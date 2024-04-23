Коммерческая недвижимость EZERA SOLO

Проект "EZERA SOLO" находится на улице Эзермалас 4, в микрорайоне Межапарк, на участке между улицами Эзермалас, Вискалю, Спрукстес и Майлишу. Здание размещено на тихой, зеленой, огороженной территории с мощеными дорожками, детской игровой площадкой и зоной отдыха , что делает это место особенно привлекательным. В 500 метрах от озера Кишезерс и всего в 7 км от центра Риги здание является прекрасным примером успешной реконструкции - построенное в 1970 году строение было полностью отреставрировано, что позволило придать ему современный вид, обновить фасад и полностью заменить внутренние коммуникационные системы. Проект представляет собой прекрасный пример лаконичной и современной реконструкции, сочетающей в себе три концепции: компактность, минимализм и экономичный образ жизни. Для приобретения доступны 105 компактных квартир с одной или двумя комнатами площадью от 15,7 до 34,5 м2. В 30-ти квартирах сделана полная высококачественная внутренняя отделка: ламинированный пол EGGER 33 класса, окрашенные стены и потолки, полностью оборудована ванная комната с местом для стиральной машины. Вам остается только выбрать и заказать мебель. В квартирах с белой отделкой (75) есть все необходимые коммуникации, система отопления, электричество, канализация, холодная вода в ванной и на кухне, счетчики воды, электричества и отопления, наружные двери и подоконники. Эти квартиры позволяют жильцам реализовать свои собственные дизайнерские идеи. За дополнительную плату можно приобрести парковочное место, цена - 5000 EUR. Квартиры в проекте "EZERA SOLO" - идеальный выбор для тех, кто ценит близость к природе, наслаждаясь при этом легким доступом ко всем районам города. Это идеальный выбор для молодых людей с активным образом жизни и молодых семей, только начинающих свой жизненный путь - комфорт и современная обстановка для повседневной жизни. Проект представляет исключительную возможность для инвестиций благодаря близости к целому ряду ВУЗов. В окрестностях находятся факультет транспорта и машиностроения РТУ, Национальная академия обороны, Национальный полицейский колледж и Академия спортивной педагогики. Наличие этих учебных заведений делает “EZERA SOLO” особенно привлекательным для студентов и преподавателей, желающих жить недалеко от места учебы или работы, тем самым обеспечивая стабильный рынок аренды и отличную доходность инвестиций.