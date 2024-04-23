  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Рига
  4. Коммерческая недвижимость EZERA SOLO

Коммерческая недвижимость EZERA SOLO

Рига, Латвия
от
$30,465
;
32
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20126
ID новостройки на Realting
In CRM: 1506
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023

О комплексе

Проект "EZERA SOLO" находится на улице Эзермалас 4, в микрорайоне Межапарк, на участке между улицами Эзермалас, Вискалю, Спрукстес и Майлишу. Здание размещено на тихой, зеленой, огороженной территории с мощеными дорожками, детской игровой площадкой и зоной отдыха , что делает это место особенно привлекательным. В 500 метрах от озера Кишезерс и всего в 7 км от центра Риги здание является прекрасным примером успешной реконструкции - построенное в 1970 году строение было полностью отреставрировано, что позволило придать ему современный вид, обновить фасад и полностью заменить внутренние коммуникационные системы. Проект представляет собой прекрасный пример лаконичной и современной реконструкции, сочетающей в себе три концепции: компактность, минимализм и экономичный образ жизни. Для приобретения доступны 105 компактных квартир с одной или двумя комнатами площадью от 15,7 до 34,5 м2. В 30-ти квартирах сделана полная высококачественная внутренняя отделка: ламинированный пол EGGER 33 класса, окрашенные стены и потолки, полностью оборудована ванная комната с местом для стиральной машины. Вам остается только выбрать и заказать мебель. В квартирах с белой отделкой (75) есть все необходимые коммуникации, система отопления, электричество, канализация, холодная вода в ванной и на кухне, счетчики воды, электричества и отопления, наружные двери и подоконники. Эти квартиры позволяют жильцам реализовать свои собственные дизайнерские идеи. За дополнительную плату можно приобрести парковочное место, цена - 5000 EUR. Квартиры в проекте "EZERA SOLO" - идеальный выбор для тех, кто ценит близость к природе, наслаждаясь при этом легким доступом ко всем районам города. Это идеальный выбор для молодых людей с активным образом жизни и молодых семей, только начинающих свой жизненный путь - комфорт и современная обстановка для повседневной жизни. Проект представляет исключительную возможность для инвестиций благодаря близости к целому ряду ВУЗов. В окрестностях находятся факультет транспорта и машиностроения РТУ, Национальная академия обороны, Национальный полицейский колледж и Академия спортивной педагогики. Наличие этих учебных заведений делает “EZERA SOLO” особенно привлекательным для студентов и преподавателей, желающих жить недалеко от места учебы или работы, тем самым обеспечивая стабильный рынок аренды и отличную доходность инвестиций.

Местонахождение на карте

Рига, Латвия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Green Park
Marupe, Латвия
от
$7,645
Коммерция City Home
Рига, Латвия
от
$88,305
Коммерция Шефела Намс
Рига, Латвия
Цена по запросу
Коммерция Zimeļblāzmas aleja
Рига, Латвия
от
$22,657
Коммерция Centrus
Рига, Латвия
от
$234,706
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость EZERA SOLO
Рига, Латвия
от
$30,465
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Merķeļa 2
Коммерция Merķeļa 2
Рига, Латвия
от
$1,76 млн
Год сдачи 2022
Выбери квартиру с видом на Верманский сад Можно приобрести квартиры в центре Риги у самого Верманского сада. Дом полностью реновирован и устанавливается лифт. Определенно хорошая инвестиция в будущее, которая никогда не потеряет свою ценность. Лестничная клетка - реновированная, лифт, ключ к…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Коммерция Rembates 8
Коммерция Rembates 8
Рига, Латвия
от
$48,822
Год сдачи 2019
Комплекс составляют два 10-ти этажных жилых дома расположенных на благоустроенном участке площадью 1,7 га в районе улицы Рембатес 8,10 (рядом с А. Деглава 166). Вся территория озеленена и огорожена живой изгородью, на въезде установлен шлагбаум. Во дворе обустроена детская площадка. Дополнит…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Коммерция E. Birznieka Upīša iela 10
Рига, Латвия
от
$83,890
Год сдачи 2020
продаются kвартиры в отреставрированном здании на улице Эрнеста Бирзниека Упиша 10 Обновленное здание в стиле модерн было построено в начале прошлого века, в 1912 году, по проекту выдающегося архитектора Латвии Мартинса Августа Лукша. Дом во дворе состоит из 33 квартир и 3 офисных помещени…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Латвии
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
23.04.2024
Что происходит на рынке недвижимости Латвии. Интервью с экспертом
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
16.02.2023
Сколько стоит земля в Латвии? Подборка домов с участками «под ключ»
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
09.06.2022
Переехать в Латвию стало проще: открыт прием заявок на визы для удаленных работников
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
19.01.2022
В центре Риги за €109,000 продается двухкомнатная квартира. Почему это очень выгодный вариант?
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
25.03.2021
Премьер-министр Латвии призывает отменить выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость
Показать все публикации