете
Ferrum centrs
Рига, Латвия
от
€70,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Бизнес-центр Unimarine Business Center
Бизнес-центр Unimarine Business Center
Рига, Латвия
от
€3,200
Агентство: REALAT real estate
Бизнес-центр Unimarine - это уже второй успешный реализованный компанией Unimars проект деловых и торговых центров на улице Дунтес. Современное шестиэтажное здание отличается ухоженным стилем и соответствует всем международным критериям офисных зданий класса А. Новый центр расположен рядом с уже существующим морским центром Unimars. Общая площадь здания составляет 7000 квадратных метров. На первом этаже расположены конференц-залы, современная кафетерий и ресторан, где можно отведать вкусные блюда в приятной атмосфере.Moderna. Уникальной особенностью бизнес-центра Unimarine является его спа-центр, где отдых обеспечит бассейн и бани. На остальных пяти этажах здания расположены офисные помещения разного размера с возможной площадью от 50 кв. футов.м. до 1500 кв. м.м. При создании планировки помещений и выборе отделочных материалов учитываются пожелания клиента, офисы полностью готовы к немедленному использованию. В подземном гараже здания предусмотрено место для управляющих машин 40 компаний-арендаторов, а гости и сотрудники могут воспользоваться наземной парковкой на 160 мест, расположенной рядом с торговым центром. В здании есть 3 высокоскоростных лифта. Эксплуатационные расходы: Эксплуатационные расходы включают в себя круглосуточную физическую охрану, техническое обслуживание, управление, уборку мест общего пользования, сбор и вывоз мусора и снега, уборку территории (за исключением индивидуально потребляемых коммунальных услуг, плату за телефон и интернет). Украшение помещений: Планировка офисных помещений адаптируется к арендатору. Арендодатель выполнит стандартную отделку помещений в соответствии со спецификацией здания и планировкой, выбранной арендатором. Базовая ставка аренды включает стандартную отделку. Если отделка дороже, дополнительные расходы несет арендатор. Расположение: Расположение-Деловой центр расположен в быстрорастущей части города, на северо-западе центральной части города, всего в 10 минутах езды от центра города. Рядом находится Рижский морской порт. Выгодное расположение характеризуется небольшим расстоянием от крупных транспортных артерий (улица Дунтес, пастбищная плотина, улица Вальдемара), что позволяет без усилий и пробок добраться до любого места или аэропорта города. На улице Дунтес рядом с Унимарином находится комплекс Sky & More. Новых жителей ждет многоквартирный жилой дом Duntes Oak. Рядом расположены филиалы многих банков. В будущем этот район будет проходить через Северный туннель, соединяющий его с Пардаугавой.
Бизнес-центр Elijas iela 17
Бизнес-центр Elijas iela 17
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Офисное здание на ул. Элайджа, 17 было полностью отремонтировано в местах общего пользования и в подъездном узле. Для безопасности и комфорта установлены новые лифты. Чтобы обустроить внешний вид здания, был отремонтирован фасад, а также установлено освещение, что добавило очарования темному времени суток. Для того, чтобы арендаторы могли эффективно выполнять работу, создана современная, эргономичная среда-в соответствии с современными требованиями.Moderna. Здание находится в выгодном положении-в центре Риги, во внутреннем дворе есть частная парковка.
Бизнес-центр PEBO NAMI
Бизнес-центр PEBO NAMI
Рига, Латвия
от
€423
Агентство: REALAT real estate
Сегодня на ул. Кр. Валдемара 33 расположен современный комплекс жилых квартир и офисных помещений общей площадью 12 000 кв. м. В 2012 году было отмечено столетие с начала строительства комплекса. Доходный дом, построенный в югендстиле и внесенный в список охраняемых государством памятников культуры, находится в самом сердце оживленной столицы и приспособлен для деловых нужд. Именно поэтому основную часть здания занимают офисные помещения.
Realting.com
Перейти