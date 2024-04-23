Квартира в новостройке Vīlandes iela 10

Жемчужина национального романтизма в Тихом центре Риги Vīlandes iela 10 — выдающийся образец архитектуры национального романтизма 1908 года. Автор проекта — один из самых известных латвийских архитекторов, Konstantīns Pēkšēns. Фасад здания отличается асимметричной композицией и богатым декоративным оформлением: рустами, штукатуркой различных фактур, выразительными рельефами с классическими сюжетами, эркером и монументальным карнизом с виноградными мотивами. Особую выразительность придаёт вход в форме замочной скважины с геометрическим декором. Здание полностью реконструировано с сохранением исторического облика и одновременной интеграцией современных инженерных коммуникаций и решений для комфортного проживания. Преимущества здания и инфраструктуры: Круглосуточная живая охрана Закрытая и ухоженная лестничная клетка Лифт Домофон Реновированное здание Стеклопакеты Газовое отопление Доступен интернет и телевидение Расположение Объект находится в одном из самых престижных районов Рига — в Тихом центре, где историческая застройка сочетается с развитой городской инфраструктурой. В шаговой доступности расположены рестораны, кафе, магазины, парки и остановки общественного транспорта. Вблизи доступна платная парковка. Данный объект идеально подойдёт тем, кто ценит историческую архитектуру, престижную среду и высокий уровень качества жизни в центре города.