Квартира в новостройке Vīlandes iela 10

Жемчужина национального романтизма в Тихом центре Риги
Vīlandes iela 10 — выдающийся образец архитектуры национального романтизма 1908 года. Автор проекта — один из самых известных латвийских архитекторов, Konstantīns Pēkšēns.
Фасад здания отличается асимметричной композицией и богатым декоративным оформлением: рустами, штукатуркой различных фактур, выразительными рельефами с классическими сюжетами, эркером и монументальным карнизом с виноградными мотивами. Особую выразительность придаёт вход в форме замочной скважины с геометрическим декором.
Здание полностью реконструировано с сохранением исторического облика и одновременной интеграцией современных инженерных коммуникаций и решений для комфортного проживания.
Преимущества здания и инфраструктуры:
Круглосуточная живая охрана
Закрытая и ухоженная лестничная клетка
Лифт
Домофон
Реновированное здание
Стеклопакеты
Газовое отопление
Доступен интернет и телевидение
Расположение
Объект находится в одном из самых престижных районов Рига — в Тихом центре, где историческая застройка сочетается с развитой городской инфраструктурой. В шаговой доступности расположены рестораны, кафе, магазины, парки и остановки общественного транспорта. Вблизи доступна платная парковка.
Данный объект идеально подойдёт тем, кто ценит историческую архитектуру, престижную среду и высокий уровень качества жизни в центре города.
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
Образование
Еда и напитки
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно